يقع المشروع الجديد بجوار مبنى مقر فيزا العالمي على الشريان المركزي الرئيسي لشارع الفلك

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "سويد آند سويد" الرائدة في مجال التطوير العقاري ومقرها دبي، عن أحدث مشاريعها "فلك 6"، وهو مشروع تجاري جديد يقع في مدينة دبي للإنترنت، وذلك بعد النجاح الكبير في تحقيق تطورات تجارية بارزة في مدينة دبي للإنترنت، بما في ذلك مشروع ذا إيدج والمقر الرئيسي لشركة فيزا العالمية في دبي، حيث بدأت سويد وسويد مشروعًا جديدًا من شأنه أن يزيد محفظتها من المباني المكتبية المتطورة من الدرجة الأولى وتعزيز عروض السوق المحلية.

يقع المشروع الجديد بجوار مبنى مقر فيزا العالمي على الشريان المركزي الرئيسي لشارع الفلك، ليصبح بذلك ثالث مشروع لشركة سويد أند سويد يتم بناؤه ضمن أكبر تجمع تكنولوجي في الشرق الأوسط، حيث سيوفر مشروع "فلك 6" أكثر من 90 ألف قدم مربع من المساحات القابلة للتأجير المبنية وفقًا لمواصفات المؤسسات، بالإضافة إلى ذلك يوفر كل طابق مناطق تراس في الهواء الطلق، وتشمل المرافق المشتركة في مستوى الأرض حديقة خاصة.

وفي هذه المناسبة أوضح ماهر سويد، الشريك الإداري لشركة سويد آند سويد أن المشروع الجديد يرسخ فيه الابتكار المستمر للشركة والتزامها بالتنمية في دبي، حيث صرح قائلاً: "يمثل مشروع "فلك 6" جيلًا جديدًا من التطورات التجارية التي تستجيب لمرحلة ما بعد الجائحة مع التركيز بشكل إضافي على التعاون وإنشاء مجتمع داخل البناء عبر مستأجرين متعددين بدلاً من المساحات المكتبية التقليدية إلى جانب زيادة طلب المستأجرين على الجودة الذي ما زلنا نشهده في دبي، حيث نعتقد أن مشروع فلك 6 لديه إمكانات هائلة لتحقيق نجاح باهر، ولا زلنا ملتزمين بتقديم أفضل التطورات التجارية في فئتها التي تساعد وتتماشى مع رؤية مدينة دبي للإنترنت لتعزيز الابتكار والتكنولوجيا في دبي".

من المقرر أن تبدأ أعمال البناء قريباً في مشروع فلك 6 ومن المقرر الانتهاء منه في أوائل عام 2024.

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لمحة عن شركة "سويد آند سويد":

تأسست شركة "سويد آند سويد" التي يقع مقرها في مدينة دبي عام 2006، وهي شركة متخصصة في القطاع العقاري وتستهدف فرص التطوير والاستثمار والبناء المناسبة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ونجحت بترسيخ مكانتها الرائدة بفضل إيلاء الاهتمام اللازم لكافة مراحل التطوير (التوريد والتمويل والتنفيذ).

تفخر شركة سويد آند سويد بإمكاناتها الفريدة وقدرتها على تقديم مشاريع تجارية وسكنية فاخرة وفق أفضل المعايير العالمية. هذا وشملت مشاريعها مجموعة من المستأجرين والمشغلين العالميين بما في ذلك "فيزا" و"بانيان تري" و"أوراكل" و"ٍساب" و"جلاكسو سميث كلاين" وسناب شات" و"ماك غرو هيل" و"جونسون كونترولز" وغيرها من الشركات العالمية.

في عام 2019، قامت سويد آند سويد بتسليم مشروع سكني بارز، بانيان تري ريزيدنسز - دبي، وهو عبارة عن برج واحد مكون من 32 طابقًا يتألف من 244 وحدة سكنية. كما يقترب مبنى المقر الرئيسي لشركة فيزا سويد آند سويد الحائز على جوائز عدة من الاكتمال والتسليم، ومن المقرر أن يستضيف عمليات الشرق الأوسط لإحدى المؤسسات المالية الرائدة في العالم.

تقوم شركة سويد وسويد أمريكا حاليًا بتسليم مشروع ذا هايوود السكني في مدينة أوستن بولاية تكساس، وقد أعلنت للتو عن مشروع سكني أمريكي ثان يحمل اسم دبل كريك 2 في تكساس كابيتال.

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