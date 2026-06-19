دبي، الإمارات العربية المتحدة ، أعلنت دو، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، عن رعايتها للدورة الثانية من مبادرة "دبي مولاثون"، المبادرة الرياضية المجتمعية على مستوى المدينة التي تم إطلاقها بتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وتشجع هذه المبادرة، التي انطلقت في 15 يونيو الجاري وتستمر حتى 15 سبتمبر 2026 في ستة من أبرز مراكز التسوق في دبي، تشمل دبي مول، ومول الإمارات، ومردف سيتي سنتر، ودبي فيستفال سيتي مول، وسيتي سنتر ديرة ، ودبي هيلز مول، تشجع هذه المبادرة المقيمين والزوار على تبني أنماط حياة نشطة خلال أشهر الصيف، من خلال توفير بيئة رياضية آمنة ومكيفة تشجع أفراد المجتمع على ممارسة المشي والجري والأنشطة الرياضية المختلفة.

وستوفر “دو"، بصفتها راعياً للمبادرة، للمشاركين اتصالًا سلسًا وسريعًا من خلال بنيتها التحتية المتطورة لشبكات الجيل الخامس "5G+" داخل المباني، ما يمكن المشاركين في جميع مراكز التسوق المستضيفة للمبادرة، من استخدام تطبيقات اللياقة البدنية ومشاركة تجاربهم عبر منصات التواصل الاجتماعي والبقاء على تواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم، بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات الرقمية المختلفة طوال فعاليات المبادرة.وفي هذا السياق، قال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا قي شركة "دو": " يعد "دبي مولاثون" نموذجًا ملهمًا للمبادرات المجتمعية التي تشجع على تبني أنماط حياة صحية أكثر، ويسعدنا في "دو" دعم هذه المبادرة التي تنسجم مع رؤية دبي الرامية إلى تعزيز جودة الحياة والرفاهية لجميع أفراد المجتمع. سنوفر من خلال بنيتنا التحتية المتقدمة لشبكات الجيل الخامس داخل المباني، اتصالًا سلسًا وعالي الأداء يتيح للمشاركين التفاعل والتواصل بشكل فوري عبر جميع المواقع المستضيفة للفعالية. وتعكس رعايتنا لهذه المبادرة التزامنا الراسخ بدعم المبادرات التي تجمع أفراد المجتمع وتثري تجاربهم المشتركة".

وتسلط هذه الرعاية الضوء على القدرات المتقدمة لشبكة "دو"، التي تواصل ريادتها في إرساء معايير أداء الشبكات عبر بنية تحتية متطورة من الجيل القادم، تم تصميمها لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصال من قبل الإفراد والشركات والمبادرات الوطنية، حيث تضمن شركة "دو" نشرًا دقيقًا ومرنًا للخدمات، مما يعزز جودة التقديم والكفاءة التشغيلية، ويسهم في توفير أسس متينة دائمة التطور تدعم تبني التقنيات المستقبلية.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة "دبي مولاثون" هي إحدى مبادرات استراتيجية دبي لجودة الحياة 2033، كما أنها تدعم أهداف عام الأسرة 2026 في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتضمن المبادرة مسارات مخصصة لممارسة المشي والجري وبرامج مجتمعية وأنشطة للياقة البدنية وسباقات خلال عطلات نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى تجارب مخصصة للسيدات وكبار السن وأصحاب الهمم.

وتجسد رعاية "دو" لمبادرة "دبي مولاثون" التزامها الراسخ بتمكين الأفراد من تجارب أكثر ثراءً وتفاعلًا، عبر حلول اتصال موثوقة وعالية الجودة، والمساهمة في المبادرات التي تعزز رفاهية المجتمع وتدعم رؤية دبي لبناء مجتمع أكثر صحةً ونشاطًا.

نبذة عن "دو":

تحت شعار ("دو" تحيا بها الحياة)، تسهم الشركة في إثراء حياة المجتمع عبر محفظة شاملة ومتكاملة من حلول الاتصالات الرائدة والتي تشمل: خدمات الهاتف المتحرك، والخط الثابت، والنطاق العريض، والخدمات الترفيهية، وحلول التكنولوجيا المالية. ومن خلال نهجها الرقمي الرائد المدعوم بشبكات الألياف الضوئية فائقة الموثوقية وتقنيات الجيل الخامس (5G)، توفر "دو" حلولاً مبتكرة لخدمات الحوسبة السحابية والتحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني المتقدم وتقنيات إنترنت الأشياء. كما تحرص "دو"، بصفتها المُمكّن الرقمي الموثوق لقطاع الاتصالات ورائدة مسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، على التعاون مع منظومة ديناميكية من الشركاء الاستراتيجيين لدفع مختلف القطاعات والمجتمعات نحو التميز التشغيلي والمساهمة في صياغة مستقبل رقمي أكثر ترابطًا وتقدمًا في المنطقة.

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