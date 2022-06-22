· نشر أدوات أتمتة شبكة إنترنت المناطق الحضرية لتقديم تجربة مستخدم موثوقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت جونيبر نتوركس، الشركة الرائدة في الشبكات الآمنة المُدارة بالذكاء الاصطناعي، والمسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE:JNPR)، وشركة إن إي سي NEC العالمية الرائدة في تزويد خدمات تحويل الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، والمسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NEC; TSE: 6701)، اليوم، عن تعاونهما مع "إتصالات الجزائر"، الشركة الرائدة في سوق الاتصالات الجزائرية ، لطرح شبكتها التجارية الحديثة لإنترنت المناطق الحضرية على مستوى البلاد دعماً لزيادة السعة في الطلب المحلي على الإنترنت، بالإضافة إلى تأمين الاحتياجات المستقبلية لشبكات الجيل الخامس G5 والألياف الضوئية FTTx.

في إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعتها شركة "اتصالات الجزائر"، على المدى المتوسط، لنشر شبكة نقل بيانات بهيكلية متجانسة ومحسّنة، ومدعومة بقدرات الأتمتة التي تضمن توفير عرض النطاق الترددي المطلوب، وتأهيل بنيتها التحتية المستقبلية لتلبية الاحتياجات المتنامية في السوق، نجحت "إن إي سي"و"جونبير" بتسليم شركة "إتصالات الجزائر" شبكة بروتوكول إنترنت للمناطق الحضرية من الجيل الجديد، مع ضمان جودة الخدمة، وتقديم أفضل تجربة استخدام ممكنة على نطاق واسع.

وسعياً إلى وضع أساس مبتكر لمنصّة شبكتها الجديدة، اختارت "إتصالات الجزائر" حلولاً آمنة وعالية الأداء من مجموعة "جونيبر نتوركس" المزوّدة بتقنية الشبكات المعرفة بالبرمجيات SDN والشبكات السحابية، وقدرات الاتصال البسيط والآمن، والغني بالميزات، على نطاق واسع، والتي تم نشرها كعُقد اتصال لإنشاء نطاقات منفصلة لمراحل ما قبل التجميع، والتجميع والوصول، لضمان الموثوقية المُثلى. تم نشر مكوّنات مجموعة الحلول السحابية الأصلية من agon AutomationJuniper Par و Paragon Pathfinder و Paragon Planner لتمكين شركة "إتصالات الجزائر" من الوصول إلى رؤية شاملة متعمقة، وعمليات مبسطة لشبكتها وخدماتها، بما يمهد الطريق أمام تقديم تجارب المستخدم مضمونة عبر تقنيات 5G المعقدة ومتعددة البيئات السحابية. ولضمان بناء حلّ مبسّط ومفتوح وسهل الإدارة، تعمل جميع منصات "جونيبر" على نظام تشغيل واحد وهو "جونوس أو إس" Junos® OS.

وعملت شركة "إن إي سي" على الاستفادة من تكامل شبكة النقل الشاملة والقدرات الهندسية لتقديم أكثر الحلول مهارة وديناميكية ضمن هذه الفئة من الخدمات، لتلبية احتياجات "إتصالات الجزائر". كما قامت شركة "إن إي سي" بتنسيق كامل المشروع باعتباره "أداة تكامل شاملة للشبكة"، مستفيدة في ذلك من خدماتها المهنية القائمة على الخبرات العالمية والمحلية، والتي تتنوع بين تحليل الشبكات والاستشارات، وصولاً إلى تصميم وتنفيذ وترحيل الشبكات عالية السعة وتشغيلها.

ولضمان تحقيق هدف شركة "إتصالات الجزائر" المتمثل في توفير شبكة مبتكرة عالية السعة لاستيعاب الارتفاع المفاجئ في تدفق البيانات، وتمكين الاستخدامات المستقبلية المتنوعة لتقنية G5، قامت "إن إي سي" و"جونيبر" بالتنسيق الوثيق بين الأطراف، اعتماداً على الشراكة المتينة بينهما، والمتميزة بسجل حافل من الإنجازات في تقديم شبكات مبتكرة لمئات العملاء حول العالم.

وقال السيد عادل بن تومي، الرئيس التنفيذي لشركة "إتصالات الجزائر": "بفضل جهود شركائنا في "إن إي سي" و"جونيبر نتوركس" في الإكمال الناجح لتحديث شبكة الإنترنت الحضرية، سنتمكن من الانتقال والتحول إلى الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت IPV6 وبدء التحول الرقمي، إلى جانب نشر الإنترنت عالي السرعة بأفضل طريقة تمكننا من تلبية احتياجات العملاء لدى "اتصالات الجزائر"".

