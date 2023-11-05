يهدف هذا التمويل تسريع عملية التطوير بمشروع O West، وتأتي هذه الصفقة استكمالاً لسلسلة من الخدمات الاستشارية التي قدمتها إي اف چي هيرميس لصالح شركة أوراسكوم للتنمية مصر في السنوات القليلة الماضية.

القاهرة: أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها قد نجح في إتمام خدماته الاستشارية لترتيب قرض مشترك بقيمة 6.0 مليار جنيه مصري ومدة 10 سنوات لصالح شركة أوراسكوم العقارية ش.م.م، واحدة من شركات أوراسكوم للتنمية مصر لتمويل مشروعها الرائد في القاهرة، O West. وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد والمدير والمروج الأوحد لشركة أوراسكوم العقارية.

تمثل هذه الصفقة خطوة رئيسية في مراحل تطوير مشروع O West وهي شهادة على قوة المركز المالي للمشروع. وسيدعم القرض خطة أوراسكوم للتنمية لتسريع وتيرة البناء ومواصلة برنامج التسليم للوحدات، الذي قد بدأ في وقت سابق من هذا العام، وسيتم توجيه 1.5 مليار جنيه من القرض لإعادة تمويل القرض المعبري الذي تم الحصول عليه العام الماضي للمشروع.

قال ماجد العيوطي، العضو المنتدب ونائب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس: "نحن فخورون بدعم شركة أوراسكوم للتنمية في هذه الصفقة التمويلية المهمة بقيمة 6 مليار جنيه مصري لتمويل تطوير مشروعها الرائد O West. وتعد هذه الصفقة بمثابة شهادة على الشراكة الممتدة بين إي اف چي هيرميس وشركة أوراسكوم للتنمية، والتي تميزت بإتمام عدد من الصفقات الكبيرة بنجاح على مدار السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك اتفاقية التمويل بقيمة 1.5 مليار جنيه مصري التي تم تنفيذها العام الماضي، وصفقة الدين المشترك لمجموعة أوراسكوم للتنمية متعددة العملات بقيمة 265 مليون دولار. كما تؤكد الصفقة على الرغم من ظروف السوق السائدة قدرة إي اف چي هيرميس على ترتيب صفقات تمويلية كبرى بشروط تنافسية من مجموعة من أكبر البنوك لتمويل مشروعات رائدة."

وتأتي هذه الصفقة عقب نجاح إي اف چي هيرميس في إتمام مجموعة من الصفقات الكبرى في سوق ترتيب وإصدار الدين في العام الماضي بشكل عام وفي القطاع العقاري بشكل خاص بالرغم من ظروف السوق السائدة وارتفاع الفائدة التي يشهدها، فلا يزال سوق الدين مفتوحاً للشركات الرائدة للحصول على تمويلات كبيرة بشروط تنافسية. وقد نجحت إي اف چي هيرميس في إتمام مجموعة من صفقات أسواق الدين لأكبر المطورين في مصر وتحديدًا مجموعة طلعت مصطفى، وكذلك شركة «بالم هيلز»، وشركة «أوراسكوم للتنمية مصر»، وشركة «مدينة مصر» "مدينة نصر للإسكان والتعمير سابقاً"، وشركة «مراكز»، وشركة «سوديك»، وشركة «مصر إيطاليا العقارية» وغيرهما. كما قامت إي اف چي هيرميس بترتيب صفقات دين مع شركات التمويل العقاري الرائدة ومنها «الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري» (EMRC) وشركة «بداية» للتمويل العقاري وشركة «التعمير للتمويل العقاري - الأولى».

قام البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك مصر بدور المرتبين الرئيسيين للقرض، بينما قام مكتب MHR & Partners بالاشتراك مع White & Case بدور المستشار القانوني لشركة أوراسكوم العقارية.

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عن إي اف چي القابضة:

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 11 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (aiBANK)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، تمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية ومنصة الدفع الإلكتروني بيتابس مصر وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال aiBANK، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

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رئيس قطاع التسويق والاتصالات بمجموعة إي اف چي القابضة

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مدير الاتصالات والعلاقات العامة بمجموعة إي اف چي القابضة

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