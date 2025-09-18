اندماجها مع "ناوي" يُطلق مرحلة جديدة من التحوّل الرقمي في سوق العقارات.

شراكة تجمع بين الانتشار الواسع، الامتثال التنظيمي، والابتكار التكنولوجي الذكي.

دبي، الإمارات: مع اقتراب سوق التكنولوجيا العقاريّة في دولة الإمارات من بلوغ قيمة تقديريّة تصل إلى 5.69 مليار درهم بحلول عام 2030، تُرسّخ شركة "سمارت كراود" (SmartCrowd) مكانتها كأحد أبرز الروّاد في مشهد التحوّل الرقمي للقطاع العقاري في المنطقة.

وجاء هذا التعزيز النوعي لمكانة الشركة عقب الإعلان عن اندماجها الاستراتيجي مع منصّة "ناوي" (Nawy) -أكبر منصّة تكنولوجيا عقاريّة في إفريقيا- في خطوة تُعتبر محوريّة نحو بناء منظومة رقميّة شاملة ومتكاملة.

هذا التحالف الجديد يمهّد الطريق أمام "سمارت كراود" لتصبح المحرّك الأساسي ضمن منظومة عقاريّة مترابطة تجمع ما بين الوساطة العقاريّة، خدمات التمويل، وإدارة العقارات، ضمن بيئة رقميّة موثوقة وتنافسيّة تلائم متطلّبات السوق الحديثة.

بهذا الاندماج، تدخل الشركة مرحلة جديدة من النمو الاستراتيجي، مدفوعة برؤية واضحة لإعادة تشكيل مشهد الاستثمار العقاري باستخدام أدوات رقميّة متقدّمة، ونماذج تشغيل شفافة، وتجربة مستخدم ترتكز على الثقة وسهولة الوصول.

وقال أدهم مُشعشع، الرئيس التنفيذي للنمو في "سمارت كراود": "كان قطاع العقارات في السابق يتمحور حول المداخل الرخاميّة والمصافحات. أمّا اليوم، فالمعادلة تغيّرت بالكامل لتدور حول اللوحات الرقميّة والبيانات الموثّقة. لقد أصبحت التكنولوجيا أخيراً قادرة على جعل هذا القطاع أكثر شفافيّة وقابليّة للوصول، ودولة الإمارات تمهّد الطريق، لا بل تقود هذا التحوّل الطموح بكل ثقة وتقدّم وثبات".

موجة التحوّل الرقمي... تقودها الإمارات

يُعزى النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التكنولوجيا العقاريّة (PropTech) في دولة الإمارات إلى تحوّل جذري في توقّعات المستثمرين وسلوكياتهم. فبعد أن كانت المعاينات الميدانيّة والعلاقات الشخصيّة هي الركائز الأساسيّة في اتخاذ قرارات التملّك والاستثمار، أصبحت الشفافيّة الرقميّة وسهولة الوصول إلى المعلومات الموثوقة والإطار التنظيمي الواضح عناصر محوريّة تُحدّد ثقة المستثمرين اليوم وتوجّهاتهم المستقبليّة.

وتلعب المبادرات الحكوميّة الطموحة دوراً مفصليّاً في دعم هذا الزخم، وعلى رأسها إطلاق مركز "برُوب تيك" (Dubai’s ProbTech hub) في دبي، الذي يهدف إلى تمكين أكثر من 200 شركة ناشئة في القطاع، وتوفير ما يزيد على 3000 فرصة عمل بحلول عام 2030، بما يعزّز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار العقاري والتحوّل الرقمي في هذا المجال الحيوي.

خبرة مبكرة وريادة في التنظيم

دخلت شركة "سمارت كراود" مبكراً عالم الاستثمار الجزئي في العقارات، ما منحها ميزة تنافسيّة واضحة ساعدتها على استباق التطورات التنظيميّة، والتفاعل معها بمرونة واحترافيّة، وبناء قاعدة صلبة من ثقة المستثمرين الأفراد.