ومن جانبه، قال اللهوم حسين، رئيس وحدة بروتوكول الإنترنت المركزية في "إتصالات الجزائر": "يُعدّ النمو السريع لحركة الشبكة مؤشراً واضحاً على حاجتنا إلى التحديث وزيادة سعة الشبكة. وقد أولت شركة "إن إي سي" و"جونيبر" اهتماماً كبيراً لتلبية احتياجاتنا الفنية والتجارية على حد سواء، حيث تعمل الشركتان كامتداد لفريقنا بقدراتهما الهندسية المحلية المتميزة ، فضلاً عن جهودهما الدؤوبة لضمان جودة الخبرة والتسليم في الوقت المحدد. وقد ساعدتنا حلول "جونيبر" المبتكرة لتمكين بنية الشبكة السحابية الآلية في تحقيق أهدافنا الإستراتيجية والازدهار، مع الطريق أمام التحول إلى شبكات الجيل الخامس G5".

وقال بريندان جيبس، نائب الرئيس الأول لحلول أتمتة الشبكات الواسعة المعرفة بالتطبيقات WAN في "جونيبر نتوركس": "تعدّ الشبكات إحدى الأصول الرئيسية لمزوّدي الخدمات، وستكون من الآن فصاعداً أساساً لجميع متطلبات تحول الأعمال في عصر شبكات الجيل الخامس 5G والحوسبة السحابية. ومن خلال استثمار "إتصالات الجزائر" في بنية شبكة مفتوحة ومرنة ومؤتمتة ستقفر الشركة نحو الصدارة، عبر تطوير قيادة العمليات المبسطة، وتحسين التكلفة وتقديم تجارب المستخدم النهائي الفائقة".

وبدوره، قال هيديوكي أوغاتا، المدير العام لقسم حلول مزوّدي الخدمة في شركة "إن إي سي": "يُعدّ نهجنا الذي يركز على العميل أولاً، وعدم المساومة على الجودة، قيمة راسخة في عمق ثقافتنا. وإلى جانب خبرتنا التراكمية المكتسبة في هذا المجال من خلال مركز تميز شبكة النقل NEC 5G (CoE) في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، تعززت ثقتنا بأهمية مشاركتنا في هذا التعاون للمساعدة بتمكين النجاح المستمر لأعمال شركة "إتصالات الجزائر" وتطويرها".

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نبذة عن "إتصالات الجزائر"

تأسست شركة الاتصالات الجزائرية "إتصالات الجزائر" (بالفرنسية: Algérie Télécom) في 5 أغسطس 2000، وهي شركة اتصالات عامة مملوكة للدولة، تغطي أعمالها مجالات الهاتف الثابت والمتحرك والإنترنت. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.algerietelecom.dz

نبذة عن "جونيبر نتوركس"

تركّز شركة "جونيبر نتوركس" جهودها على تبسيط عمليات الشبكات إلى أقصى الحدود، مع الالتزام بتقديم تجارب فائقة للمستخدمين النهائيين. وتُقدم حلولنا رؤية رائدة تُمكّن عمليات الأتمتة والأمن والذكاء الاصطناعي من تحقيق نتائج أعمال فعلية. يعتمد مفهومنا في "جونيبر نتوركس" على الاتصالات القوية التي ستُقرب بيننا بصورة أكبر، وتمكنّنا جميعاً من حلّ أكبر التحديات التي يُواجهها العالم، والمُتمثلة في تحقيق الرفاهية والاستدامة والمساواة. للاطلاع على مزيد من المعلومات حول "جونيبر نتوركس"، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني )www.juniper.net( أو التواصل مع "جونيبر" عبر صفحاتنا في تويتر ، لينكدإن ، فيسبوك.

"جونيبر نتوركس" وشعار "جونيبر نتوركس"، و"جونيبر"، و"جونوس"، وغيرها من العلامات التجارية المُدرجة هنا، هي علامات تجارية مُسجلة باسم "شركة جونيبر نتوركس" أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من البلدان. الأسماء الأخرى قد تكون علامات تجارية مُسجلة لمالكيها.

نبذة عن "إن إي سي" NEC

عزّزت شركة "إن إي سي" NEC مكانتها الرائدة في مجال دمج تقنيات تكنولوجيا المعلومات والشبكات تحت شعار علامتها التجارية Orchestrating a brighter world. وتعمل شركة "إن إي سي" على تمكين الشركات والمجتمعات من التكيف مع التغيرات المتسارعة في المجتمع والسوق، من خلال المحافظة على القيم المجتمعية للسلامة والأمن والنزاهة والكفاءة، لتأسيس عالم أكثر استدامة يتيح الفرصة أمام الجميع في تحقيق إمكاناتهم الكاملة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني http://www.nec.com

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