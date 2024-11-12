شهدت إيرادات إعمار زيادة بنسبة 30% لتصل إلى 23.8 مليار درهم إماراتي (6.5 مليار دولار أمريكي)، ونمت الأرباح الصافية قبل احتساب الضرائب بنسبة 24% لتصل إلى 12.4 مليار درهم إماراتي (3.4 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت إعمار العقارية (ش.م.ع (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMAAR) عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، والتي عكست نموّاً ثابتاً وكفاءة تشغيلية عالية في كافة القطاعات.

أبرز مؤشرات الأداء

سجّلت إعمار إيرادات إجمالية بلغت 23.8 مليار درهم إماراتي (6.5 مليار دولار أمريكي) وأرباحاً صافية قبل احتساب الضرائب بقيمة 12.4 مليار درهم إماراتي (3.4 مليار دولار أمريكي)، محقّقة نمواً بنسبة 30% و24% على التوالي مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ويأتي هذا الأداء مدفوعاً بالطلب القوي الذي تشهده سوق العقارات في دبي، والكفاءة العالية للشركة في تنفيذ المشاريع، والثقة المتزايدة للمستثمرين، بالإضافة إلى النمو المتواصل في قطاعيْ السياحة ومبيعات التجزئة في دبي. وأدّت استراتيجية إعمار الهادفة إلى تحسين هامش الربح وتعزيز الكفاءة التشغيلية إلى تحقيق نموّ بنسبة 17% في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك، حيث بلغت الأرباح 12.6 مليار درهم إماراتي (3.4 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ما يعكس التزام إعمار بتسليم مشاريع مميزة، وتعزيز القيمة للعملاء والمساهمين على حدّ سواء.

وقد واصلت المبيعات العقارية لإعمار مسارها التصاعدي لتصل إلى 50 مليار درهم إماراتي (13.6 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 60% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. كما ساهم هذا الأداء القوي في زيادة الإيرادات من المبيعات العقارية المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز، والتي تجاوزت 100 مليار درهم إماراتي (27.2 مليار دولار أمريكي) بنهاية سبتمبر 2024، أي بزيادة قدرها 45% مقارنةً بشهر سبتمبر 2023 و12% مقارنةً بشهر يونيو 2024. وسيتم احتساب هذه المبيعات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز كإيرادات خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة، ما يعكس الربحية المستدامة للمجموعة.

وتعليقاً على هذا الأداء، قال محمّد العبّار: " الأداء القوي الذي حققته إعمار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 يدل على قدرتها على التأقلم والتميّز في ظل المتغيّرات المستمرة التي تشهدها الأسواق العالمية. فمن خلال الاستثمار الاستراتيجي في مواقع متميزة وإطلاق مشاريع مبتكرة، نستمر في رسم ملامح جديدة لمفهوم الحياة الفاخرة والارتقاء بتجربة نمط الحياة لعملائنا. ومع اقترابنا من نهاية العام، نركّز على استخدام نقاط قوّتنا للاستفادة من الفرص الجديدة ودفع عجلة النموّ المستدام في كافة القطاعات".

تطوير العقارات المعدّة للبيع في الإمارات العربية المتحدة

أطلقت إعمار للتطوير ش.م.ع، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMAARDEV) والتي تمتلك "إعمار العقارية" حصّة الأغلبية فيها، بنجاح 50 مشروعاً ضمن مخططات رئيسية متنوّعة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مسجّلة أعلى مبيعات عقارية لها على الإطلاق بلغت 48 مليار درهم إماراتي (13.1 مليار دولار أمريكي)، ما يعكس نموّاً بنسبة 66% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي (الأشهر التسعة الأولى من عام 2023) .

كما واصلت إعمار للتطوير أداءها المالي القوي خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث بلغت الإيرادات 12.5 مليار درهم إماراتي (3.4 مليار دولار أمريكي)، وحققت أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بقيمة 6 مليارات درهم إماراتي (1.6 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، ما يعكس نمواً بنسبة 69% و35% على التوالي مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023. وبلغ إجمالي إيرادات إعمار العقارية من أعمالها في مجال التطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نحو 15.4 مليار درهم إماراتي (4.2 مليار دولار أمريكي)، بما في ذلك مشروع دبي كريك هاربور.

وبفضل الطلب المتزايد على العقارات، بلغ حجم المبيعات المتراكمة لإعمار من المشاريع قيد الإنجاز في الإمارات 93.8 مليار درهم إماراتي (25.5 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 51% مقارنةً بشهر ديسمبر 2023، والتي سيتم احتسابها كإيرادات خلال السنوات المقبلة.

