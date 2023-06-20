

القاهرة - أعلنت شركة المطورون العرب القابضة-إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة- عن الانتهاء من بيع فيلات المرحلة الأولى بالكامل من مشروع نيووم المستقبل محققة مبيعات بلغت 1.4 مليار جنيه من حصيلة بيع عدد 729 وحدة.

جاء هذا الطلب المرتفع بفضل انفراد مشروع "نيووم المستقبل" بموقع استراتيجي بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، ومخطط عام وضعته شركة" WATG"، إحدى كبرى الشركات العالمية في مجال التصميمات والاستشارات الهندسية"، يوفر تصميم عصري للوحدات وخدمات متكاملة وسط مساحات خضراء واسعة بالإضافة لمعلب جولف على مساحة 114 ألف متر مربع صممه المصمم العالمي Steve Ritson، وتديره شركة "Green Tiger Design Ltd ، يأتي ذلك استكمالًا لنجاح إدارة شركة المطورون العرب في تنفيذ مشروعات متميزة بوجهات تطوير واعدة تلبي تطلعات العملاء.

كما أعلنت شركة المطورون العرب القابضة، التعاقد مع شركة "بيلارز للمقاولات العامة"، لتتولى أعمال تنفيذ العمارات السكنية بالمرحلة الأولى من مشروع نيووم المستقبل، والبالغ عددها 12 عمارة تضم 666 وحدة سكنية، وتسلمت شركة بيلارز الموقع المخصص لإنشاء العمارات، تمهيدًا لبدء أعمال التنفيذ في القريب العاجل، لتتماشى مع معدلات التنفيذ المتقدمة للفيلات بهذه المرحلة، والتي بلغت 60% قبل عامين من موعد التسليم.

اختير إسناد أعمال إنشاء العمارات السكنية بمشروع نيووم المستقبل لشركة بيلارز ، لضمان تسليم الوحدات السكنية في المواعيد المتفق عليها وبأفضل مستوى جودة في التنفيذ والتشطيب، في ظل ما تتميز به "بيلارز" من خبرات في إنشاء كبرى المشروعات العمرانية المماثلة، وفي إطار استراتيجية شركة المطورون العرب القابضة لضخ استثمارات ضخمة هذا العام في أعمال المقاولات لتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الشركة المختلفة.

قال الدكتور/ أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة المطورون العرب القابضة، إن الشركة وضعت خطة متكاملة لتحقيق نجاح ضخم من مشروع نيووم المستقبل لتعظيم العائد للمساهمين، مستغلة الموقع المميز للمشروع بمدينة المستقبل، المجاورة للعاصمة الإدارية الجديدة والقريبة من المحاور الرئيسية بمنطقة شرق القاهرة ومطار القاهرة الدولي، والتي تتصدر الطلب العقاري في السوق المصري في الوقت الحالي بعد قرار انتقال كل الوزارات للعمل من العاصمة منتصف الشهر الحالي.

أضاف "خليفة"، أن خطة الشركة اعتمدت على تحديد أفضل موعد لطرح المرحلة الثانية من مشروع نيووم المستقبل، واختير يوم 10 مارس الماضي لإطلاق الحجز بالمرحلة الجديدة بالمشروع، وذلك للاستفادة من الطلب المرتفع على الاستثمار العقاري باعتباره مخزنًا للقيمة، ونجحت الخطة التسويقية للمشروع في استكمال بيع المرحلة الثانية بالكامل ليستحوذ نيووم المستقبل على الحصة الأكبر من مبيعات الشركة، وتزامن مع ذلك ضخ استثمارات ضخمة لتسريع وتيرة الأعمال بالمشروع لمجابهة الزيادة المرتفعة في تكاليف الإنشاء، ونتيجة لذلك بلغت نسبة تنفيذ فيلات المرحلة الأولى 60%، وتجاوزت أعمال تنفيذ فيلات المرحلتين الثانية والثالثة 20% قبل طرحهما للبيع.

يقع مشروع نيووم المستقبل على مساحة 151 فدانًا بمدينة المستقبل، بإجمالي استثمارات تتجاوز 6 مليارات جنيه، وتتولى شركة المطورون العرب القابضة تطويره بالشراكة مع شركة المستقبل للتنمية العمرانية على 6 مراحل، ويضم المشروع حوالى 3474 وحدة سكنية ما بين 382 فيلا و3092 شقة بمساحات تتراوح بين 57م2 –148م2 بالإضافة إلى وحدات الاستخدام المختلط (إداري – تجاري) بعدد 1159 وحدة لتلبي الاحتياجات المختلفة للعملاء.

ويتميز مشروع نيووم المستقبل بتصميم عالمي وضعته شركة WATG المشهورة عالميًا ومع أحد المهندسين المعماريين الرائدين في العالم، يوفر للسكان الاستمتاع بحياة جيدة، مع تصميم كل وحدة سكنية بشكل استثنائي لتكون فريدة من نوعها، ويوفر المشروع الخدمات الأساسية والترفيهية للسكان من مدارس دولية، ونادي اجتماعي، ومركز تجاري (يضم محلات تجارية ومطاعم لكبرى العلامات التجارية وسينما)، وملعب لممارسة رياضة الجولف على مساحة 114 ألف متر مربع ومنطقة لألعاب الأطفال، وحمامات سباحة، ويحاط المشروع بسور مع توفير خدمات أمن وحراسة طوال الساعة.

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نبذة عن المطورون العرب القابضة

تمتلك شركة المطورون العرب القابضة محفظة متكاملة وسريعة النمو من الوجهات العقارية المتكاملة، ونجحت في أن تصبح واحدة من شركات التطوير العقاري الرائدة في المنطقة خلال زمن قياسي. ساهمت الشركة أيضًا في إعادة تشكيل الخريطة العقارية في السوق المصري بطرق وأساليب مبتكرة على مدار 16 عامًا من الإبداع والعمل الدؤوب، من خلال تطوير مجموعة من المشروعات العقارية الفاخرة التي تلبي احتياجات العملاء والمستثمرين، والتي تضم باقة من المزايا المبتكرة التي تعزز نمط الحياة الحديثة والرفاهية وتصل بها لمستويات لا تضاهى. تقدم الشركة مجموعة متنوعة من المشروعات العقارية المتميزة التي تحتفي بنمط الحياة المبتكرة وتتضمن سلسلة من أرقى الخدمات من خلال خيارات عقارية لا مثيل لها في الأسواق الناشئة في جميع أنحاء العالم. تتضمن محفظة مشروعات الشركة قصور وفيلات فاخرة ومراكز تسوق راقية وملاعب جولف عالمية وفنادق وشقق فندقيه لحياة عصرية لا تقارن.