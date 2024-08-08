· المبيعات المتراكمة لشركة إعمار للتطوير ترتفع إلى 74.2 مليار درهم إماراتي (20.2 مليار دولار أمريكي)، سيتم تسجيلها كإيرادات خلال السنوات القادمة.

· إعمار للتطوير تعلن عن إطلاق مشروعين كبيرين: ذا هايتس كنتري كلوب أند ولنس، وجراند بولو كلوب أند ريزورت، بمساحة إجمالية تبلغ 141 مليون قدم مربع، وبقيمة تطوير إجمالية تبلغ 96 مليار درهم إماراتي (26 مليار دولار أمريكي).

· في الربع الثاني من 2024، إعمار للتطوير أطلقت المرحلة الثانية من المخطّط الرئيسي "ذا فالي".

دبي، الإمارات العربية المتحدة: "إعمار للتطوير ش.م.ع" (DFM: EMAARDEV)، شركة تطوير العقارات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمتخصّصة في تطوير العقارات بغرض البيع، والتي تمتلك "إعمار العقارية ش.م.ع"DFM: EMAAR) ) حصّة الأغلبية فيها، حققت في النصف الأوّل من 2024 (يناير إلى يونيو) زيادة بنسبة 56% في مبيعات العقارات، لتصل إلى 29.7 مليار درهم إماراتي (8.1 مليار دولار أمريكي، مقارنة بمبلغ 19 مليار درهم إماراتي (5.2 مليار دولار أمريكي) للنصف الأول من 2023. وجاء هذا الأداء نتيجةً لإطلاق إعمار للتطوير الناجح لعدد من المشاريع العقارية، ما أدّى إلى تشكيل إيرادات قوية للمستقبل وأسهم في التقدّم المستمر لتحقيق المبادرات الاستراتيجية للشركة لتعزيز مكانتها كمطوّر عقاري موثوق به.

وخلال النصف الأول من عام 2024، أتمّت إعمار استحواذاً مهمّاً على قطعة أرض بمساحة 60 مليون قدم مربّع بجوار مخطّطها الرئيسي "ذا أويسيس"، بقيمة تطوير تبلغ 41 مليار درهم إماراتي (ما يعادل 11 مليار دولار أمريكي). ويأتي هذا الاستحواذ ليُضاف إلى إتمام الشركة عملية شراء أرض بمساحة 81 مليون قدم مربّع في ديسمبر 2023 في المنطقة نفسها. كما أعلنت إعمار عن إطلاق مشروعين تطويرين ضخمين على هذين العقارَين، وهما: ذا كنتري كلوب أند ولنس، وجراند بولو كلوب أند ريزورت، بمساحة إجمالية تقدر بحوالي 141 مليون قدم مربّع، وبقيمة تطوير مجتمعة تصل إلى 96 مليار درهم إماراتي (26 مليار دولار أمريكي).

وخلال الربع الثاني من 2024 (أبريل إلى يونيو)، أطلقت إعمار للتطوير المرحلة الثانية من المخطط الرئيسي "ذا فالي".

وستسهم هذه المشاريع في دعم مبيعات وربحية إعمار بشكل ملحوظ، حيث تعكس نهج الشركة في إنشاء أرقى تجارب السكن الفاخر، وتعزّز من حجم المبيعات والأرباح، تأكيداً لمكانتها كمطوّر عقاري عالمي بارز.

أبرز الإنجازات

في النصف الأول من 2024 (يناير إلى يونيو)، سجّلت شركة إعمار للتطوير إيرادات بلغت 7.3 مليار درهم إماراتي (2 مليار دولار أمريكي) وأرباحاً قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بلغت 3.4 مليار درهم إماراتي (922 مليون دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 65% و47% على التوالي مقارنة بالنصف الأول من 2023.

ووصلت المبيعات المتراكمة للشركة إلى 74.2 مليار درهم إماراتي (20.2 مليار دولار أمريكي) سيتم تسجيلها كإيرادات خلال السنوات القادمة.

وفي هذا الصدد، قال السيد محمّد العبّار: "في النصف الأول من عام 2024، أظهرت إعمار للتطوير قدرة فائقة على تحقيق نتائج مبهرة، حيث تعكس نتائجنا المالية رؤيتنا الاستراتيجية وتفاني فريق العمل. إن زيادة الطلب التي تتجلّى في تراكم المبيعات تعبّر عن الثقة الكبيرة التي يوليها عملاؤنا لنا، ومن خلال الاستمرار في تحسين الكفاءة التشغيلية والتمسّك بنهجنا الاستراتيجي، نلتزم بتقديم قيمة استثنائية لمساهمينا والمشاركة بشكل فعّال في نموّ اقتصاد دبي."

وتحافظ دبي على مكانتها كمركز أساسي في مجالات التجارة، والخدمات المالية، واللوجستيات، والسفر والضيافة، مع نمو في قطاعات ناشئة مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية والتعليم. تُظهر المنطقة إمكانات نموّ هائلة، معزّزة بجذبها أصحاب المواهب من المتخصّصين، وكذلك المستثمرين، وهو ما يتجلّى في أرقام مبيعات إعمار للربع الأوّل من العام 2024.

نبذة عن إعمار للتطوير ش.م.ع.:

شركة إعمار للتطوير هي شركة متخصّصة في تطوير الأصول السكنية والتجارية المعدّة للبيع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقامت الشركة بتطوير العديد من المجمّعات المتكاملة للتملك الحرّ في دبي، بما فيها روعة الإمارات، ووسط مدينة دبي، ومرسى دبي، والمرابع العربية، ودبي كريك هاربور، ودبي هيلز استيت، ومرسى راشد لليخوت، وإعمار الجنوب. وقامت بتسليم أكثر من 72,000 وحدة سكنية منذ العام 2002. وسجّلت الشركة مبيعاتٍ متراكمة بلغت أكثر من 74.2 مليار درهم إماراتي من المشاريع قيد الإنجاز، وتتمتّع بسيولة نقدية قوية، ما يسلّط الضوء على الركائز المالية القوية للشركة التي تعمل حالياً على تسليم ما يزيد على 33,500 وحدة سكنية قيد التطوير.

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