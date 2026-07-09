أظهر استخدام النطاق الترددي 6 جيجاهرتز العلوي القدرة على مضاعفة سعة شبكة الجيل الخامس مقارنة بنطاق 3.5 جيجاهرتز

يمثل الاختبار خطوة جديدة ضمن خارطة طريق "دو" لتطوير شبكات جيل خامس أكثر كفاءة وقابلية للتوسع

دبي، الإمارات العربية المتحدة، نجحت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، في إجراء أول اختبار ميداني لشبكات الجيل الخامس عبر نطاق 6 جيجاهرتز في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا باستخدام ميديا تك مودم M90، وذلك بالتعاون مع شركتي "نوكيا" و"ميديا تك"، في إنجاز يمثل محطة بارزة في مسيرة تطوير شبكات الاتصالات المتنقلة من الجيل التالي.

وأظهر الاختبار قدرة نطاق 6 جيجاهرتز العلوي على توفير سعة شبكية تصل إلى ضعف السعة التي يوفرها نطاق 3.5 جيجاهرتز، بفضل دعمه لعرض نطاق ترددي أكبر وتقنيات هوائيات متقدمة، كما يسلط هذا الإنجاز الضوء على الإمكانات الكبيرة لتقنية الجيل الخامس عبر نطاق 6 جيجاهرتز في تعزيز سعة الشبكة والتغطية، مع الاستفادة من البنية التحتية الحالية للشبكات.

وأُجري الاختبار الميداني باستخدام مودم (M90) الخاصة بشركة "ميديا تك"، وحلول شركة "نوكيا" التجارية للنطاق الأساسي لشبكات الجيل الخامس (Ponenta وLevante)، بالإضافة إلى وحدة راديوية شبه تجارية تعمل على نطاق 6 جيجاهرتز (n104) بعرض نطاق ترددي يبلغ 200 ميجاهرتز، ويتيح هذا الاختبار لـ"دو" تقييم أداء نطاق 6 جيجاهرتز العلوي لدعم عمليات النشر المستقبلية لشبكات الجيل الخامس، بما يسهم في تعزيز كفاءة توسعة الشبكة وتحسين تجربة المستخدم.

وبهذه المناسبة، قال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة "دو": إن: "شركة "دو" مستمرة في استكشاف التقنيات المبتكرة التي تعزز ريادتها في مجال الشبكات وتدعم الطموحات الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتيح لنا هذا الاختبار الميداني لشبكات الجيل الخامس عبر نطاق 6 جيجاهرتز تقييم كيفية الاستفادة من نطاقات ترددية جديدة لتعزيز السعة والتغطية، بما يمهد الطريق لتوفير اتصال أسرع وأكثر موثوقية لعملائنا، ودعم التوسع المستقبلي لشبكات الجيل الخامس".

ويتيح استخدام نطاق 6 جيجاهرتز أداة جديدة وفعالة لمشغلي خدمات الاتصالات لمواكبة النمو المتسارع في استهلاك البيانات، بما يدعم تقديم خدمات الجيل الخامس عالية الأداء، ويعزز موثوقية الشبكات، ويسهم في توسيع نطاق الشمول الرقمي على مستوى المنطقة.

من جانبها، قالت ريما مناع نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط بشركة "نوكيا"، إن: "نجاح هذا الاختبار الميداني لشبكات الجيل الخامس عبر نطاق 6 جيجاهرتز يمثل إنجازًا إقليميًا بارزًا، ويؤكد قدرة نطاقات التردد الجديدة على تحقيق زيادات ملموسة في السعة الشبكية بالاعتماد على تقنيات تجارية متاحة، ومن خلال توسيع نطاق تشغيل شبكات الجيل الخامس ليشمل نطاق 6 جيجاهرتز العلوي، فإننا نمهد الطريق لشبكات جاهزة للمستقبل، بما يساعد مشغلي خدمات الاتصالات على تلبية الطلب المتزايد على البيانات، مع تحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية الحالية لشبكاتهم".

بدوره، أضاف الدكتور إتش سي هوانج، مدير عام أنظمة الاتصالات اللاسلكية والشراكات في شركة "ميديا تك"، أن "التحقق من أداء نطاق 6 جيجاهرتز العلوي في بيئة تشغيل ميدانية يعد إنجازًا مهمًا، ويؤكد تحقيق ذلك باستخدام شريحة مودم MediaTek M90 جاهزية هذه التقنية وفعاليتها، كما يجسد التعاون مع "دو" و"نوكيا" دور "ميديا تك" في الربط بين البنية التحتية المتقدمة للشبكات والأجهزة المتطورة المخصصة للمستخدمين، كما أن تحسين منصاتنا للعمل بكفاءة مع هذه النطاقات الترددية الجديدة، يضمن تسريع تطوير منظومة الأجهزة الداعمة لهذه التقنيات، ونؤكد جاهزية السوق لتقديم تجارب اتصال من الجيل التالي تعتمد على نطاقات ترددية عريضة".

وفي ظل تبني دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الاستراتيجيات الوطنية طموحًا في العالم لتطوير الاقتصاد الرقمي وتعزيز الاتصال، يمثل اختبار "دو" لشبكات الجيل الخامس عبر نطاق 6 جيجاهرتز استثمارًا جديدًا في البنية التحتية الرقمية التي تدعم تحقيق رؤية الدولة لخدمة قطاع الأعمال والمجتمع.

//انتهى//

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن "نوكيا":

نوكيا شركة عالمية رائدة في مجال الاتصال لعصر الذكاء الاصطناعي، توفر البنية التحتية للشبكة الحيوية التي يعتمد عليها العالم، حيث تسهم في تزويد عملائها باتصال متقدم عبر الشبكات الثابتة والمتنقلة وشبكات النقل، وتقدم لهم الأداء والأمان الذي يحتاجونه لتلبية متطلبات مستقبل مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

للاستفسارات الإعلامية

المكتب الإعلامي لشركة نوكيا

البريد الإلكتروني: Press.Services@nokia.com

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي:

LinkedIn X Instagram Facebook YouTube

-انتهى-

#بياناتشركات