مراكز التسوّق والتأجير التجاري

سجّلت عمليات إعمار في مجاليْ مراكز التسوّق والتأجير التجاري إيرادات بلغت 4.2 مليار درهم إماراتي (1.1 مليار دولار أمريكي) وحقّقت أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بلغت 3.5 مليار درهم إماراتي (953 مليون دولار أمريكي) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. كما شهدت مبيعات المستأجرين في قطاع التجزئة خلال هذه الفترة نمواً تخطى 6% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت نسبة الإشغال في الأصول الرئيسية لمراكز التسوّق التابعة لإعمار أكثر من 99% حتى 30 سبتمبر 2024.

وفي يونيو 2024، أعلنت إعمار لإدارة مراكز التسوّق عن استثمار بقيمة 1.5 مليار درهم إماراتي (408 مليون دولار أمريكي) لتوسعة دبي مول بإضافة 240 متجراً جديداً، ومن المتوقّع أن تجتذب التوسعة مزيداً من الزوّار وستوفّر مجموعة متنوّعة من الخيارات الفاخرة من المتاجر والمطاعم الدولية والمحلية.

وحقّق دبي مول إنجازاً بارزاً في عام 2023، حيث أصبح المكان الأكثر زيارةً في العالم مع استقباله لـ105 ملايين زائر، علاوة على تسجيله لنتائج قوية في مبيعات التجزئة. واستمّر هذا الزخم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث استقبل المركز التجاري رقماً قياسياً من الزوّار بلغ 82 مليون زائر، بزيادة تتجاوز 6% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

إعمار الدولية

سجّلت العمليات العقارية الدولية لإعمار مبيعات عقارية بلغت 1.9 مليار درهم إماراتي (517 مليون دولار أمريكي) وإيرادات بلغت 1.6 مليار درهم إماراتي (436 مليون دولار أمريكي) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مدعومة بشكل أساسي بعملياتها في مصر والهند. وتمثّل إيرادات العمليات الدولية 7% من إجمالي إيرادات إعمار.

الضيافة والتسلية والترفيه

حقّقت قطاعات الضيافة والتسلية والترفيه في إعمار إيرادات بلغت 2.6 مليار درهم إماراتي (708 مليون دولار أمريكي) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بارتفاع قدره 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وساهم النمو المستمرّ في قطاع السياحة والمعدلات القوية في الإنفاق المحلي في تعزيز هذا الأداء. كما سجّلت فنادق إعمار في دولة الإمارات، بما في ذلك الفنادق التي تقوم الشركة بإدارتها، متوسّط نسبة إشغال بلغت 77% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

الإيرادات المستمرّة

سجّلت محفظة إعمار من الأعمال ذات الإيرادات المستمرّة، بما في ذلك مراكز التسوّق، والضيافة، والترفيه والتسلية، والتأجير التجاري، إيرادات إجمالية بلغت 6.8 مليار درهم إماراتي (1.8 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وتمثل هذه الإيرادات 29% من إجمالي إيرادات إعمار، ما يعكس متانة واستقرار نموذج الأعمال المتنوّع للشركة.

نبذة عن إعمار العقارية ش.م.ع.:

إعمار العقارية ش.م.ع.، شركة مدرجة في سوق دبي المالي، وهي من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري ومشاريع الحياة العصرية، وتتمتّع بحضور قويّ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا. وتعتبر إعمار من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم، ولديها رصيد كبير من الأراضي يصل إلى 1,7 مليار قدم مربّعة في الإمارات العربية المتّحدة والأسواق العالمية الرئيسية.

لدى إعمار سجلّ حافل بالإنجازات في استكمال المشاريع وفقاً للمواعيد المحدّدة، وسلّمت منذ العام 2002 حوالي 117,000 وحدة سكنية في دبي والأسواق العالمية الرئيسية. ولدى الشركة حوالي 1.4 مليون متر مربّع من الأصول التي تولّد إيرادات مستمرّة، و38 فندقاً ومنتجعاً تضمّ 9,200 غرفة تقريباً (تشمل الفنادق المملوكة للشركة والفنادق التي تقوم بإدارتها). وتساهم عمليات الشركة في قطاعات مراكز التسوّق والضيافة، والترفيه والتسلية، والتأجير التجاري بالإضافة إلى أنشطة إعمار في الأسواق العالمية، بنسبة 36% من إجمالي إيرادات الشركة.

ويعتبر كلّ من "برج خليفة"، المعلم العمراني العالمي، و"دبي مول"، أكثر وجهات التسوّق والترفيه زيارةً في العالم، ونافورة دبي، أكبر نافورة راقصة في العالم، من أبرز المشاريع التي قامت إعمار بتطويرها حتى اليوم.

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