أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة "إمستيل" (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز:(EMSTEEL) ("المجموعة")، وإحدى أكبر الشركات الوطنية المدرجة في قطاع الحديد ومواد البناء في المنطقة، اليوم عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024. أظهرت الننائج مرونة شاملة في التكيف مع مختلف جوانب أعمال المجموعة ما ساهم في استقرار أعمال وحدة الحديد (حديد الإمارات) فضلاً عن التحسن في ربحية وحدة أعمال مواد البناء (أسمنت الإمارات).

أبرز النتائج المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024:

حافظت "إمستيل" خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، على نفس معدلات إنتاج الحديد الذي حققته في ذات الفترة من عام 2023، حيث سجل إجمالي إيرادات المجموعة 5.9 مليار درهم إماراتي، بانخفاض بلغ 9% عن 6.5 مليار درهم المسجلة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. ويُعزى هذا التراجع في الإيرادات إلى تأثير عدة عوامل وتحولات في السوق، بما في ذلك التقلبات في أسعار الحديد العالمية، والمنافسة المتزايدة، وأنماط الطلب المتطورة المتأثرة بحالة عدم الاستقرار في الأوضاع الاقتصادية السائدة في الأسواق الرئيسية.

تأثرت الهوامش الربحية لمجموعة "إمستيل" بتدفق منتجات الحديد الصينية ذات الأسعار التنافسية عبر دول مجلس التعاون الخليجي ووجهات التصدير الرئيسية للمجموعة مثل أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وسجلت أرباح الشركة في 9 أشهر، قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، 645 مليون درهم إماراتي، محققة هامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 11%، بالمقارنة مع 13.6% في عام 2023. وحقق صافي أرباح المجموعة قبل استقطاع الضرائب 101 مليون درهم إماراتي.

مليون درهم إماراتي، محققة هامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 11%، بالمقارنة مع 13.6% في عام 2023. وحقق صافي أرباح المجموعة قبل استقطاع الضرائب 101 مليون درهم إماراتي. بلغت إيرادات وحدة أعمال "حديد الإمارات" 5.34 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، محققة بذلك أرباحاً، قبل احتساب الضريبة، بقيمة 20 مليون درهم إماراتي. وتأثر أداء "حديد الإمارات" بالأوضاع الصعبة في الأسواق العالمية، وكذلك بسبب تخصيص مبلغ 83 مليون درهم للتعامل مع دعوى قانونية لم يُحسم أمرها بعد بشكل نهائي.

بلغت إيرادات وحدة أعمال "إسمنت الإمارات" التابعة للمجموعة 537 مليون درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مسجلة أرباح، قبل احتساب الضريبة، بقيمة 81 مليون درهم، وارتفع هامش صافي أرباح "إسمنت الإمارات" 15%، مقارنة بنحو 14% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

حافظت المجموعة، مع نهاية الربع الثالث من عام 2024، على وضع نقدي قوي بلغ 623 مليون درهم نقداً، مقارنة بـ 426 مليون درهم إماراتي في 31 ديسمبر 2023.

أبرز النتائج التشغيلية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024:

حصلت المجموعة على خمسة ألقاب مرموقة من "برنامج الصناعة 4.0 في الإمارات" من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تقديراً لريادتها في استخدام التقنيات المتقدمة لتعزيز الأداء والابتكار، والتزامها الراسخ بدعم التحول الرقمي في قطاع صناعة الحديد.

تم اختيار مجموعة إمستيل، في سبتمبر 2024، للمشاركة في رئاسة التحالف العالمي من أجل إزالة الكربون من قطاع صناعة الحديد الذي تديره الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا». وستتولى "إمستيل"، بالاشتراك مع شركة "سيمنز للطاقة"، رئاسة هذا التحالف العالمي، لتحل محل شركة "تاتا ستيل" في هذا الدور القيادي المهم.

وفي هذا السياق، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل: "واصلت "مجموعة إمستيل"، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، إظهار مستويات عالية من المرونة والقدرة على التكيف في الاستجابة لتحديات السوق والتي أدت إلى الضغط على أسعار الصلب، بما في ذلك انخفاض الطلب العالمي على الحديد، والتحديات الجوسياسية والاقتصادية، بالإضافة إلىتدفق صادرات الحديد الصينية إلى أسواق المنطقة."

وأكد الرميثي تركيز المجموعة الدائم على الابتكار والاستدامة، حيث أضاف: "لدينا التزام راسخ بتقديم حلول متقدمة للسوق وتعزيز المنتجات منخفضة الكربون في جميع أنحاء القطاع، وهذا ما يجسده مشروعنا التجريبي المشترك مع "مصدر" لإنتاج الصلب المستدام باستخدام الهيدروجين الأخضر الذي نعتز به، ويعد خطوة مهمة في استراتيجيات إزالة الكربون من قطاع يصعب خفض انبعاثاته. وسنواصل العمل على نسج شراكات استراتيجية وريادة الحلول المبتكرة لبناء عالم أفضل للجميع."

نبذة عن مجموعة إمستيل:

مجموعة إمستيل هي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: (EMSTEEL)، وتعد أكبر شركة لتصنيع الحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعتمد المجموعة على تقنيات متطورة لتزويد الأسواق المحلية، وأكثر من 70 سوقاً حول العالم، بمنتجات عالية الجودة، توفر لعملائها مجموعة متكاملة من منتجات وحدتي تصنيع الحديد ومواد البناء في الدولة.

وتلعب المجموعة دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة "مشروع 300 مليار" من خلال تقديم منتجات رائدة لدعم الصناعات المحلية، وخلق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين، وتعزيز ممارساتها المستدامة. كما تعد من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع الحديد والصلب منخفض الانبعاثات الكربونية، وذلك تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

تتخذ إمستيل من إمارة أبوظبي مقراً لها، وتدير 16 مصنعاً متطوراً بطاقة إنتاجية سنوية إجمالية تبلغ 3.5 مليون طن من الحديد الصلب، و4.6 مليون طن من الإسمنت سنوياً، لتكون ضمن أبرز المساهمين في إنجاز كبرى المشاريع الإنشائية في دولة الإمارات. وتعمل المجموعة على تحقيق رؤية دولة الإمارات في إنشاء قاعدة صناعية محلية قوية، تصدر الابتكار والمنتجات الاستثنائية إلى جميع دول العالم. وتعتز إمستيل بدورها الاستراتيجي ضمن منظومة الأعمال الأوسع في دولة الإمارات، وبإسهاماتها في دعم الاستراتيجية الوطنية الصناعية وأهداف التنويع الاقتصادي.

تمتلك "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، حصة الأغلبية في مجموعة إمستيل، وتضم محفظة أعمالها الغنية مجموعة واسعة من كبرى الشركات العاملة في قطاعات رئيسية، والتي تسهم في دعم اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

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