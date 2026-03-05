دبي: سجل فندق باليت سان مارينو التابع لـ بريزم (PRISM) في دبي نموًا بنسبة 60٪ في الحجوزات على أساس سنوي خلال موسم العطلات الأخير، محققًا علامة فارقة في أداء العقار. ويستند تحليل الأداء إلى مراجعة مقارنة لموسم العطلات على مدى موسمين متتاليين، أي من ديسمبر 2024 إلى يناير 2025 ومن ديسمبر 2025 إلى يناير 2026، مما يؤكد على زخم النمو المستدام بدلاً من قفزة موسمية آنية. وفقًا للبيانات الداخلية لشركة بريزم (PRISM)، سجلت الحجوزات المباشرة أيضًا نموًا بنسبة 381٪ على أساس سنوي خلال نفس الفترة، مما يعكس تعزيزًا في وضوح العلامة التجارية وكفاءة أعلى في استقطاب العملاء.

انضم الفندق إلى شبكة بريزم (PRISM) في نوفمبر 2024 كجزء من برنامج توسع الشركة في العقارات المتميزة في دبي. وبدأ المسار التصاعدي فور انضمام الفندق إلى شبكة بريزم (PRISM) (الشركة الأم لشركة أويو (OYO))، مما يشير إلى تأثير التوليد المنظم للطلب، وتحسين التوزيع، والتوافق التشغيلي.

استخدمت شركة بريزم (PRISM) نموذج التسعير الديناميكي لتسريع النمو، مما مكّن الفندق من تحسين أسعار الغرف في الوقت الفعلي بناءً على أنماط الطلب وسلوك الحجز. وعزز هذا النهج القائم على البيانات مستويات الإشغال بشكل كبير مع زيادة الإيرادات عبر الأسواق الرئيسية.

كان النمو المستدام في الحجوزات مدفوعًا بالنظام البيئي العالمي المتنامي بسرعة لشركة بريزم (PRISM) للتوزيع، والذي يشمل أكثر من 20 شراكة مع منصات الحجز الإلكتروني، مما عزز بشكل كبير رؤية فندق باليت سان مارينو عبر الأسواق الدولية الرئيسية.

وعزز تطبيق تشيك إن (CheckIn)، المنصة العالمية المخصصة لشركة بريزم (PRISM) للعقارات المتميزة، هذا الزخم من خلال تسريع التفاعل المباشر مع النزلاء، مما أدى إلى زيادة الحجوزات طويلة الأجل والمتكررة من خلال رحلة اكتشاف وحجز سلسة.

كما أطلقت شركة بريزم (PRISM) برنامجًا تسويقيًا متسارعًا مخصصًا للفندق، يشمل سلسلة من المبادرات المستهدفة. وشمل ذلك تعزيز الواجهة الرقمية للفندق بصور عالية الجودة ومنسقة بشكل احترافي ومحتوى مجدد لتقوية الجاذبية البصرية وتحسين معدلات التحويل بشكل كبير عبر منصات الحجز.

بالإضافة إلى ذلك، تم دمج أوصاف مفصلة تسلط الضوء على مرافق الفندق، والموقع الاستراتيجي، والقرب من المناطق التجارية الرئيسية، وسهولة الوصول إلى المعالم السياحية المجاورة الشهيرة عبر القوائم. وساعد عرض المعالم المجاورة ووجهات الترفيه الرائدة في ترسيخ مكانة الفندق بشكل أكثر تنافسية لكل من المسافرين بغرض الأعمال والترفيه، مما دفع بشكل أكبر إلى زيادة التفاعل ومعدلات تحويل الحجوزات.

وسعت الشراكات الاستراتيجية عبر الفعاليات والاحتفالات والمناسبات والسفر التجريبي قاعدة عملائها بشكل أكبر، مما رسخ مكانة فندق باليت سان مارينو كمكان مفضل للتجمعات المنسقة والإجازات الفاخرة.

وفي الوقت نفسه، عززت التحسينات القابلة للقياس في درجات رضا النزلاء، ومعايير تقديم الخدمة، والترقيات داخل الفندق من الحجوزات المتكررة والتقييمات الإيجابية. وساهم الطلب المتزايد على أشكال الإقامة القصيرة المتميزة، والهروب لعطلات نهاية الأسبوع، والسفر المرتبط بالاحتفالات بما في ذلك المناسبات المهمة مثل الاحتفال بالذكرى السنوية، بشكل ملحوظ في استمرار مسار النمو المستدام خلال هذه الفترة.

تعليقًا على هذا التطور، قال فارون جاين، الرئيس التنفيذي للعمليات – آسيا، لشركة بريزم (PRISM) : "في شركة بريزم، نجمع بين نموذج التشغيل خفيف الأصول القائم على التكنولوجيا والذكاء العميق في السوق المحلية لتحقيق نمو قابل للقياس للفنادق المتميزة. يظل تركيزنا على دفع نمو الإيرادات المستدام وتحقيق أقصى عائد لأصحاب الفنادق، دون المساس بتجربة النزلاء وهوية الملكية المحلية."

أضاف صالح الشنار، مالك فندق باليت سان مارينو: "منذ الشراكة مع شركة بريزم (PRISM)، لاحظنا تحسنًا ملحوظًا ليس فقط في الحجوزات، بل في كفاءة التشغيل الإجمالية. والأهم من ذلك، أن هذا النمو كان مستدامًا ومبنياً على الطلب، مما منحنا رؤية وثقة أكبر في تعزيز قيمة الأصول على المدى الطويل."

يظل المشهد الفندقي في دبي شديد التنافسية، خاصة خلال فترات السفر الذروة التي يقودها السياحة الترفيهية، والسفر الإقليمي، والزوار الدوليون. وفي هذا السياق، يبرز أداء فندق باليت سان مارينو قوة الانتماء للعلامة التجارية المنظمة والتسارع في الطلب المدفوع بالشبكة.

