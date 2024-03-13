حقق بنك الاستثمار إيرادات تشغيل بقيمة 560 مليون جنيه خلال سنة 2023، والذي يمثل معدل نمو 117% على أساس سنوي. شهدت بلتون لتداول الأوراق المالية ارتفاع ملحوظ في قيمة محفظة الإقراض بالهامش، والتي بلغت 1.2 مليار جنيه بنهاية العام، مسجلة زيادة قدرها أربعة أضعاف مقارنة بالعام السابق على أساس سنوي، مقابل 245 مليون جنيه خلال عام 2022. علاوة على ذلك، حققت بلتون لإدارة الأصول نموًا قويًا في قيمة الأصول المدارة لتصل الي 27 مليار جنيه بنهاية عام 2023، بمعدل نمو قدرة 36٪ على أساس سنوي، مقابل 19.9 مليار جنيه خلال العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، نفذت بلتون للترويج وتغطية الاكتتاب عدة صفقات خلال عام 2023 من ضمنها الاندماج والاستحواذ وأسواق ترتيب وإصدار الدين، ليصل اجمالي قيمة الصفقات منذ تأسيسها الي 122 مليار جنيه على المستوي المحلي والإقليمي.

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-انتهى-