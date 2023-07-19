الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، أن أكثر من 6,700 طالب وطالبة من المرحلة الثانوية استفادوا خلال العام الأكاديمي الماضي 2022-2023 من برنامجها "هندسة المستقبل" الذي تنفذه بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ومجموعة BMW.

تم تصميم برنامج "هندسة المستقبل" لتعزيز اهتمام الطلاب وتقوية ارتباطهم بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. يأتي هذا تماشياً مع الرؤية المئوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، 2071، والتي تهدف لترسيخ مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات كي تصبح الحجر الأساس للتطور الاقتصادي القائم على التنافسية والتنوع والمعرفة.

ويستهدف برنامج "هندسة المستقبل" طلاب المرحلة الثانوية من الصف التاسع إلى الثاني عشر، ويوفر لهم ورش عمل تفاعلية وتجارب عملية حول صناعة الألمنيوم بالإضافة إلى فرصة الانضمام إلى "تحدي تصميم الألمنيوم".

وقد بلغ عدد الإناث المشاركات في برنامج هندسة المستقبل في العام الماضي 68 % من إجمالي الطلاب الملتحقين. حيث أكدت دراسات استقصائية أجراها الفريق أن عدد الطلاب الراغبين بالالتحاق بهذه المجالات قد زاد بنحو كبير بعد المشاركة في برنامج هندسة المستقبل.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "نعمل دوماً نحو تشجيع الشباب على الالتحاق بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، حيث تعد الركيزة الرئيسة لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للنمو الصناعي "مشروع 300 مليار". برنامج "هندسة المستقبل" هو أحد السبل العديدة لدى الشركة التي تسعى نحوها لإلهام الطلاب في القطاع الصناعي والمساهمة في الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة."

حول هذا، أكدت سعادة حصة رشيد، المدير التنفيذي لقطاع التطوير المدرسي بالإنابة في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي: "تحرص المؤسسة على تعزيز وتنمية قدرات الطلبة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وذلك عبر إطلاق عديد من البرامج التي تؤهلهم إلى المساقات الأكاديمية التي تتوافق مع طموحاتهم المهنية وتلبي متطلبات سوق العمل المستقبلية، مشيرةً إلى أن الإقبال الكبير على برنامج "هندسة المستقبل"، الذي يعد ثمرة التعاون مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، يعكس مدى اهتمام الطلبة بدراسة هذا المجال الحيوي. ولفتت سعادتها إلى أن "هندسة المستقبل" يأتي من بين برامج عدة تنفذها المؤسسة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين للارتقاء بجودة التعليم العام وربط مخرجاته مع متطلبات التعليم العالي."

وتعد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بدورها موظِّفاً رئيساً لمختصّي مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات؛ إذ يبلغ عدد عدد العاملين بهذه المجالات في الشركة أكثر من 1500 موظف وموظفة ومن بينهم أكثر من 500 موظف إماراتي.

وتم تنفيذ برنامج "هندسة المستقبل" خلال العام الأكاديمي بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ومجموعة BMW . وقد بلغ عدد المشاركين في تحدي تصميم الألمنيوم أكثر من 400 طالب وقد تنافس الطلبة في الحصول على جائزة قدرها 15,000 درهم إماراتي.

ويذكر أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وظفت خلال العام الماضي أكثر من 220 مواطناً إماراتياً، من بينهم 100 مواطنة. وبلغ متوسط أعمار المواطنين الملتحقين بالشركة العام الماضي 23 عاماً.

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