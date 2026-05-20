دبي، الإمارات العربية المتحدة، حققت شركة فارنك، الرائدة في مجال إدارة المرافق الذكية والصديقة للبيئة في الإمارات العربية المتحدة، نجاحاً باهراً في تطوير أعمالها خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث فازت بمجموعة من العقود الجديدة والمحافظ عليها، بقيمة تتجاوز 58 مليون درهم إماراتي، حيث قامت الشركة بتخصيص 200 موظف فني إضافي في مواقعها بمختلف أنحاء الإمارات لخدمة هذه العقود، ليصل إجمالي عدد موظفيها إلى أكثر من 12,000 موظف.

ووفقاً لـ ماركوس أوبرلين، الرئيس التنفيذي لمجموعة فارنك، فإن حجم العقود التي فازت بها الشركة يُبرز عرضها الشامل في السوق، وجودة خدماتها المتسقة، واستراتيجيتها المرنة في العمل، والتي تركز على حلول إدارة المرافق المبتكرة والمستدامة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وبهذه المناسبة علق أوبرلين قائلاً: "لقد كانت نتائج فريق تطوير الأعمال لدينا في الربع الأول من العام الجاري متميزة، حيث تمكّنا حتى الآن من زيادة حصتنا السوقية ليس فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة، بل في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي عموماً، وذلك في قطاعات رئيسية كقطاع التعليم، والبنية التحتية للنقل، وتجارة التجزئة، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية".

وأضاف أوبرلين قائلاً: "لقد لاحظنا تزايد الطلب على الحلول الذكية والمبتكرة القائمة على الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة، وهو ما سيسهم بدوره في دفع عجلة سوق إدارة المرافق في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تسعى الشركات إلى الاستفادة القصوى من الأتمتة والاستدامة وكفاءة التكلفة".

ومن أبرز العقود الجديدة التي فازت بها الشركة، عقدها مع الجامعة الأمريكية في الشارقة، حيث ستقدم خدمات متكاملة للصيانة والتنظيف، من خلال فريق متخصص يضم أكثر من 90 موظفًا، بالإضافة إلى أنظمة أتمتة شاملة في جميع مرافق الحرم الجامعي.

كما فازت الشركة بعقد هام آخر مع شركة إكوينكس، وهي شركة عالمية رائدة في توفير منصات استضافة مراكز البيانات وخدمات الربط البيني، حيث يضم فريق إكوينكس متخصصًا سيقدم خدمات إدارة المرافق المتكاملة لعدد من مراكز البيانات في دبي وأبوظبي، بما في ذلك خدمات الصيانة البيئية والهندسية الحيوية.

كما تدعم شركة فارنك قطاع النقل الجوي الحضري، بعد فوزها بعقد خدمات إدارة المرافق من شركة سكاي بورتس، وهي شركة نقل جوي متقدمة تقوم بتطوير وتشغيل البنية التحتية للهبوط من أجل ثورة سيارات الأجرة الجوية الكهربائية.

وفي هذا السياق قال تامر بيشاي، مدير تطوير الأعمال لدى شركة فارنك: "لقد تم التعاقد مع شركة فارنك لتقديم خدمات إدارة المرافق لمنشأة رئيسية لمهابط الطائرات العمودية الكهربائية في دبي، حيث يُعد هذا العقد من أوائل عقود إدارة المرافق من هذا النوع في دولة الإمارات، ويمثل محطة بارزة لشركة فارنك في دعم قطاع التنقل الجوي الحضري، وهو لا يزال في مراحله التأسيسية المبكرة."

وتشمل العقود البارزة الأخرى التي تم الفوز بها تقديم خدمات إضافية في مجال الهندسة الميكانيكية والكهربائية والصحية لشركة أوراكل ومشغل أماكن الإقامة الفاخرة شيفال ميزون في مقر إقامتهم في نخلة جميرا، وخدمات الأمن لمركز السوق الصيني في عجمان بالإضافة إلى استشارات إدارة المرافق والأصول لموانئ أبوظبي في مواقع مختلفة حول العالم.

.نبذة عن فارنك:

تعتبر "فارنك" من الشركات الرائدة في قطاع إدارة المرافق المتكاملة وحلول التكنولوجيا الذكية والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة سويسرية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1980 في دولة الإمارات.

تتميز الشركة بفريق الإدارة المتميز الذي يعمل وفق منهج احترافي راسخ، ويتجاوز عدد موظفيها اليوم أكثر من 12,000 موظف، وتوفر خدماتها المتميزة في إدارة المرافق في عدة قطاعات بما في ذلك الطيران والضيافة والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة ومراكز التسوق والاتصالات والمشاريع السكنية والتجارية والبنية التحتية، والقطاعات الحكومية والتعليمية والترفيهية.

