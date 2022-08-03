بهدف تعزيز استراتيجية النمو الطموحة

يأتي تمويل الدين الجديد الذي يبلغ 60 مليون يورو من الصناديق والحسابات التي تديرها بلاك روك BlackRock

دبي، الإمارات العربية المتحدة- ميونخ، المانيا : أعلنت «اي دي ناو»IDnow ، المنصة العالمية الرائدة في خدمة التحقق من الهوية الرقمية اليوم عن حصولها على موافقة تمويل دين جديد من الصناديق والحسابات التي تديرها بلاك روك BlackRock. ويبلغ قيمة التمويل 60 مليون يورو، أي ما يعادل 225 مليون درهمًا إماراتيًا بهدف تعزيز المكانة الرائدة التي تتمتع بها منصة «اي دي ناو» في السوق. وتتطلع إلى استخدامها لتوسيع نطاق الاستثمارات عبر مجموعة من المبادرات الاستراتيجية بما في ذلك تقديم حلول جديدة للتحقق من الهوية والمصادقة، فضلًا عن التوسع الجغرافي المستمر للشركة وعمليات استحواذ محتملة.

وتأسست «اي دي ناو» في المانيا بهدف توفير مجموعة خدمات تشمل حلول التحقق من الهوية والمصادقة التي تعالج مجموعة واسعة من حالات الاستخدام الحساسة للغاية بدءًا من مستويات الضمان المنخفضة إلى العالية. وتخدم أكثر عن 900 عميل ضمن شركات رائدة عبر قطاعات متعددة في 195 دولة. كما تُعد رائدة في مجال التكنولوجيا بسبب استخدامها تقنيات متقدمة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومنصة تنسيق عامودية تزيد من التحويل والدقة.

وقال أندرياس بودجيك، الرئيس التنفيذي لشركة «اي دي ناو» IDnow: "نحن فخورون بحصولنا على موافقة تمويل الدين من بلاك روك الذي يعكس ثقتهم العالية في قوة أعمالنا. ونسعى إلى تحقيق أهدافنا وريادة أعمالنا لزيادة نمو الشركة. ويأتي التمويل في وقت مثالي لكي نواصل في دعم استراتيجية «اي دي ناو» الطموحة للازدهار ونتطلع إلى العمل مع بلاك روك عن قرب".

وفي تصريحٍ له، أضاف جو ليختنبرغ، الرئيس المالي لشركة «اي دي ناو» قائلًا: "يأتي تمويل الدين تتويجًا لسلسلة النجاحات التجارية التي تساهم في دعم نمو الشركة وسوف تتيح لنا مواصلة الاستثمار في المجالات التي تحقق التطور والنمو. بلاك روك شريك رائع لـ «اي دي ناو» للمضي قدماً".

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نبذة عن «اي دي ناو» IDnow الشرق الأوسط

تأسست «اي دي ناو»IDnow ، الشرق الأوسط، المنصة العالمية الرائدة في خدمة التحقق من الهوية الرقمية في بداياتها في المانيا لتحقيق رؤيتها في جعل العالم المتصل مكانًا آمنًا ومن ثم توسعت في جميع أنحاء أوروبا الغربية.

وفي عام 2022 افتتحت الشركة أول مكتب إقليمي لها في "إنوفيشن هب"، مركز دبي المالي العالمي بهدف توفير حلول رقمية لخدمة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتوفر منصة «اي دي ناو» مجموعة واسعة من الحلول للتحقق من الهوية الرقمية سواءً من خلال نظام أتمتة البيانات إلى استخدام الكوادر البشرية، ومن خلال الإنترنت وصولاً إلى نقاط البيع مُحسنة بشكل تضمن معدلات الاستخدام بشكل آمن.

وتتألف لائحة الداعمين الرئيسيين للمجموعة، شركات استثمارية رائدة مثل، كورسير كابيتال Corsair Capital، سيفينتشور بارتنرز .Seventure Partnersوتضم محفظتها أكثر عن 670 عميلاً دولياً ومجموعة واسعة من القطاعات المختلفة وشركات

دولية بارزة، منها ويسترن يونيونWU ، ويو بي إس UBS، وكومرزبنكCommerzbank ، وسيكست Sixt ، وميونيخ ري Munich Re، بالإضافة إلى شركات مُبتكرة في القطاع الرقمي مثل N26، و سولارس بنك وSolarisbank و وفوكس WEFOX وتاير موبيليتي Tier Mobility.

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