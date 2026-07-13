يقدم مشروع "ياس بوينت" وجهة متكاملة، إذ يجمع بين خيارات السكن على الواجهة البحرية، وتجارب الحياة العصرية، والطبيعة، والمجتمع، والضيافة الفاخرة، ومساحات التجزئة

ستضم الوجهة أول شاطئ في الجهة الشمالية من الجزيرة، ليكون قلبها الاجتماعي النابض، إلى جانب ممشى بطول 700 متر يضم مطاعم ومقاهي ومتاجر تجزئة وأنشطة مائية

ستضم الوجهة ثلاثة منتزهات عامة، تشمل منتزه "لِيا" الممتد على مساحة 60 ألف متر مربع، لتوفر شبكة مترابطة من الممرات ومسارات الدراجات والحدائق، بما يعزز سهولة التنقل سيراً على الأقدام

يشمل المخطط الرئيسي وحدات سكنية فاخرة تحمل علامات تجارية مرموقة، وفندقاً من فئة الخمس نجوم، ومدرسة دولية، ومرافق مخصصة للرياضات المائية، مما يجعلها وجهة عالمية متكاملة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – : أعلنت الدار اليوم عن إطلاق مشروع "ياس بوينت"، الوجهة البحرية الجديدة في الجهة الشمالية من جزيرة ياس، في خطوة استراتيجية تعزز مكانة الجزيرة كإحدى أبرز الوجهات العالمية للترفيه وأسلوب الحياة العصري. ويشكّل المشروع فصلاً جديداً في مسيرة النمو والتطوير المتواصلة التي تشهدها جزيرة ياس، بما يرسّخ حضورها على خارطة الوجهات البحرية والسياحية الرائدة عالمياً.

وسيقدّم مشروع "ياس بوينت"، الذي تبلغ قيمته التطويرية الإجمالية 6 مليارات درهم، وجهة بحرية متكاملة في الجهة الشمالية من جزيرة ياس، تضم فندقاً فاخراً من فئة الخمس نجوم، ووحدات سكنية تحمل علامة تجارية، ومدرسة دولية، إلى جانب متاجر تجزئة ومطاعم وتجارب ترفيهية متنوعة، وذلك ضمن مجتمع شاطئي يرتبط بسلاسة مع منظومة جزيرة ياس الأوسع لنمط الحياة والترفيه. وسيستوعب "ياس بوينت"، عند اكتماله، 5 آلاف مقيم.

ويقع "ياس بوينت" على مقربة من أبرز المعالم الترفيهية العالمية في جزيرة ياس، ليحوّل أحد أهم المواقع الساحلية في الجزيرة إلى وجهة متكاملة ومترابطة، تتيح للسكان والزوار فرصاً فريدة للعيش والزيارة والتواصل. وقد صُممت الوجهة لتقدم تجربة حضرية نابضة بالحياة، لا مجرد مكان للسكن، إذ تستقبل سكانها وزوارها بواجهة بحرية حيوية، ومساحات عامة رحبة، وبرنامج متجدد من التجارب والأنشطة على مدار العام، بما يعزز مكانتها كوجهة ساحلية عصرية تنبض بالحركة وتتفاعل مع طاقة جزيرة ياس ومنظومتها الترفيهية المتكاملة.

ويمتد "ياس بوينت" على مساحة تقارب 600 ألف متر مربع، ويضم 1,600 وحدة سكنية ضمن مخطط رئيسي متكامل صُمم ليمنح الأولوية للتنقل السلس سيراً على الأقدام، ويحفّز الحركة والاستكشاف عبر شبكة مترابطة من المسارات والروابط المباشرة مع الحدائق والمساحات المفتوحة والواجهة البحرية.

وفي هذه المناسبة، قال جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير: "إن أفضل الوجهات في العالم لا تقف عند محطة واحدة، بل تواصل تطورها باستمرار لتحافظ على حضورها على الخارطة العالمية، وتقدّم أسباباً متجددة للزيارة والعيش والتواصل. ويجسّد ياس بوينت هذه الطموحات، من خلال وجهة بحرية نابضة بالحياة ترتقي بتجربة السكان والزوار في جزيرة ياس، وترسّخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة لأسلوب الحياة والسياحة والاستثمار".

ويمتد في قلب المشروع محور حيوي يربط الحديقة بالبحر، ويربط جسراً طبيعياً بين منتزه "ليا" والواجهة البحرية. ومن خلال هذا المسار المتكامل، ينتقل السكان والزوار بسلاسة عبر حديقتين عامتين، ومسارات منسّقة، وحدائق مجتمعية، ومساحات خارجية مخصصة للصحة واللياقة، ومناطق مجتمعية مظللة، وصولاً إلى أول شاطئ في الجهة الشمالية من جزيرة ياس.

تُعد تجربة الواجهة البحرية إحدى أبرز السمات التي تمنح مشروع "ياس بوينت" طابعه المتفرد، إذ تتمحور حول ممشى بطول 700 متر صُمم بعناية ليكون مساحةً نابضةً بالحياة، تتكامل فيه متاجر التجزئة وخيارات المطاعم والمساحات العامة. ويثري هذه التجربة خط ساحلي متنوع، يجمع بين أنشطة المياه المفتوحة مثل التجديف بقوارب الكاياك، ومناطق شاطئية أكثر هدوءاً مخصصة للاسترخاء. وتجتمع المطاعم المطلة على الشاطئ ومتاجر التجزئة وخدمات التاكسي المائي معاً لترسّخ وجهةً مترابطة على الواجهة البحرية، تشجع الأفراد على التنقل والاكتشاف، وتضمن استمرارية الحيوية والنشاط على مدار العام.

وتبرز سهولة الربط والتنقل بوصفها ركيزة محورية في المخطط الرئيسي لمشروع "ياس بوينت"، حيث صُممت الوجهة لتتكامل بانسيابية مع النسيج العمراني والحيوي لجزيرة ياس، عبر شبكة مترابطة من المسارات المخصصة للمشي، والروابط المباشرة مع الحدائق، والممرات الممتدة على الواجهة البحرية، فضلاً عن جاهزيتها للاندماج مع منظومة التنقل المستقبلية في الجزيرة. وسيعزز "ياس بوينت" الترابط بين المجمعات السكنية المحيطة، وفي مقدمتها "ياس إيكرز" و"ياس ريڤا"، وبين المدارس والحدائق ومنافذ التجزئة وأبرز المعالم الترفيهية والسياحية في الجزيرة، بما في ذلك "سي وورلد أبوظبي"، و"عالم وارنر براذرز أبوظبي"، و"ياس مول"، و"حلبة مرسى ياس"، إضافة إلى الوجهتين المرتقبتين "ديزني أبوظبي" و"سفير أبوظبي".

وسيضم المخطط الرئيسي لمشروع "ياس بوينت" مدرسة دولية رائدة تستوعب نحو 3,600 طالب، بما يعزز مكانة الوجهة خياراً مثالياً للعائلات التي تتطلع إلى الاستقرار على الأجل الطويل.

ومع تقدّم مراحل التطوير، سيواصل "ياس بوينت" ترسيخ حضوره من خلال مجموعة مستقبلية من العروض السكنية والفندقية وتجارب أسلوب الحياة العصرية، بما يعزز مكانته كوجهة بارزة جديدة في جزيرة ياس. ويجسّد المشروع رؤية الدار في تطوير مجمعات ووجهات متكاملة تعزز جودة الحياة، وتثري تجارب العيش والزيارة والتواصل.

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نُبذة عن الدار

تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 69 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 52 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".

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