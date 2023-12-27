وتقدم مقترح بخصوص هيكلة الاستحواذ على شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز

دبي -الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة الخليج للملاحة القابضة "ش.م.ع"، المدرجة في "سوق دبي المالي" تحت رمز التداول (GULFNAV) عن استحواذها على 40% من حصة شركة بوليمار التركية القابضة في شركة الخليج للملاحة بوليمار البحرية المتخصصة في مجال أعمال الوكالات البحرية وخدمات السفن. ويهدف هذا الاستحواذ الى زيادة الايرادات من خلال التوسع في نطاق أعمال الوكالات البحرية تماشيا مع استراتيحية الشركة للسنوات المقبلة والتركيز على تقديم محفظة حلول لوجستية متكاملة.

تأسست شركة الخليج للملاحة بوليمار البحرية عام 2017، كنتاج لتحالف كل من الخليج للملاحة القابضة وشركة بوليمار التركية القابضة، حيث أصبحت إحدى الشركات التابعة لشركة الخليج للملاحة القابضة، ويقع مقرها الرئيسي في دبي ولها مكاتب فرعية في كل من خورفكان والفجيرة. وتمثل الشركة محطة توقف شاملة تخدم جميع الموانئ والمحطات التجارية في دولة الإمارات، وتقدم خدماتها لجميع أنواع السفن والبضائع.

وخلال الستة أعوام الماضية، استطاعت الشركة ان توسع نطاق أعمالها لتصبح قادرة على خدمة سفن عملائها في معظم الموانئ التجارية المهمة وعلى مدار الساعة بالإضافة إلى موانئ دولة الإمارات العربية المتحدة وتشمل هذه الأعمال جميع خدمات الوكالات البحرية وخدمات السفن والمنتجات البحرية. بالإضافة الى ذلك تقوم الشركة بادارة أسطول الوكالة البحرية التابع لشركة الخليج للملاحة القابضة والمتكون مـن أربعة سفن للدعم البحري ونقل الطواقم البحرية.

صفقة الاستحواذ على شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز

تجدر الإشارة أن الشركة كانت قد أعلنت في شهر أكتوبر الماضي عن تقديمها لعرض رسمي للاستحواذ على كامل حصص شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المملوكة من قبل شركة بروج للطاقة المدرجة في بورصة «ناسداك – نيويورك». وفي هذا الصدد أكدت الشركة أن النقاشات ما زالت جارية بين الطرفين، وأن العمل جار على قدم وساق مع المستشارين الماليين والقانونيين للانتهاء من تقييم الصفقة والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. حيث إن الشركة قامت بتقديم مقترح بخصوص هيكلة الاستحواذ الى هيئة الأوراق المالية والسلع. وسيتم إبلاغ السوق بأي مستجدات بخصوص هذا الشأن في الوقت المناسب.

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نبذة عن شركة الخليج للملاحة القابضة:

شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع هي شركة متكاملة ومتضافرة الجهود تقوم بأعمال تجارية متعددة، وهي شركة الملاحة والنقل والبحري المتخصص الوحيدة المدرجة في سوق دبي المالي منذ فبراير 2007 تحت الرمز "GULFNAV". ويقع مقر الشركة في دبي، وتمتلك فروعاً في الفجيرة وخورفكان، إضافة إلى فرع خارجي في السعودية. وتمتلك الشركة أسطولاً من ناقلات المواد الكيميائية وسفن نقل المواشي وسفن تحفيز الآبار النفطية وسفن دعم العمليات والخدمات البحرية وعمليات إصلاح السفن، كما أن الشركة حائزة على شهادة أيزو9001:2015 ومعتمدة من قبل بيروفيريتاس، فإنها تلتزم بالامتثال لمتطلبات قانون الإدارة الدولية لعمليات أمن السفن ومنع التلوث والتحكم البيئي؛ كما وتعمل الشركة باستمرار على تحديث وتطوير عملياتها وتقديم خدمات عالية الجودة للأسواق المحلية والدولية.