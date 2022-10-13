وقعت "سرفيو"، الشركة الرائدة في مجال إدارة المرافق بدولة الإمارات وإحدى الشركات التابعة لـ "الاتحاد العقارية"، 58 عقداً جديداً يمتد نطاقها لسنواتٍ متعددة خلال العام 2022، وتصل قيمتها إلى 270 مليون درهم إماراتي. ويؤكد توقيع هذه العقود الطلب المتزايد على الخدمات المتميزة التي تقدمها "سرفيو"، وتغطي مجالاتٍ واسعةً من القطاعات، تشمل القطاعات السكنية والحكومية والضيافة والتجارة والبيع بالتجزئة والبنية التحتية والتعليم.

وجاء الإقبال المتزايد على خدمات "سرفيو" مدعوماَ بالتعافي المستمر لسوق العقارات في دولة الإمارات، وانعكاساً لاتساع مجالات خدمات "سرفيو" المتنوعة، حيث تتبنى الشركة أحدث التقنيات لتطوير حلول شاملة لإدارة المرافق عالية الجودة بتكلفة الاقتصادية. وتحرص "سرفيو" على تلبية طلبات عملائها المتزايدين مستعينةً بفريق عملها المكون من 1800 خبير وفني واختصاصي مؤهلين بالكامل.

وقال عامر خانصاحب، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "الاتحاد العقارية": "يسعدنا الإعلان عن النجاح المتميز الذي حققته "سرفيو" بتجديد وتوقيع 58 عقد في عام 2022، حيث يؤكد هذا الإنجاز ريادة الشركة في قطاع إدارة المرافق ويعكس التزامها بتوفير الخدمات عالية الجودة. وتحرص "سرفيو" على تلبية كافة متطلبات عملائها، إلى جانب تعزيز قدراتها بشكل مستمر لمواكبة التطورات التي يشهدها القطاع. وتتيح هذه العقود الجديدة

للشركة توسيع نطاق عملها وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والإقليمية، مع ضمان تحقيقها لأعلى معايير الجودة في خدماتها. كما يأتي هذا الإعلان في إطار جهودنا المستمرة لتنفيذ خطتنا للتحول الاستراتيجي وسعينا المتواصل لتعزيز نمو الأعمال على مستوى الشركات التابعة."

وقال غاري ريدر، مدير عام شركة "سرفيو": "تمثل العقود التي تم الإعلان عنها في عام 2022، والتي تبلغ قيمتها 270 مليون درهم إماراتي، إنجازاً متميزاً جديداً في مسيرة النمو لـ "سرفيو"، حيث تعد جودة الخدمات التي نقدمها للعملاء عاملاً أساسياً ساهم في تعزيز نمو أعمالنا وترسيخ مكانة "سرفيو" بوصفها إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة المرافق في المنطقة. وتتيح لنا هذه العقود الجديدة مجالاً متنوعاً من الفرص لتوسيع نطاق أعمالنا، كما تعكس الطلب المتزايد على خدماتنا."

ويُمثل هذا الإنجاز الجديد إضافةً نوعيةً إلى الخطوات التي اتخذتها "سرفيو" عام 2022 في إطار خطتها لتطوير الأعمال، والتي تشمل إبرام شراكاتٍ جديدةً، وتحديث نظام إدارة المرافق بمساعدة الحاسوب (CAFM)، وإطلاق تطبيق جديد للهواتف المحمولة باسم ServeU Essentials، والاستثمار في تقنياتٍ جديدة. وتسعى الشركة من خلال حلولها الشاملة إلى الارتقاء بقطاع إدارة المرافق في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز قدراته وتوسيع مجالاته.

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