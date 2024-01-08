دبي: أعلنت اليوم لوكالي، الكائن مقرها في دبي، وهي منصة محتوى تعتمد على الذكاء الاصطناعي مخصصة للفنادق وبيوت العطلات، عن تفاصيل حول أحدث جولة استثمار ناجحة، أدت إلى جمع مبلغ 5.6 مليون دولار أمريكي في تمويل فئة أ. وسيؤدي ضخ رأس المال المترافق مع نمو لوكالي إلى تعزيز جهود الشركة التطوير المتسارع للمنتج بالإضافة إلى توسعها في الأسواق الأوروبية.

كما تضمن الاستثمار البالغة قيمته 5.6 مليون دولار أمريكي والذي انجز بقيادة صندوق كراون الخاص Crown Private Fund مساهمات من ثلاثة مستثمرين استراتيجيين آخرين يتميزون بخلفية عملهم في مجال الفنادق والتكنولوجيا. بالاضافة الى ذلك، عزز نمو لوكالي القدرة على وصول بشكل متزايد إلى رأس المال مع محفظة تضم 250 فندقًا يستعملون حاليًا لوكالي كحلٍ لهم، ناهيك عن توسع لوكالي في النمسا وألمانيا والمملكة العربية السعودية في عام 2023. وتضم خطط التطوير الفورية إطلاق مخطط رحلات يجمع بين تقنية الذكاء الاصطناعي مع البيانات المنسقة المقدمة من اشخاص، مما يتيح تقديم أفضل تركبية من كلا العالمين.

إن لوكالي عبارة عن منصة محتوى بين الشركات B2B تم تطويرها خصيصًا للفنادق وبيوت العطلات، وهي مصممة لتعزيز تفاعلات الضيوف وتبسيط العمليات وزيادة الإيرادات المحتملة. تتيح منصة وايت لابل White label القابلة للتعديل للضيوف تصفح المنازل والوجهات المقترحة وحجزها، والتي تم الحصول عليها من مستكشفي الوجهات المحلية المتعاونين مع لوكالي والمدعومة من الشركاء العالميين.

وبالفعل تم اعتماد منصة لوكالي التي تحظى بثقة أكثر من 200 علامة تجارية في 20 دولة، في مجموعات فنادق رائدة مثل موفنبيك والشيراتون وروتانا وسوفيتيل والهيلتون والميلينيوم وغيرها.

وصرح السيد سمير أبي فرام، الرئيس التنفيذي لشركتي التكنولوجيا الرقمية المتقدمة Advanced Digital Technology ولوكالي: "نحن سعداء جدًا بثقة المستثمرين في لوكالي مما يؤكد إمكانات منصتنا العابرة لصناعة الضيافة العالمية. ونحن مصممون بفضل مصدر التمويل الجديد هذا، على تسريع توسعنا الطموح لتحسين رقمنة الرحلات السياحية لعملائنا. "

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معلومات حول لوكالي

ان لوكالي عبارة عن منصة محتوى بين الشركات B2B قابلة للتعديل بالكامل مخصصة للفنادق وبيوت العطلات، وهي مصممة لتعزيز تفاعلات الضيوف وتبسيط العمليات وزيادة الإيرادات المحتملة. تتيح المنصة التفاعلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إمكانية التواصل رقميًا مع الضيوف منذ ما قبل الوصول وحتى ما بعد المغادرة. يمكن للضيوف تصفح المنازل والوجهات المقترحة وحجزها، مع القدرة على الاطلاع على تجارب منسقة وتوصيات أصلية مصدرها مستكشفي الوجهات المحلية المتعاونين مع لوكالي وبدعم من شركائنا العالميين. يمكن توصيف منصة SaaS white label للتوصيل والتشغيل وتخصيصها للفندق أو بيت العطلات.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة www.business.lokalee.app/

للتواصل:

السيدة آن بليكر، المديرة الادارية لشركة In2 Consulting

البريد الإلكتروني anne@in2consulting.com