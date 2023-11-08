أكثر من 13 ألف عملية منذ بداية الحملة في 2016

الياقوت : الحملة مستمرة في رسالتها الإنسانية للدول النامية وتقديم مشاريع مستدامة

الصميط : معاً نستكمل ما بدأناه مع بوبيان من شراكة مجتمعية لتخفيف معاناه الكثير من المرضى

تنطلق الجمعة المقبل حملة ( نور بوبيان 6) التي ينظمها بنك بوبيان لمدة أسبوع بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومبادرة دينارين وجمعية اليد العليا الموريتانية والتي تهدف لإجراء عمليات إزالة المياة البيضاء وإعادة البصر في الجمهورية الموريتانية الإسلامية وذلك استمراراً لنجاح الحملات السابقة والتى نجحت في إعادة البصر لأكثر من 13 ألف شخص في العديد من الدول الافريقية من مختلف الاعمار .

وبهذه المناسبة قال مدير عام بنك بوبيان وليد خالد الياقوت "يواصل بنك بوبيان مسيرة مبادراته الإنسانية الناجحة وذلك من خلال حملة "نور بوبيان" للمرة السادسة على التوالي بعد ما حققته من نجاح على مدى السنوات السابقة والتي جاءت لتستهدف إعادة البصر للالآف من المرضى في افريقيا".

وأضاف " على الرغم من الاحداث التى تشهدها المنطقة والعالم فإن الحملة تؤكد استمرار مشاريع الكويت الخيرية في جميع أنحاء العالم كونها بلد الإنسانية لتستكمل حملة نور بوبيان رسالتها الإنسانية تجاه الدول النامية من خلال إجراء عمليات إزالة المياة البيضاء وإعادة البصر لأكبر عدد من المرضى المحتاجين للعلاج من مختلف الاعمار.

وأوضح أن رحلة هذا العام ستكون بمشاركة مجموعة من الاطباء الكويتيين المتطوعين والذين تبرعوا بجهودهم ووقتهم للقيام بإجراء هذه العمليات إلى جانب عدد من موظفي بنك بوبيان والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومتطوعي مبادرة دينارين للقيام بكافة الأمور التنظيمية خلال فترة الحملة بجانب مجموعة من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي والقبس الإلكتروني.

وأضاف ان " هذه المبادرة والتي بدأت كفكرة للرئيس التنفيذي لمجموعة البنك عادل الماجد وهي تمثل جزء من دورنا الاجتماعي وكوننا بنك إسلامي فان امتداد انشطتنا ومسؤوليتنا الاجتماعية يتجاوز حدود الكويت إلى مختلف دول العالم.

** برنامج حافل

ونوه الياقوت أن برنامج الرحلة يتضمن العديد من الفعاليات فإلى جانب عمليات العيون فإنه سوف يتم توزيع أكثر من 1500 نظارة طبية للأطفال والكبار بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة إنطلاقاً من شعارالوقاية خير من العلاج.

كذلك سوف يتضمن برنامج العديد من الفعاليات والانشطة ومن بينها فعاليات مع الايتام والارامل وذوي الاحتياجات الخاصة ودعم مشاريع تنمية للأسر المتعففة إلى جانب افتتاح مشاريع الخيرية لبعض القرى الفقرة .

واوضح الياقوت أن هدف هذه المبادرة ليس مجرد إجراء هذا الكم من العمليات والذي لا يمثل إلا نقطة في محيط حجم العمليات التى يحتاجها مرضى المياه البيضاء حول العالم والمعروف علمياً باسم (الكاتاركت) بل نتجاوز هذا الهدف إلى التوعية بأهمية تعاون الجميع حول العالم للقضاء على هذا المرض الذي تقدر حجم الاصابات به بمئات الملايين في افريقيا وآسيا.

** شراكة ممتدة

ومن جانبه أعرب المدير العام للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية م . بدر سعود الصميط عن اعتزازه الكبير بهذه الشراكة المثمرة والبناءه بين بنك بوبيان والهيئة الخيرية والتي تأتي ضمن جهود الإغاثة الانسانية التي من شأنها أن تساهم في التخفيف من معاناة الكثير من المرضى وخاصة النساء والأطفال غير القادرين على تحمل تكاليف العمليات الجراحية.

وأضاف الصميط إن بنك بوبيان جسد نموذجاً يحتذى بمبادراته الإنسانية المتكررة، وضرب أروع الأمثلة في ممارسة المسؤولية المجتمعية والتطوعية من خلال اعتزامه استكمال مسيرة أعماله الخيرية من أجل تخفيف معاناة الفقراء والمنكوبين في مختلف أنحاء العالم .

كوادر

كادر 1

ابرز ما يميز مرض المياه البيضاء والذي يؤدى إلى ضعف في البصر في بعض الحالات إلى العمى الكامل على الرغم ان تكلفة علاجه بسيطة جداً تصل حوالي 45 دينار كويتي وبعبارة أخرى فإن عملية بسيطة قد لا تستغرق 10 دقائق وتكلفتها بسيطة يمكن ان تغير حياة الانسان

كادر 2

يتم جمع تكاليف مبادرة ( نور بوبيان ) من خلال 3 محاور رئيسية الأول من حملة خطوات التى نظمها البنك طوال شهر رمضان الماضي والتى كانت تقوم على اساس تبرع البنك بدينار مقابل كل كيلو مشي يقوم بها المشاركون في الحملة والمحور الثاني هو تبرع الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية وأخيرا تبرعات أهل الكويت طوال فترة الحملة

كادر 3

يشمل برنامج الحملة بعض الموضوعات ذات الجانب الديني وذلك من خلال تنظيم مسابقة رتل مع بوبيان خارج الكويت، حيث يتم تنظيم المسابقة بمشاركة أكثر من 500 شخص من مختلف الاعمار ومن ثم إجراء التصفيات النهائيات وإعلان الفائزين

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- انتهى -

تعليق الصور المرفقة:

شعار حملة "نور بوبيان"

3 – 4 – 5 : نور بوبيان خلال السنوات السابقة