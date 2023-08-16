شركة ماضي إنترناشيونال تعتمد أنظمة تقنية متطوّرة لتلبية الطلب المتزايد على منتجات الصحة والجمال

دبي، الإمارات العربية المتحدة، من المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية لسوق منتجات الجمال والعناية الشخصية في الشرق الأوسط وإفريقيا إلى 58.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، وفقاً لمؤسسة "يورومونيتور إنترناشيونال" المتخصصة بأبحاث الأسواق

وفي هذا السياق، تعمل الشركات المتخصصة في منتجات الصحة والجمال على تبنّي الحلول التقنية التي تمكنها من تعزيز تنافسيتها في السوق، وتلبية الطلب المتزايد على منتجات الصحة والجمال.

فقد أعلنت إنفور، الشركة الرائدة في قطاع الحوسبة السحابية، عن قيام شركة "ماضي إنترناشيونال"، المتخصصة في تجهيزات الصالونات ومراكز التجميل ومقرها دولة الإمارات، بنشر نظام إنفور لإدارة المستودعات (WMS) لمساعدتها في رقمنة إدارة عمليات المستودعات والمخازن، وذلك بالتزامن مع سعي الشركة لتلبية الطلب المتزايد على منتجات الصحة والجمال في المنطقة.

وسيلعب نظام إنفور دوراً هاماً في تحول شركة "ماضي إنترناشيونال" من الاعتماد على الخدمات اللوجستية الخارجية، وتبني عمليات التخزين من المصادر الداخلية. وسيتم دمج النظام بالكامل مع نظام تخطيط موارد المؤسسات الذي تعتمده الشركة، وبما يسهم في تحقيق عدد من الفوائد الرئيسية كتحسين إدارة مستويات المخزون ودقته، وتبسيط عمليات التوزيع.

ومع النمو الكبير الذي تشهده الأعمال التجارية في المنطقة، ارتأت شركة "ماضي إنترناشيونال" أنها بحاجة لنظام جديد لإدارة المستودعات والمخزون يمتاز بقابلية التوسع والتطور لدعم احتياجات أعمالها المتزايدة. وبعد دراسة مُعمّقة ومكثفة، اختارت "ماضي إنترناشيونال" شركة "إس إن إس" لنشر نظام إنفور لإدارة المستودعات (WMS)، وذلك بفضل سمعتها المتميزة في هذا المجال، وخبرتها التقنية الكبيرة في دمج النظم القائمة عبر واجهات برمجة التطبيقات، ونموذج نشر العمليات السحابية.

وجرى تصميم نظام إنفور لإدارة المستودعات (WMS) بهدف تحسين عمليات المستويات والارتقاء بدقة المخزون، ويقدم النظام حالياً رؤى وبيانات فورية لمستويات المخزون الحالية لدى "ماضي إنترناشيونال"، الأمر الذي يمكنها من التعامل مع الطلبات بكفاءة أكبر وتقليل مخاطر نفاد المخزون. وستوفر كذلك أدوات التحليل وإعداد التقارير القوية للنظام السحابي الخاص بإدارة المستودعات رؤى وبيانات لم تتوفر مسبقاً حول عمليات المخزون والتوزيع.

وبهذه المناسبة، قال ربيع ماضي، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى "ماضي إنترناشيونال": "يُسعدنا بدء العمل بنظام إنفور لإدارة المستودعات (WMS)، وقد بتنا نشهد بالفعل المزايا العديدة لهذا النظام والتي تتمثل في زيادة الكفاءة، ومستوى دقة المخزون، وعمليات التوزيع. ونحن على ثقة أن هذا الاستثمار سيؤتي ثماره على المدى الطويل، وسيساهم بدور هامٍ في تطوير وتنمية أعمالنا".

من جانبه، قال محمد عبيدة، مدير الخدمات لدى شركة "إس إن إس": "نحن سعداء جداً بالعمل مع شركة ماضي إنترناشيونال على هذا المشروع المميز. لقد بذل فريقنا جهوداً كبيرة لضمان عملية نشر ناجحة وسلسلة، ونحن على ثقة أن نظام إنفور لإدارة المستودعات (WMS) سيكون له دور هام وكبير في نجاح نموذج الشركة الجديد لإدارة العمليات الداخلية".

