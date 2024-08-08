أعلنت العربية للسيارات، الموزع الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي ورينو في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، عن دورها الأساسي في تعزيز نمو قطاع السيارات من خلال مبادراتها وشراكاتها الاستراتيجية، حيث تشير توقعات السوق إلى فرص نمو كبيرة متوقعة في هذا المجال، ما يرفع قيمة سوق السيارات في دولة الإمارات إلى 58 مليار درهم بحلول عام 2030.

ويواصل قطاع السيارات في دولة الإمارات الحفاظ على موقعه الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث من المتوقع أن تصل الإيرادات المتوقعة في سوق التنقل إلى 24 مليار درهم إماراتي في عام 2024.

وقال حسام بغدادي، المدير التنفيذي الأول للعربية للسيارات: "لقد أثبتت الشراكات الاستراتيجية أهميتها المحورية في مجال السيارات، خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعتبر ثاني أكبر سوق للسيارات في دول مجلس التعاون الخليجي، وتشير التوقعات إلى زيادة كبيرة في الإيرادات بحلول عام 2030، ما يبرز الإمكانات الكبيرة التي يمكن أن تحققها هذه الشراكات على مختلف الأصعدة، سواء كانت متعلقة بالاستدامة أو التكنولوجيا أو السلامة أو تعزيز رضا العملاء."

أهمية الشراكات في الاستجابة لظروف السوق المتغيرة

وتعكس الشراكة الاستراتيجية التي أبرمتها العربية للسيارات مع موفري خدمات الدفع الميسرة مثل "تابي" التي تمنح العملاء فرصة شراء المنتجات والدفع لاحقاً، التزامها بتوفير المرونة المالية للعملاء. ويؤكد ذلك الفهم العميق لرغبات عملائها المتنامية في الحصول على خدمات شخصية وقابلة للتكيف، مع الحفاظ في الوقت ذاته على معايير الخدمة والثقة العامة.

وأوضح حسام قائلاً: "لقد شهدنا تضاعف عدد عملاء خدمات ما بعد البيع الذين يستخدمون خدمة "تابي" في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالنصف الثاني من عام 2023. يعكس هذا التزامنا بتوفير خيارات خدمة مخصصة وقابلة للتكيف، لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا في دولة الإمارات. نحن فخورون بالإقبال الكبير على هذه الميزة، حيث سجلنا زيادة بنسبة 87% في اعتمادها، ما يُظهر تفاعل عملائنا الإيجابي مع هذا الخيار المرن."

وأضاف: "تلعب الشراكات في قطاع السيارات بدولة الإمارات دوراً محورياً في تحقيق الابتكار والتطور المستمر. تساعدنا هذه الشراكات على تجاوز الحدود التقليدية وتقديم حلول مخصصة تلبي احتياجات عملائنا. في ظل السوق المرنة التي تدعمها البيئة الاقتصادية الإيجابية في دولة الإمارات والمجتمع المحلي، يُعد التعاون بين مختلف الجهات محركاً لتحقيق تقدم مستدام ومتجدد في قطاع السيارات."

السلامة والراحة في مقدمة الأولويات في العربية للسيارات

وتعتبر السلامة أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لمشتري السيارات، وتحظى هذه القيم بأولوية قصوى في دولة الإمارات، حيث تشتهر الدولة بالتزامها بأعلى معايير السلامة على الطرق، وتحتل المركز الخامس عالمياً، والأول عربياً في جودة الطرق وفقاً لتقرير مؤشر التنمية والسياحة لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ما يؤكد تفاني الدولة في الحفاظ على الطرق الآمنة ويعكس طموحها للارتقاء بها من خلال تبادل الخبرات بين القطاعين العام والخاص.

وشدد حسام: "لقد نجحنا من خلال تعاوننا مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي في تحقيق معدل استجابة مذهل بنسبة 93% لتحديثات الخدمة الاستباقية لسيارات نيسان في جميع أنحاء الدولة، وهي أعلى نسبة في الشرق الأوسط، ما يؤكد التزامنا القوي بضمان السلامة لصالح عملائنا."

تسعى العربية للسيارات إلى تحقيق أعلى مستويات السلاسة في خدماتها من خلال الشراكات الاستراتيجية مثل تعاونها مع شركة "سالك". هذه الشراكة تتيح تزويد جميع طرازات السيارات ببطاقات "سالك" المثبتة مسبقاً، كما تتضمن شراكاتها إمكانية إجراء فحوصات تجديد الملكية السنوية للمركبات المسجلة في أي إمارة. يبرز هذا التعاون التزام العربية للسيارات بتعزيز رضا العملاء من خلال تقديم عملية سلسة وخدمات متكاملة، مما يضمن تجربة خالية من المتاعب وكفاءة عالية في الإجراءات الإدارية.

