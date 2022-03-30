لدورة الثلاث سنوات القادمة

(المنامة، البحرين) - عقدت شركة البحرين لمواقف السيارات (أماكن) ش.م.ب. المدرجة في بورصة البحرين تحت رمز التداول (CPARK)، يوم الأربعاء الموافق 30 مارس 2022، إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية، بقاعة الإجتماعات في بورصة البحرين، وكانت نسبة الحضور 74,55%، ووافق المساهمون على النتائج المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، كما تم إقرار توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6% أي ما يعادل 655,816 دينار بحريني بقيمة 6 فلس للسهم الواحد.

شهد الإجتماع أيضاً إنتخاب 3 أعضاء مستقلين والموافقة على إنضمام 7 أعضاء لمجلس إدارة الشركة للدورة القادمة لمدة 3 سنوات إبتداءاً من 30 مارس 2022، وجاءت نتيجة الإنتخابات لتعين كل من عدنان حبيب هاشم، وأحمد نزار البحارنة، ومحمد رشيد المعراج كأعضاء مستقلين. كما تم تعيين كل من أمين أحمد العريض، ود. فهد عبدالرحمن آل سعد، وخليفة حسن الجلاهمة كأعضاء ممثلين عن شركة البحرين للإستثمار العقاري (إدامة)، وكل من عبدالله أحمد كمال، وأريج عبدالله عبدالغفار، وبدر قاسم بوعلاي، كأعضاء ممثلين عن الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي، و وائل عزالدين عرفة كعضو ممثل عن شركة المركز الكويتي التجاري العقاري.

تمكنت أماكن من تسجيل أداء مميز مع نهاية العام 2021 بالرغم من التحديات التي صاحبت الجائحة على مدار عامين متواصلين، حيث بلغ صافي الربح 775,778 دينار بحريني، والذي يشكل إرتفاع بنسبة 18% مقارنة بالعام 2020. تعكس هذه النتائج إلتزام مجلس الإدارة وفريق الشركة بالخطة الإستراتيجية وإصرارهم على إطلاق المبادرات المخطط لها خلال العام والتي إشتملت على عدد من الخدمات المصاحبة لمواقف السيارات وهي غسيل السيارات، وخدمة صف السيارات، وخدمة الدفع الإلكتروني، بالإضافة لخدمات الدعاية والإعلان عبر شاشات الـ LED.

كان الإعلان عن الهوية المؤسسية الجديدة للشركة والإسم التجاري الجديد "أماكن" من أهم المحطات التي مرت بها الشركة خلال العام 2021 وذلك تماشياً مع التوجه الإستراتيجي الجديد للشركة، ممهدة بذلك الطريق للجيل القادم في مجال التنقل. جاءت الهوية الجديدة لتعبر عن التحول الذي تمر به الشركة بعد 40 عاماً حيث تتجه أماكن من خلال خطتها الإستراتيجية الخمسية نحو آفاق جديدة.

وبهذه المناسبة، صرح السيد عبدالله أحمد كمال، نائب رئيس مجلس إدارة شركة البحرين لمواقف السيارات (أماكن)، بالقول: "إن تجربتنا خلال العام 2021 تعتبر محورية في قصة نجاح أماكن، حيث كان الإصرار على تأدية رسالتنا وهي إعادة صياغة مفهوم تجربة المواقف وإبتكار منظومة متكاملة للتنقل هو ما جعل أماكن تثبت جرأتها وإمكانياتها في ظروف إقتصادية متقلبة. نظرتنا الإيجابية ستقودنا خلال الأعوام القادمة لمواصلة البحث عن فرص جديدة للتطور بإستخدام أحدث التقنيات في مجال التكنولوجيا والتركيز على الشراكات الإستراتيجية."

وأضاف: "أود بالنيابة عن رئيس مجلس الإدارة وفريق الشركة أن أشكر أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم التي بذلوها على مدار الثلاث أعوام الماضية التي تجلت في قصة نجاح أماكن، كما أود أن أرحب بالأعضاء الجدد للدورة القادمة متمنياً لهم التوفيق، وإنني متيقن من تناغم رؤيتهم مع رسالتنا وقيمنا."

من جانبه، علق السيد طارق الجودر، الرئيس التنفيذي لشركة البحرين لمواقف السيارات (أماكن)، قائلًا: "يسعدنا أن نعلن عن النتائج المميزة للعام 2021، وها نحن نمضي بخطوات ثابتة لنحقق هدفنا وهو تغيير مفهوم التنقل للأشخاص. إنني على ثقة من أن أماكن ستواصل قصة نجاحها في العام 2022 والأعوام التالية، حيث ستشهد مواقعنا إضافة المزيد من الخدمات المتطورة لتوفير مراكز تنقل متكاملة، ونطمح من خلال عملنا في مجال مواقف السيارات وتأجير العقارات أن نساهم في دفع عجلة النمو الإقتصادي في البحرين والدول المجاورة لنصبح شركة التنقل المفضلة في المنطقة."

شركة البحرين لمواقف السيارات )أماكن( هي شركة مساهمة عامة بحرينية تأسست في العام 1981 ، وتتخصص الشركة في إدارة مواقف السيارات والخدمات المصاحبة وتأجير العقارات. كما أن أسهم الشركة مدرجة في بورصة البحرين ويتم تداولها تحت الرمز (CPARK).

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