وبفضل هذا التوجّه الريادي، تمكّنت المنصّة حتّى اليوم من تنفيذ ما يزيد على 50 عمليّة خروج ناجحة (Exits)، كما قامت بتوزيع ما يزيد على 40 مليون درهم من الأرباح والعوائد الرأسماليّة على المستثمرين، ما يُعتبر مؤشراً قويّاً على متانة نموذج أعمالها واستقرار أدائها المالي.

وتُقدّم "سمارت كراود" للمستخدمين نموذجين مرنين للاستثمار بما يتناسب مع مختلف الرغبات والأهداف الاستثماريّة:

"الاحتفاظ" (Hold): خيار مثالي للمستثمرين الساعين إلى تحقيق عوائد طويلة الأمد عبر دخل دوري وتراكم تدريجي في رأس المال.

"البيع السريع":(Flip) حل ذكي لأولئك الذين يبحثون عن فرص قصيرة الأجل لاقتناص الأرباح وتحقيق مكاسب رأسماليّة في فترة زمنيّة أقصر.

ولضمان أعلى مستويات الشفافيّة والمصداقيّة، تعمل المنصّة تحت مظلّة تنظيميّة محكمة بإشراف سلطة دبي للخدمات الماليّة (DFSA)، وتستخدم الشركات ذات الأغراض الخاصّة (SPV – Special Purpose Vehicle) أي كيانات قانونيّة مستقلّة يتم إنشاؤها خصّيصاً لامتلاك أصل معيّن أو مجموعة من الأصول، مثل العقارات، ضمن مركز دبي المالي العالمي (DIFC) ، ما يُعزّز من الحوكمة القانونيّة، ويوفّر للمستثمرين بيئة رقميّة آمنة، موثوقة، وسهلة الاستخدام في الوقت ذاته.

ما بعد التكنولوجيا العقاريّة...

وأضاف مُشعشع: "خارطة طريقنا تتجاوز مفهوم التكنولوجيا العقاريّة. فمن خلال ’ناوي‘، نبني منظومة رقميّة شاملة تتيح للمستخدمين الاستثمار، التمويل، الإدارة، والتخارج تحت مظلّة رقميّة واحدة. الابتكار الحقيقي هو ما يحقّق عوائد يُمكن الوثوق بها."

مستقبل واعد في سوق تنافسي

مع وجود ما يقارب 190 شركة تكنولوجيا عقاريّة تعمل حاليّاً في دولة الإمارات، يشتد التنافس يوماً بعد يوم. لكن ما يُميّز "سمارت كراود" هو قدرتها على الجمع بين الابتكار، الامتثال التنظيمي، والنتائج الملموسة؛ ما يضعها في طليعة الشركات القادرة على تحقيق نقلة نوعيّة في هذا القطاع المتسارع.

حول "سمارت كراود"

"سمارت كراود" هي أوّل منصّة خاضعة لإشراف تنظيمي، متخصّصة بالاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي مرخّصة من "سلطة دبي للخدمات المالية" ومسجَّلة في "مركز دبي المالي العالمي". كمنصة رائدة في مجال التملّك الجزئي للعقارات في دبي، تتيح "سمارت كراود" للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم فرصة الاستثمار في عقارات مميزة، ضمن إطار استثماري آمن وشفاف وخاضع للإشراف التنظيمي.

سواء عبر تحقيق دخل طويل الأمد من الإيجارات أو من خلال استراتيجيات التجديد وإعادة البيع قصيرة الأجل، توفّر "سمارت كراود" الفرصة للمستثمرين الأفراد ليبنوا ثرواتهم في سوق العقارات الإماراتيّة بكلّ ثقة ووضوح.

لمزيد من المعلومات، يُرجى تصفّح الموقع الإلكتروني: smartcrowd.ae

#بياناتشركات

- انتهى -