في هذا السياق، أكد حسام قائلاً: "على مدار العام الماضي، قمنا بتنفيذ مبادرات توحيد الخدمات، منها التعاون مع شرطة الشارقة وشرطة دبي، مستفيدين من الخبرات التكميلية لتقديم حلول تتجاوز توقعات العملاء المميزين. يعكس هذا الالتزام التام للشركة بتلبية أعلى معايير رعاية العملاء. كما تساهم أنظمتنا الشاملة لما بعد البيع، بالتعاون الوثيق مع السلطات المحلية، في تعزيز رسائل التوعية وتعزيز تجربة العملاء، وذلك في إطار تحقيق أهداف مجتمعية متكاملة."

تشكيل مستقبل قطاع السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الشراكات الاستراتيجية واختتم حسام حديثه قائلاً: "يعتمد مستقبل قطاع السيارات على تبني ثقافة تعاونية. فمن خلال تكوين شراكات استراتيجية، يمكننا تطوير خدمات مخصصة ومحسنة للعملاء، وتحسين عمليات الصيانة، وتقديم برامج تأمين ودعم مبتكرة. وتعمل هذه الجهود التعاونية على تعزيز ولاء العملاء، وتضع أيضاً معايير جديدة للتميز في القطاع."

وبينما تستعرض العربية للسيارات ومجموعة عبد الواحد الرستماني مسيرتهما الحافلة وآفاقهما المستقبلية، تتضح أهمية الشراكات الاستراتيجية الهادفة وأثرها البارز في تعزيز النمو المستدام وتحقيق التميز في خدمة العملاء. ومن خلال هذه الشراكات الاستراتيجية المؤثرة، ستتمكنان من تشكيل مستقبل أكثر أماناً وراحة واتصالاً لعملائهما في جميع أنحاء العالم. وسيتم ذلك بالتوازي مع قدرتهما على التنبؤ الدقيق باحتياجات المستهلكين والعمل على تلبيتها بشكل استباقي، وذلك بهدف البقاء في صدارة هذا المجال الديناميكي.

نبذة عن الشركة العربية للسيارات

الشركة العربية للسيارات هي الشركة الرئيسية في مجموعة شركات عبد الواحد الرستماني. وتعمل الشركة في قطاع السيارات منذ ما يزيد على 50 عاماً، وتعتبر واحدة من الشركات الرائدة في قطاع توزيع السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي، والموزع الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي ورينو في دبي والإمارات الشمالية. وبعد مرور أكثر من 50 عاماً من التميز وشغف الريادة، لا تزال رؤية العربية للسيارات مكرسة نحو إثراء تجارب العملاء، وأن تظل الخيار الموثوق في قطاع السيارات.

وأصبحت العربية للسيارات أول شركة سيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة تحصل على جائزة دبي للجودة المرموقة – الفئة الذهبية، من قبل اقتصادية دبي في مايو 2017. وفي السنة ذاتها، فازت إنفينيتي بجائزة أفضل العلامات أداءَ في فئة السيارات من برنامج دبي للتميز في الخدمة، وهي الجائزة ذاتها التي فازت بها نيسان سابقا في العام 2016، ورينو في العام 2015. وفي العام 2015، حصلت العربية للسيارات على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأداء المتميز، وفي العام 2013، أصبحت أول شركة خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة تدخل قاعة الشهرة لمؤسسة البلاديوم، وذلك لتفوقها في منافسة تطبيقات بطاقة الأداء المتوازن والتراصف الاستراتيجي. وتحمل العربية للسيارات حاليًا جائزة نيسان العالمية لخدمات ما بعد البيع، وهي الموزع الوحيد لعلامات نيسان الذي يفوز بهذه الجائزة بواقع 21 مرة للسنة العاشرة على التوالي خلال الفترة من العام 2007 وحتى العام 2016.

وضمن شبكتها في دبي والإمارات الشمالية، تتولى العربية للسيارات تشغيل ما يلي:

صالات عرض السيارات الجديدة: 9 نيسان، و 4 إنفينيتي و 2 رينو.

6 مرافق لبيع السيارات المستعملة المعتمدة.

مركز الصيانه اللوجستية المركزية في مدينة دبي الصناعية.

مراكز الصيانه: 10 نيسان، 4 إنفينيتي و 3 رينو.

مركز الصيانه السريعة في غضون 60 دقيقة

-انتهى-

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