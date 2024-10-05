"مصدر" رفعت قدرة مشاريع الطاقة النظيفة من 20 جيجاواط في عام 2022 إلى 31.5 جيجاواط في عام 2023، بمشاريع قيد التشغيل تسهم في توليد 26702 جيجاواط/ساعة من الكهرباء وتفادي إطلاق حوالي 14 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون

التزام "مصدر" بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية يتجلى من خلال تصنيف 2 ودرجة 71/100 للشركة من قبل وكالة "فيتش"، بالإضافة إلى التقارير الجديدة والنزيهة المتعلقة بحجم الانبعاثات

التقرير يسلط الضوء على إطلاق سندات "مصدر" الخضراء وخططها لإصدار سندات بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي مخصصة لتمويل مشاريع مستدامة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، عن صدور تقرير الاستدامة السنوي للشركة والذي يظهر تحقيق زيادة كبيرة في القدرة الإنتاجية لمشاريعها للطاقة النظيفة والتأثير الناتج عن تلك المشاريع والمتمثل في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما يتضمن التقرير خطط "مصدر" للتوسع في برنامجها الطموح للسندات المستدامة.

وقد أظهر تقرير الاستدامة السنوي تقدم "مصدر" في تنفيذ خطط النمو ورفع قدرة مشاريع الطاقة النظيفة إلى 31.5 جيجاواط في عام 2023، وتوليد 26700 جيجاواط/ساعة من الكهرباء وزيادة الحد من الإنبعاثات الكربونية من 10 مليون طن إلى حوالي 14 مليون طن.

ويسلط تقرير الاستدامة، الذي يغطي أنشطة "مصدر" العالمية لعام 2023، الضوء على خطط الشركة لإصدار سندات خضراء بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي في بورصة لندن بهدف تعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في مختلف أنحاء العالم.

وبفضل المشاريع المهمة التي بدأ تنفيذها في عام 2023، ساهمت محفظة "مصدر" المتنامية في إحداث تأثير ملموس في دفع جهود الاستدامة العالمية. وقد تم تشغيل مشاريع بارزة في أسواق جديدة وقائمة شملت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وإندونيسيا وأذربيجان، كما جرى توقيع العديد من الاتفاقيات بشأن تطوير مشاريع جديدة. وقد شهد العام الماضي تدشين محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وهي أكبر محطة طاقة شمسية في موقع واحد على مستوى العالم، تقع في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تم ربط برنامج الإمارات لطاقة الرياح بشبكة الكهرباء الوطنية وهو البرنامج الأول من نوعه في الدولة. وتم تشغيل محطة شيراتا بقدرة 145 ميجاواط، وهي أكبر محطة للطاقة الشمسية العائمة في جنوب شرق آسيا.

وبهذه المناسبة، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "يكشف تقرير الاستدامة السنوي لشركة مصدر حجم النمو الاستثنائي الذي حققته الشركة خلال عام 2023، حيث قمنا بتطوير مشاريع أسهمت برفع قدرة محفظتنا العالمية للطاقة النظيفة بأكثر من خمسين في المائة. وبفضل دعم الشركات المساهمة في مصدر، استطعنا دخول أسواق جديدة، وتطوير حلول طاقة نظيفة رائدة، فضلاً عن المساهمة بدور حيوي في دعم جهود دولة الإمارات لتعزيز العمل المناخي".

وأكد الرمحي بأن التقرير يسلط الضوء على التزام "مصدر" الراسخ بتبني معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في كل مفاصل أنشطتها، والذي يبدو جلياً من خلال مبادرة السندات الخضراء الرائدة والتي حققت أعلى التصنيفات وفقاً لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

كما يتضمن تقرير الاستدامة لشركة "مصدر" تصنيف الشركة 2 ودرجة 71 من وكالة "فيتش" الرائدة في مجال التصنيف الإئتماني المستدام، مما يعكس الأداء الجيد لشركة "مصدر" في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وطبيعة أصولها المستدامة. وقد أصبحت "مصدر" في عام 2023، أول شركة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تحصل على علامة Sustainability PurePlayer للشركات التي تركز أنشطتها على تعزيز الممارسات البيئية.

ويعكس تقرير الاستدامة لـ "مصدر" لعام 2023، المملوكة من قبل شركات إماراتية رائدة في قطاع الطاقة والاستثمار وهي "طاقة" و"أدنوك" و"مبادلة"، التزام دولة الإمارات بالعمل المناخي ودور "مصدر" كمساهم رئيسي في تحقيق التحول في مجال الطاقة بدولة الإمارات. وتدعم الحقائق الواردة في التقرير هدف مضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، وذلك تماشياً مع اتفاق الإمارات التاريخي الذي تم التوصل إليه خلال مؤتمر الأطراف COP28. ويسلط التقرير الضوء على جهود "مصدر" العالمية التي تؤكد على دور دولة الإمارات الرائد في دفع عجلة التحول في قطاع الطاقة.

ولدى "مصدر" مشاريع وشراكات استثمارية في أكثر من 40 دولة حول العالم ضمن 6 قارات، مع تطلعات لتعزيز قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030.

للاطلاع على تقرير الاستدامة السنوي لشركة "مصدر" لعام 2023، يرجى الضغط هنا.

نبذة حول مصدر

تعد شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إحدى شركات الطاقة المتجددةالأسرع نمواً في العالم ورائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، حيث تعملعلى تطوير ونشر تقنيات طاقتي الشمس والرياح والطاقة الحرارية الأرضيةونظم بطاريات تخزين الطاقة وتقنيات الهيدروجين الأخضر، لتسهم فيتسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة ودعم الجهود العالمية لتحقيق أهدافالحياد المناخي. تأسست "مصدر" في عام 2006، وتطور وتستثمر فيمجموعة واسعة من المشاريع التي تنتشر في أكثر من 40 دولة حول العالم،حيث يتجاوز إجمالي القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريع الشركة الـ 20 جيجاواط، لتوفر بذلك طاقة نظيفة وبتكلفة مناسبة لمختلف دول العالم بمايسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.

شركة "مصدر" مملوكة من قبل شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" وشركةبترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"،وتستهدف "مصدر" تعزيز القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها فيمجال الطاقة المتجددة لتصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، وأنتصبح منتجاً رائداً للهيدروجين الأخضر بحلول العام نفسه.

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