بحضور الكثير من المشاهير و رؤساء قطاع شركات التطوير العقارى وشركات التسويق والمستثمرين والعديد من ممثلى الصحف والمجلات والمواقع الإخبارية شهدت أروقة فندق ماريوت مينا هاوس الأهرامات حدثا مميزا بتغطية إعلامية واسعة من برنامج كلام في الاقتصاد الذي يقدمه الإعلاميين أحمد مصطفى وبسمة محمود على قناة النهار الفضائية، حيث أقيم المؤتمر الصحفي وحفل إطلاق أعمال شركة زادة للتطوير العقاري (Zada Developments) في السوق العقاري المصري.



وصنف الحفل كأحد أرقى فعاليات إطلاق الشركات العقارية في 2024، بفضل جودة التنظيم والخلو من الفقرات الاستعراضية غير المناسبة، مما يعكس احترافية الشركة وحرصها على تقديم صورة تليق باسمها ومكانتها.



أكد الأستاذ يوسف عادل راغب العبيدي، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن زادة تهدف إلى تحقيق أعلى عائد استثماري للعملاء من خلال تقديم مشروعات مدروسة بعناية، الالتزام بمواصفات التنفيذ، ومواعيد التسليم، بجانب التركيز على معايير الإدارة والتشغيل التي تعد أهم مراحل نجاح أي مشروع عقاري.



وأشار الأستاذ محمد عواد حبيب، رئيس القطاع التجاري، إلى أن أول مشروعات الشركة هو مشروع "ليك يارد" (Lake Yard) الذي يُقام على مساحة 4000 متر مربع في منطقة الخدمات المتميزة بالتوسعات الشمالية لمدينة 6 أكتوبر. يتميز المشروع بموقع استراتيجي بين محوري جمال عبد الناصر والبوليفارد، في منطقة ذات كثافة سكانية عالية تفتقر إلى مشروعات تجارية مدارة بجودة عالمية.



وأضاف عواد أن الشركة لم تطرح المشروع للبيع إلا بعد تنفيذ أكثر من 50% من أعمال الخرسانات، تأكيداً على جودة التصميم والتنفيذ. وقد تم تطوير التصميمات المعمارية الفريدة بواسطة شركة ADC، شريك الشركة الاستراتيجي، لضمان تميز المشروع ومطابقته لكافة مواصفات التشغيل.



تعاقدت شركة زادة مع شركات متخصصة لضمان تشغيل المشروع وفق أعلى معايير الجودة، مع التأكيد على تنفيذ وتسليم وتشغيل ثلاثة مشروعات على الأقل خلال السنوات الخمس الأولى. ويُعد مشروع "ليك يارد" خيارًا مميزًا للمستثمرين المصريين بالخارج، حيث يوفر إمكانية معاينة الوحدة قبل التعاقد، بجانب قرب موعد التسليم خلال 18 شهرًا فقط.



تفاصيل المشروع



البدروم: يضم جراجات، مخازن، ومرافق أخرى.



الدور الأرضي والأول: محلات تجارية بمساحات تبدأ من 43 مترًا بأسعار تبدأ من 110 ألف جنيه للمتر.



الدور الثاني: عيادات طبية بمساحات تبدأ من 42 مترًا بإدارة شركة تشاور.



الدور الثالث: مكاتب إدارية بمساحات تبدأ من 45 مترًا بأسعار تبدأ من 65 ألف جنيه للمتر.



طرق السداد: تبدأ من 10% مقدم، مع خطط تصل إلى 10 سنوات بدون فوائد.



أعلن الأستاذ يوسف العبيدي أن الشركة تمتلك محفظة اراضي متميزة في غرب القاهرة، حيث تعمل على تجهيز مشروع سكني في مدينة زايد الجديدة (New Zayed) وآخر تجاري على طريق وصلة دهشور. سيتم الإعلان عن هذه المشروعات فور الانتهاء من المرحلة الأولى لمبيعات مشروع "ليك يارد".



وشدد العبيدي على التزام الشركة بتقديم أعلى معايير التصميم والتنفيذ، مع الالتزام بمواعيد التسليم، بما يرسخ مكانتها كشركة رائدة في السوق العقاري المصري.

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