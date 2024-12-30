أبوظبي : أعلنت مجموعة ريبورتاج العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري بالإمارات، تحقيق مبيعات قياسية تقدر بنحو 5.65 مليار درهم منذ بداية العام 2024 حتى نهاية شهر ديسمبر الحالي، مقابل 3.7 مليار درهم خلال عام 2023، بنمو يتجاوز 50%.

وتضم محفظة «ريبورتاج العقارية» 50 مشروعا بالإمارات، ومصر، وتركيا، والمغرب والسعودية، وشرق أفريقيا (روندا، أوغندا)، وأذربيجان.

وأكد أندريا نوسيرا العضو المنتدب في مجموعة ريبورتاج، أن الشركة واصلت خلال العام 2024 تحقيق الأداء المتميز، وهو ما يظهر في زيادة مبيعات الشركة، مما يعكس قدرة "ريبورتاج" على مواكبة متغيرات السوق، وطرح المشاريع الجديدة التي تلبي متطلبات شرائح متنوعة من المشترين.

وأوضح أن القطاع العقاري في الإمارات يشهد نشاطا ملحوظا خلال العام الحالي، مع تزايد إقبال المستثمرين لاسيما الأجانب على السوق العقاري بالدولة، ما يعزز من خطط الشركة لطرح المزيد من المشاريع، مشيرا إلى أن الشركة تواصل استكشاف الفرص الواعدة بأسواق المنطقة، في إطار استراتيجيتها للتوسع داخل الإمارات وخارجها.

وقال نوسيرا : مع اقترابنا من نهاية عام 2024، نشعر بالسعادة مع تحقيق جميع أهدافنا المحددة مسبقًا، كما تمكنا أيضًا من ترسيخ أداء الشركة لتحقيق المزيد من النمو، ونسعى خلال عام 2025، إلى تحقيق حجم مبيعات في حدود 7.34 مليار درهم (2 مليار دولار)، ودخول سوقين جديدين، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المشاريع الرائدة في الإمارات، بحجم مشاريع كلي يقدر بنحو 20 مليار درهم ( 5.45 مليار دولار).

وكانت «ريبورتاج العقارية» قد حققت مبيعات بقيمة 3.7 مليار درهم (مليار دولار) خلال عام 2023، مقابل مبيعات بقيمة 2.3 مليار درهم حققتها الشركة خلال عام 2022، بنمو يتجاوز 60%.

وأكدت ريبوتاج العقارية أن تحقيق مبيعات قياسية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الحالي يكتسب أهمية خاصة، نظرا لالتزام "ريبورتاج" الثابت باستراتيجية "عدم الاستدانة" و"صفر قروض"، حيث يتم تطوير كل مشروع دون الاعتماد على التمويل البنكي، ما يعكس استقرار الأوضاع المالية للشركة.

كما يعزز ذلك من مكانة "ريبورتاج" كشركة رائدة في سوق العقارات في سوق الإمارات، حيث اكتسبت الشركة ثقة وولاء عملائها من خلال توفير خطط سداد مرنة، وطرح مشاريع جديدة في مواقع مميزة، وتوفير وحدات بتصميمات ذكية، ما عزز آفاق النمو المستمر، حيث تواصل الشركة التركيز على مشاريع مستقبلية ذات تصاميم متطورة.

وتعمل شركة ريبورتاج، من موقعها كشركة رائدة في قطاع العقارات في الإمارات، على إرساء معايير الحياة الحضرية المعاصرة، ليس فقط داخل الإمارات، بل وعلى نطاق عالمي.

وواصلت "ريبورتاج" خلال العام الحالي مسيرتها الرائدة في القطاع العقاري بالإمارات والمنطقة، بإطلاق عدد من المشاريع الجديدة، منها، مشروع "ريبورتاج فيليدج" في مدينة خليفة بأبوظبي، والذي يوفر 312 وحدة تاون هاوس، فضلا عن مشروع "ريبورتاج تاور" في أبوظبي، ومشروع تاورمينا فيليج في بدبي، بالإضافة إلى طرح مرحلة جديدة من مشروع فيردانا في دبي، فضلا عن إطلاق مشروع "نجد" في السعودية.

كما كشفت ريبورتاج العقارية خلال العام الحالي، عن توقيع اتفاقية مع شركة إمباير هولدينج باكستان (Empire Holding Pakistan)، الشركة الرائدة في مجال العقارات السكنية والتجارية، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الشركتين، وإنشاء شركة جديدة هي "ريبورتاج إمباير باكستان" والتي ستتولى استكشاف المشاريع العقارية الممكنة في سوق العقارات الباكستاني، ووضع الخطط التسويقية اللازمة لإطلاقها إلى جانب استراتيجية بعيدة المدى لتوسع الشركة بخطى مدروسة.

ومؤخرا أعلنت شركة آر إم إس كابتال إنفستمنت للتطوير العقاري، التحالف المكون من 3 شركات إماراتية وأذربيجانية وتركية، عن إطلاق أولى مشروعاتها في دبي، وهو عبارة عن مرحلة جديدة من مشروع "فيردانا" الذي تباشر شركة ريبورتاج العقارية تطويره في دبي.

ويخطط التحالف الذي يضم كلا من شركة ريبورتاج العقارية الإماراتية وميسا القابضة التركية ومجموعة صباح الاستثمارية الأذربيجانية لضخ استثمارات مبدئية تُقدر بنحو 600 مليون دولار في الأسواق الثلاثة.

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