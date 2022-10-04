في سياق مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2022

ستقدم الشركة عروضاً توضيحية لابتكارات تكنولوجية غير مسبوقة وحالات استخدام تفاعلية لشبكة الجيل الخامس في العديد من المجالات، بما في ذلك قطاع الترفيه والمشاريع.

تتمحور العروض التوضيحية التفاعلية حول التطبيقات المدعومة بشبكات الجيل الخامس في مختلف المجالات

في سياق مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2022 الذي يقام في دبي في الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر، تعتزم شركة إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC) استعراض أحدث تقنياتها وحالات استخدام شبكات الجيل الخامس. وستلقي الشركة الضوء على رؤيتها لمستقبل من الاتصال غير المحدود وذلك عبر العديد من العروض التوضيحية وبمشاركة مجموعة من مسؤوليها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وسيتاح لزوار جناح إريكسون في المعرض التواصل بشكل مباشر مع خبراء متخصصين في المجالات التي تستعرضها الشركة، والاطلاع على العروض التوضيحية للتقنيات المتطورة التي توضح الطرق التي يمكن لشبكة الجيل الخامس من خلالها إطلاق العنان لمستقبل الاتصالات والألعاب والصناعات.

وكانت أحدث نسخة من تقرير التنقل الذي تصدره شركة إريكسون كشفت أن عدد الاشتراكات في شبكة الجيل الخامس في دول مجلس التعاون الخليجي سيصل في عام 2027 إلى أكثر من 65 مليون اشتراك، أي 80% من إجمالي اشتراكات هذه الشبكة. وعلى الرغم من أن التكنولوجيا ساهمت بشكل كبير بدعم تطور وازدهار النشاط التجاري في جميع أنحاء المنطقة منذ بضع سنوات وحتى الآن، إلا أن شبكة الجيل الخامس لا تزال في سنواتها الأولى، وقد بدأت مؤخراً في إظهار إمكاناتها الكاملة.

هذا وتعتزم إريكسون من خلال مشاركتها في معرض جيتكس هذا العام، التأكيد على مفهومها حول قدرة الاتصال غير المحدود على إطلاق فرص غير محدودة لمستقبل مستدام. وتسعى الشركة من خلال التكنولوجيا والتعاون وإطلاق محادثات مثمرة مع المتخصصين في هذا المجال، لتعزيز المستقبل الرقمي في المنطقة، وتشجع قادة المستقبل على الانضمام إلى الثورة التكنولوجية في المنطقة.

يوفر معرض جيتكس جلوبال فرصة مهمة للتواصل مع أهم قادة الصناعة والمؤثرين فيها وكبار المعنيين الحكوميين. يقع جناح إريكسون في الكشك رقم #Z2-A20.

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نبذة عن إريكسون:

تمكن اريكسون مزودي خدمات الاتصالات من الاستفادة القصوى والحصول على القيمة الكاملة التي توفرها تقنيات الاتصالات. وتم تصميم محفظة الشركة من الخدمات والحلول عبر قطاعات الشبكات والخدمات الرقمية والخدمات المدارة والأعمال الناشئة لجعل عمليات العملاء أكثر كفاءة، وتعزيز تحولهم الرقمي وتمكينهم من خلق مصادر إيرادات جديدة. وساهمت استثمارات إريكسون في مجال الابتكار في توفير العديد من الإيجابيات في مجال خدمات الاتصال والنطاق العريض والهاتف المتحرك لمليارات الأشخاص حول العالم. أسهم شركة إريكسون مدرجة في بورصة ناسداك ستوكهولم وناسداك نيويورك. www.ericsson.com