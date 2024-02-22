• مجلس الإدارة يوصي بتوزيع 22% أرباح نقدية على المساهمين

• توسّع حجم العمليات في السعودية وقطر

• الشركة ركزت على نمو قطاعاتها التشغيلية الرئيسية خلال العام 2023

الكويت: أعلنت اليوم شركة "جي تي سي" المختصة في إدارة الموانئ والعقود اللوجستية والمستودعات وتأجير المعدات والمولدات في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، عن أرباحٍ صافية بلغت 6.0 مليون دينار كويتي للسنة المالية 2023، مرتفعةً بنسبة 37% عن العام السابق.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح على المساهمين بواقع 22 فلس للسهم الواحد عن السنة المالية 2023.

وجاءت هذه الأرباح مدعومة بارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 5% إلى 28.8 مليون دينار كويتي للعام، وكذلك ارتفاع في الهوامش التشغيلية. وارتفعت بذلك ربحية السهم من 29.21 فلس للسهم إلى 40.14 فلس.

أما عن فترة الربع الأخير من العام، بلغت الأرباح الصافية 1.6 مليون دينار كويتي، مرتفعةً بنسبة 43% عن الفترة ذاتها من العام السابق، فيما بلغت الإيرادات التشغيلية 7.2 مليون دينار كويتي. وبلغت ربحية السهم 10.61 فلس، مرتفعة من 7.43 فلس في الربع الأخير من العام السابق.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة "جي تي سي"، الشيخ علي فواز الصباح: "تواصل الشركة نموها بفضل التوسّع في عملياتها على مستوى خطوط أعمالها وأيضاً جغرافياً خارج الكويت. كما بدأت الاستثمارات التي قامت بها الشركة في السوق السعودي على وجه الخصوص خلال السنوات الماضية، بتحقيق نتائج قوية، هذا بالإضافة إلى استراتيجية الشركة التي تولي الأولوية للقطاعات ذات هوامش ربحية أعلى لدعم النمو في أسواق الشركة الثلاثة والتي بدورها نجحت في زيادة الهوامش التشغيلية. وتعمل خطوط أعمالها المتعددة على تعزيز أساسيات الشركة وتضعها في وضع متين يمكنها من مواصلة إضافة القيمة للمساهمين، وكذلك للعملاء والشركاء عامةً."

بلغ إجمالي أصول الشركة بنهاية العام 75.7 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنسبة 24% عن إجمالي الأصول كما في 31 ديسمبر 2022، في حين ارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة 9% إلى 51.6 مليون دينار كويتي.

عيّنت "جي تي سي" شركة "كامكو إنفست" كصانع سوق لسهم الشركة، وهذا كجزء من التزامها بحماية وتعزيز حقوق المساهمين. كما تم ترقية الشركة إلى مؤشر السوق الرئيسي 50 في بورصة الكويت والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من شهر فبراير من العام 2024، الأمر الذي يعكس زيادة الطلب على أسهم الشركة.

شركة "جي تي سي" تابعة لمجموعة شركة مشاريع الكويت (القابضة)، وهي شركة قابضة تركز على الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تعمل شركاتها التابعة في عدة قطاعات تشمل قطاعات الخدمات المالية، الطاقة، القطاع الغذائي، الإعلام، العقارات، الصناعة والتعليم. وللمجموعة حصص مُلكية رئيسية في بنوك تجارية وشركات تأمين وشركات إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية.

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عن شركة "جي تي سي":

جي تي سي شركة كويتية تأسست عام 1979 وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة الكويت، وأصبحت اليوم من أبرز الشركات التي تقدّم حلول احترافية وعالية الجودة وفعّالة من حيث التكلفة في مختلف القطاعات التي تشمل إدارة الموانئ، والعقود اللوجستية، والمستودعات، وتأجير المعدات والمولدات الكهربائية في الكويت والسعودية وقطر.

وعلى مر السنين، طوّرت الشركة من نموذج عملها لتؤسس نموذجاً ديناميكياً ومبتكراً يستجيب للتغيرات الاقتصادية والتقنية، ويركز على خدمة العملاء واحتياجاتهم.

شركة "جي تي سي" تابعة لمجموعة شركة مشاريع الكويت (القابضة) ومقرها دولة الكويت. للمزيد من المعلومات:

لسلي معوض

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