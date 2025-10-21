الرياض، المملكة العربية السعودية : تعلن الرياض المالية، إحدى أكبر مديري الأصول والشركة الرائدة في مجال الاستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية، عن تلقيها خطاب تعيين من الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) لتأسيس صندوق عقاري يهدف إلى تطوير مشروع متعدد الاستخدامات وفق مفهوم (Transit Oriented Development - TOD ) و هو نموذج عالمي يركز على إنشاء مجمعات عمرانية متكاملة بجوار محطات النقل العام للأرض الواقعة في حي الرصيفة بجوار محطة قطار الحرمين بمدينة مكة المكرمة، والبالغ مساحتها نحو 90 ألف متر مربع، وبحجم مشروع تقديري يصل إلى 6 مليارات ريال سعودي.

يأتي هذا التعاون ضمن توجه الرياض المالية نحو دعم المشاريع التنموية الكبرى في المدن المقدسة، وتعزيز دورها كشريك رئيسي في تطوير البنية التحتية العقارية في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحفيز الاستثمارات النوعية وتنويع الاقتصاد الوطني.

وبهذه المناسبة، صرّح الدكتور عبدالله الشويعر، الرئيس التنفيذي لشركة الرياض المالية، قائلًا:

"يمثل هذا المشروع خطوة استراتيجية ضمن جهود الرياض المالية لتعزيز حضورها في قطاع التطوير العقاري، خاصة في المدن ذات الأهمية الدينية والاقتصادية. ويعكس تعاوننا مع “سار” رؤيتنا المشتركة في تحويل موقع المشروع إلى وجهة عمرانية حديثة تواكب تطلعات مكة المكرمة التنموية وتوفر فرصًا استثمارية واعدة."

يقع المشروع في موقع استراتيجي بجوار محطة قطار الحرمين في حي الرصيفة بمدينة مكة المكرمة، ويُتوقع أن يشمل مكونات متعددة الاستخدامات تشمل فنادق ومراكز تجارية وسكنية ، ما يعزز من مكانة المنطقة كوجهة استثمارية وتنموية واعدة.

نبذة عن الرياض المالية

الرياض المالية شركة رائدة في إدارة الاستثمارات وأكبر أمين حفظ في المملكة العربية السعودية. تقدم الرياض المالية خدمات وحلول استثمارية متكاملة من خلال قطاعات أعمالها الأربعة وهي إدارة الأصول، الوساطة، المصرفية الاستثمارية للشركات، وخدمات الأوراق المالية. وفي قطاع العقار، تُعتبر الرياض المالية الشركة الرائدة حيث أطلقت أول صندوق استثمار عقاري متداول في المملكة - صندوق الرياض ريت - في عام 2016. وتشمل محفظة الشركة في الاستثمار العقاري عقارات متنوعة في ثلاث قارات بقيمة اجمالية تتجاوز 23 مليار ريال سعودي. بلغت الأصول المدارة من قِبل الرياض المالية أكثر من 97 مليار ريال سعودي (حوالي 25.8 مليار دولار أمريكي)، فيما تجاوزت الأصول تحت الحفظ 770 مليار ريال سعودي (حوالي 205 مليار دولار أمريكي)، اعتبارًا من يونيو 2025. كما صنفت الشركة ضمن أفضل 5 شركات لإدارة الأصول في الشرق الأوسط لعامي 2024 و2025 من قبل فوربس، وحصلت على جائزة أبرز أمين حفظ لعام 2024 ضمن جوائز السوق المالية السعودية 2025.

