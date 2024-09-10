دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، المطوّر الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إنجاز 56% من أعمال البناء في مشروع عزيزي فيستا في مدينة دبي للاستوديوهات، إحدى أكثر المناطق السكنية تميزًا في دبي، ويتكوّن من استوديوهات وشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتين، ومن المقرر اكتمال المشروع خلال الربع الثاني من عام 2025.

وتشهد أعمال البناء في المشروع تقدماً بوتيرة متسارعة، حيث بلغت نسبة التشطيبات الإجمالية 37%، فيما تمّ الانتهاء من أعمال الهيكل بالكامل، ووصلت نسبة أعمال الطابوق إلى 99%، والتكسية الداخلية إلى 95%، وأعمال التدفئة والتكييف والتهوية، والتمديدات الكهربائية والميكانيكية وأعمال السباكة إلى 60% و53% على التوالي، مع زيادة إجمالي القوى العاملة في المشروع إلى 562 للحفاظ على ذات الوتير في العمل.

وقال محمد راغب حسين، المدير التنفيذي للتطوير العقاري في شركة عزيزي للتطوير العقاري: "نحن فخورون للغاية بالتقدم السريع والمستوى العالي من الجودة الذي حققه ‘عزيزي فيستا’ في مدينة دبي للاستوديوهات. ويعود نجاح هذا المشروع إلى شراكاتنا الفعالة، وتقنيات البناء الحديثة، والتزامنا بالتميز، ما سمح له بالتقدم بدقة وسرعة كبيرتين. إن جهود المقاولين والموردين والشركاء ضرورية لتحقيق رؤيتنا المتمثلة في مجتمع مصمم بعناية وموقع مرغوب".

وتقع مدينة دبي للاستوديوهات خارج المدينة، وعلى بعد مسافة مريحة بعيداً عن الصخب، ونظراً لسهولة الوصول إلى العديد من الوجهات المهمة في الإمارة، تعد مدينة دبي للاستوديوهات أحد أسرع المراكز التجارية نمواً للإنتاج السينمائي والتلفزيوني، ونقطة جذب عصرية للإبداع الفني.

وتم بناء هذا المشروع للشباب، ويناسب الكبار والعائلات على حد سواء، حيث يعدّ مبنى سكنياً فاخراً منخفض الارتفاع في واحدة من أكثر المناطق ديناميكية وحيوية في دبي، بالقرب من سبورتس سيتي وموتور سيتي. ويبعد مسافة قصيرة بالسيارة من موقع إكسبو على شارع حصة قرب شارع الشيخ محمد بن زايد. وتعد مدينة دبي للاستوديوهات موقعاً استراتيجياً يسهل الوصول إليه من المناطق المختلفة.

وسيستفيد السكان من مجموعة واسعة من المرافق القريبة، بما في ذلك المدارس والكليات والمؤسسات الطبية والمعالم الرياضية والترفيهية وغير ذلك الكثير. وتشمل مناطق الجذب الرئيسية القريبة من هناك دبي أوتودروم، ونادي إلس، ونادي دبي للبولو والفروسية، واستاد دبي الدولي، وأكاديمية دبي لكرة القدم، وسبورتس بارك، وأكاديمية "آي سي سي"، وحديقة دبي المعجزة، و"آي إم جي باركس آند ريزورتس"، وغيرها.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على طريق الشيخ زايد.

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