وقال كيري كوتسيكوس، نائب الرئيس والمدير العام لشركة إنفور في الأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "نجحت شركة ماضي إنترناشيونال من خلال تبني نظام إنفور لإدارة المستودعات (WMS) من اكتساب رؤية وتحكم شامل في عمليات إدارة المستودعات والمخزون لديها، الأمر الذي سيمكنها من التركيز على خدمة عملائها وقيادة استراتيجية تنمية أعمالها في المنطقة. ونتطلع لمواصلة دعم شركة ماضي لمواصلة دعم شركة ماضي إنترناشيونال وتمكينها من تطوير وتنمية أعمالها على مدار السنوات القادمة".

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نبذة عن شركة ماضي إنترناشيونال

تأسست شركة "ماضي إنترناشيونال" في عام 1991، وتعتبر الموزع الرائد لنخبة من العلامات التجارية الفاخرة في مجال التجميل في العديد من الصناعات. تتمتع الشركة بحضور قوي في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وسلطنة عُمان، والبحرين، وتعتبر الموزع الحصري لأكثر من 50 علامة تجارية شهيرة تشمل منتجات العناية بالشعر والبشرة والأظافر، والعناية بالعيون، وإزالة الشعر بالشمع وأدوات التجميل والإكسسوارات وتجهيزات الصالونات والمنتجعات الصحية والمعدات ومنتجات الفلر. تركز الشركة، بشكل أساسي، على تجارة منتجات وتجهيزات الصالونات، وتوفر خدماتها لأكثر من 5000 صالون، حيث تعمل الشركة كوجهة شاملة لجميع احتياجاتها، بدايةً من تصميم الصالونات والمفروشات الخاصة بها، وصلاً إلى المجموعة الواسعة من العروض والمنتجات المنتجات، لتضمن توفير تجربة سلسلة للشركاء. ويعد التعليم جانباً مهماً من نهج الشركة المدعوم بأحدث الأكاديميات وبخبرات نخبة من المدربين المتميزين. وبالإضافة إلى صالونات التجميل، وتقوم الشركة بتلبية مختلف القنوات التجارية الأخرى، بما في ذلك الصيدليات ومراكز التجميل والمتاجر الكبرى والمتاجر الكهربائية ومحلات البقالة، ومنصات التجارة الإلكترونية من خلال قسم المنتجات الاستهلاكية التابع للشركة. وتتخصص الشركة كذلك في قطاع التجميل الطبي، حيث توفر الشركة منتجات التجميل والتأثيث والتجهيزات الخاصة بعيادات التجميل والعيادات الطبية والمستشفيات. وتلتزم ماشي إنترناشيونال بتحقيق أعلى مستويات من التميز، وتشارك أيضا في مختلف أنشطة البيع بالجملة والتصدير، وتسعى دائما لتوسيع نطاق وصول أعمالها وخدماتها من خلال الموزعين الفرعيين في أسواق المنطقة. وتفخر "ماضي إنترناشيونال" باعتماد النهج ذاته للمبيعات والتسويق والتعليم لتقديم تجربة شاملة ومتعددة للعملاء.

حول عن شركة إنفور

تعمل إنفور على تطوير برمجيات الأعمال السحابية لكافة القطاعات. تم تصميم تطبيقات وخدمات المؤسسة ذات المهام الحرجة من إنفور لتقديم مزايا تشغيلية مستدامة آمنة وتحقق وصولاً أسرع إلى القيمة المرجوّة منها. وتوفر الشركة تطبيقات المؤسسات الموثوقة لأكثر من 60 ألف عميل متوزعين في أكثر من 175 دولة، وذلك بدعم من موظفي إنفور البالغ عددهم 17000 موظف لمساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم في العمل. وبصفتها تابعة لشركة Koch، تتمتع إنفور بقوة مالية وهيكلية إدارية ورؤية طويلة الأمد تمكّنها من إقامة علاقات دائمة مع العملاء تحقق المنفعة المشتركة للطرفين. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.Infor.com