أعلن صندوق العمل (تمكين) عن اختيار 6 مؤسسات بحرينية ناشئة للالتحاق بالدفعة الأولى من برنامج ريادة لتسريع للأعمال، الذي يتم تنفيذه بالشراكة بين تمكين وشركة ساليكا للاستثمار والتي تعرف سابقاً بهامبرو بيركس، حيث يهدف البرنامج لدعم وتعزيز المؤسسات الناشئة الواعدة في مراحلها الأولى.

ويقدم البرنامج هيكلاً شاملاً ومخصصًا يركز على أساسيات تطوير المشاريع بما في ذلك الابتكار وإستراتيجية التمويل والتوجيه والتعاون الإستراتيجي.

وتهدف هذه المبادرة إلى زيادة عدد المؤسسات الناشئة المحلية المبتكرة في القطاعات الواعدة، ودعم خلق وظائف ذات جودة عالية، وتشجيع الابتكار بين المؤسسات الناشئة، وبالتالي تعزيز مكانة البحرين كمركز إقليمي للمشاريع الناشئة.

وقد تم اختيار 14 مؤسسة ناشئة من مجموعة تضم أكثر من ٨٥ مؤسسة ناشئة في البداية للانضمام لمرحلة التطوير الأولي، حيث تلقوا الإرشاد والدعم لتحسين تقنيتهم ومنتجاتهم وإستراتيجية أعمالهم العامة. بعد مرحلة التطوير الأولى، تم اختيار 6 مؤسسات ناشئة متميزة للانضمام للدفعة الأولى من البرنامج من بينها 4 مؤسسات بقيادة نسائية، مما يسلط الضوء على التنوع والشمولية المتزايدة ضمن بيئة الأعمال الناشئة في البحرين.

ويمثل رواد الأعمال مجموعة من الصناعات المرتبطة بالتقنية، بما في ذلك التعليم والرياضات الإلكترونية والسفر وغيرها. المؤسسات الناشئة المتأهلة للالتحاق بالدفعة الأولى من البرنامج:

عربي كويست، بقيادة عقيلة الله ياري

عربي كويست هو تطبيق لتعلم اللغة العربية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 8 سنوات. مع التركيز على تحسين مهارات التحدث لديهم، بطريقة جذابة وفعالة للتعليم اللغوي.

إندي سوق، بقيادة إيمان الصباح

إندي سوق هي منصة تمويل جماعي مصممة خصيصًا لصانعي المحتوى وصناع الأفلام. تقدم المنصة فرص استثمار فريدة، وتوفر ميزات مثل نسبة توزيع الأموال وصرف الأموال المستند إلى الإنجاز وتأمين الأفلام لضمان اكتمال المشروع.

نمو ، بقيادة إنجي علي رضا

تسهل نمو التعاون السلس بين العائلات والمدارس والمتخصصين بالصحة التنموية والسلوكية. توفر المنصة حلول متوافقة وشبكة عالمية من الخبراء المعتمدين والفحوصات والمطابقة وعقد مؤتمرات الفيديو الآمنة وأدوات إدارة الممارسة الشاملة، مما يضمن إدارة فعالة للعلاج ويمكن الوصول إليها.

بروكود، بقيادة رامي جمال وشهد الزاكي

بروكود هي منصة للألعاب والرياضات إلكترونية تعمل كمركز رئيسي يلبي احتياجات اللاعبين. كما تقدم المنصة موارد تعليمية وتدريبًا شخصيًا ومشاركة مجتمعية، مما يمكّن اللاعبين من تحسين مهاراتهم والنجاح في صناعة الألعاب التنافسية.

سلّو، بقيادة سلمان الخليفة

سلّو هي عبارة عن منصة إعلانات تجارة إلكترونية تربط المستخدمين مباشرة بالمشترين. من خلال نشر مقاطع فيديو قصيرة لمنتجاتهم المعروضة للبيع، يمكن للمستخدمين ربط منشوراتهم بسلاسة بأسلوب الاتصال المفضل لديهم، مثل الواتس أب .

ترافليج، بقيادة سلمان المرزوق

تقدم ترافليج منصة لرقمنة وأتمتة العمليات المتعلقة بوكالات السفر والسياحة ومقدمي الخدمات السياحية من خلال تبسيط العمليات، لتقديم تجارب سفر استثنائية.

يمكن لرواد الأعمال البحرينيين زيارة موقع تمكين الإلكتروني لمعرفة المزيد حول البرنامج وكيفية الانضمام للدفعات القادمة.

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