دبي، الإمارات العربية المتحدة، سجل المشهد العقاري في دبي محطة بارزة جديدة مع إعلان شركة "دوغاستا العقارية" رسمياً عن وضع حجر الأساس لمشروع "الحصين 6". يقع المشروع في قلب مدينة دبي الصناعية، ويُعد المشروع السادس على التوالي للشركة في هذه المنطقة، مما يعكس الطلب المتزايد والواسع من قبل المستثمرين والمستخدمين النهائيين على حد سواء.

ووفقاً لاستطلاع حديث، يعتزم ما يقرب من 45% من مشتري العقارات الاستحواذ على أصول عقارية في دولة الإمارات خلال العام المقبل. وتستفيد "دوغاستا العقارية" من هذا الزخم في السوق عبر تقديم عائد مضمون على الاستثمار بنسبة 10%، إلى جانب خطط سداد مرنة للغاية تمتد حتى عشر سنوات.

موقع استراتيجي ومرونة مالية فائقة

يتميز مشروع الحصين 6 بموقعه الحيوي بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي الجديد والمراكز التجارية الكبرى. وسيحظى السكان بوصول سلس إلى مختلف مناطق المدينة؛ حيث يبعد المشروع مسافة 10 دقائق فقط بالسيارة عن "مدينة إكسبو"، و15 دقيقة عن منطقة جبل علي الصناعية، مما يجعله نقطة التقاء مثالية بين مناطق الأعمال الحديثة ورفاهية السكن.

ويمكن للمستثمرين الاختيار من بين خيارات سداد متنوعة، تشمل دفعات مقدمة بنسبة 40% أو 50% خلال مرحلة الإنشاء، مع تقسيط المبلغ المتبقي على فترات تمتد لـ 3 أو 5 أو 10 سنوات. وتعزز هذه المرونة المالية، إلى جانب العائد الاستثماري المضمون بنسبة 10%، مكانة دوغاستا كشركة رائدة ذات رؤية استشرافية في القطاع العقاري بدبي.

وفي هذا السياق، قال السيد توصيف خان، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة دوغاستا العقارية: "يجسد وضع حجر الأساس لمشروع الحصين 6 ثقتنا الراسخة في التكامل بين القطاعين الصناعي والسكني في دبي. ومن خلال تقديم عوائد مضمونة وخطط سداد ممتدة، فإننا نمكّن جيلاً جديداً من الملاك من تأمين مستقبلهم في واحد من أكثر اقتصادات العالم مرونة".

خيارات أسعار متنوعة وطموحات نمو قوية

يتضمن المشروع مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية المصممة لتلبية المتطلبات العصرية؛ حيث تبدأ أسعار شقق الاستوديو من 650,000 درهم، بينما تبدأ أسعار الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة من 1.2 مليون درهم، والشقق المكونة من غرفتي نوم من 1.9 مليون درهم.

وقد صُممت كافة الوحدات مع التركيز على مفهوم جودة الحياة، حيث توفر للسكان مرافق متكاملة تشمل صالة ألعاب رياضية، ومسبحاً، وساونا، ومناطق مجتمعية مخصصة للعائلات.

يُذكر أن النجاح الذي حققته مشاريع الحصين من الإصدار الأول إلى الخامس قد عزز محفظة شركة دوغاستا بقيمة مليار درهم، مما أرسى قاعدة متينة من الثقة والتميز المعماري. ويُعد هذا المشروع الأخير ركيزة أساسية في الاستراتيجية المالية للشركة، إذ يقربها من تحقيق هدفها للنمو السنوي الطموح بنسبة 50% لعام 2026.

نبذة عن دوغاستا العقارية:

تعد دوغاستا العقارية شركة تطوير عقاري واعدة وطموحة وتتخذ من دبي مقراً لها. وبخبرة تمتد لأكثر من 30 عاماً في القطاع العقاري، يقود الشركة مؤسسها ورئيس مجلس إدارتها، السيد توصيف خان، وهو خبير متخصص في السوق العقاري، يستند إلى النجاح الراسخ لشركة "سيتي تاور العقارية"، وهي شركة رائدة في إدارة العقارات منذ عام 1997، تدير أكثر من 50 مبنى في جميع أنحاء الإمارات.

تعمل دوغاستا العقارية على تزويد عملائها بمشاريع تجمع بين الجودة العالية والقيمة مقابل المال. وتتميز الشركة بنهج فريد يركز على العميل والعائد على الاستثمار بشكل أساسي. ومن أبرز عروضها الشهيرة عرض "10 مقابل 10" (عائد استثمار مضمون بنسبة 10% لمدة 10 سنوات)، والذي يتضمن أيضاً إعفاءً من رسوم الخدمات، وخيارات إعادة الشراء، أو خطط سداد ميسرة.

