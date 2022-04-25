بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة كير الدولية

شلباية: نهدف لترشيد 100 مليون لتر من المياه في 2022 في إطار محور الزراعة الايجابية الخاص باستراتيجية pep+

القاهرة: احتفلت شركة بيبسيكو مصر بترشيد حوالي 60 مليون لتر من المياه كنتيجة للجهود المبذولة في عام 2021 من خلال برنامج "عايشين بخيرها" الذي أطلقته الشركة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة كير الدولية في البحيرة والمنيا وبني سويف لتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين بالقطاع الزراعي في إطار تطبيق استراتيجية بيبسيكو الإيجابية pep+ ودمجها في رؤية مصر 2030.

يهدف برنامج عايشين بخيرها لتمكين المرأة الريفية وأسرتها في قطاع الزراعة، ومساعدتها للوصول إلى الموارد اللازمة، وتوفير المساعدة التقنية لزيادة إنتاج الأراضي الزراعية. إضافة إلى نشر الوعي عن التغذية الصحية واستغلال الموارد المحلية لتقديم وجبات متكاملة القيمة الغذائية، وزيادة التوعية عن أفضل الطرق لاستخدام الموارد المائية والحفاظ عليها. استطاع برنامج "عايشين بخيرها" خلال الفترة السابقة بمحافظة المنيا، أن يقدم الدعم الفني والتدريب على أساليب الري الصحيحة وترشيد المياه لأكثر من 1000 مزارع ومزارعة وتوفير الأدوات اللازمة لهم لتطبيقها. بالإضافة لذلك، تم تحويل 30 فدان لأساليب الري الحديثة هم الان في مرحلة حصاد فصل الشتاء.

وعلى الصعيد العالمي، استطاع البرنامج تحقيق نجاح باهر في مصر وأوغندا وبيرو ليصبح أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت بيبسيكو العالمية ومؤسستها بالشراكة مع هيئة "كير" الدولية للتوسع في البرنامج لخمس دول اخري ليشمل افريقيا جنوب الصحراء وتايلاند وفيتنام وتركيا وكولومبيا خلال 2022.

في تلك المناسبة صرح محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة بيبسيكو مصر –قائلا:" فخور بالإنجازات التي يحققها برنامج عايشين بخيرها على المستوي المحلي والذي يأتي في إطار استراتيجية بيبسيكو العالمية الجديدة pep+، فيعتبر البرنامج خطوة كبيرة في دعم المرأة المصرية بشكل عام والزراعة المصرية بشكل خاص بخبرات بيبسيكو الطويلة في هذا المجال."

وأضاف شلباية: "استطعنا أن نقوم بترشيد حوالي 60 مليون لتر من المياه بدلا من 31.8 مليون لتر خلال عام 2021 وذلك يؤكد نجاحنا في نشر الممارسات الزراعية الصحيحة وتحقيق هدفنا العالمي لتحسين حياة أكثر من 250000 شخص في سلسلة التوريد الزراعية الخاصة بنا بحلول عام 2030.

وبناءً عليه، أصبح لدينا هدف جديد لترشيد 100 مليون لتر من المياه في 2022 وذلك في إطار محور الزراعة الايجابية الخاص باستراتيجية pep+."

الجدير بالذكر، ان برنامج عايشين بخيرها حقق نتائج مبهرة في زيادة دخل المزارعات، حيث التحق 6566 سيدة بمجموعات الادخار والإقراض القروية وبلغ عدد القروض الاستثمارية إجمالي 634 قرض. ذلك إلى جانب تلقي أكثر من520 مزارعاً الدعم الفني لزراعة البطاطس في محافظتي البحيرة وبني سويف، كما تم حصاد 576.5 فداناً من إجمالي مساحة الأرض المزروعة بالبطاطس.

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