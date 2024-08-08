



· بلغت المبيعات العقارية المتراكمة لإعمار من المشاريع قيد الإنجاز 90.1 مليار درهم إماراتي (24.5 مليار دولار أمريكي)، مما يعزز الإيرادات المستقبلية للمجموعة

· الأرباح الصافية قبل الضرائب حقّقت نموّاً بنسبة 33% لتصل إلى 7.8 مليار درهم إماراتي (2.1 مليار دولار أمريكي) خلال النصف الأول من 2024 مقارنةً بالنصف الأول من 2023

أعلنت إعمار عن استثمار 1.5 مليار درهم إماراتي (408 مليون دولار أمريكي) لتوسعة دبي مول، لإضافة 240 خياراً جديداً للبيع بالتجزئة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت إعمار العقارية ش.م.ع.، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMAAR)، عن نتائجها المالية للنصف الأول من 2024، والتي أظهرت أداءً ثابتاً وقوياً وكفاءة تشغيلية عالية في كافة القطاعات

أبرز الإنجازات

سجّلت إعمار إجمالي إيرادات بلغ 14.4 مليار درهم إماراتي (3.9 مليار دولار أمريكي) وأرباحاً صافية قبل احتساب الضرائب بقيمة 7.8 مليار درهم إماراتي (2.1 مليار دولار أمريكي)، محقّقة نمواً بنسبة 17% و33% على التوالي مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ويأتي هذا الأداء مدفوعاً بالثقة المتزايدة للمستثمرين والطلب القوي الذي تشهده سوق العقارات بدبي، بالإضافة إلى الكفاءة العالية للشركة في تنفيذ المشاريع والنموّ المستمرّ في قطاعَيّ السياحة ومبيعات التجزئة. وأدّت استراتيجية إعمار الهادفة إلى تحسين هامش الربح وتعزيز الكفاءة التشغيلية إلى تحقيق نموّ بنسبة 24% في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك، حيث وصلت الأرباح إلى 8 مليار درهم إماراتي (2.2 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من 2024.

وتجاوزت المبيعات العقارية لإعمار في الربع الثاني من 2024 مبيعات الربع الأوّل من نفس العام، ما أدى إلى تحقيق مبيعات عقارية قياسية للمجموعة خلال النصف الأول من 2024 بلغت 31.5 مليار درهم إماراتي (8.6 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 56% مقارنة بالنصف الأول من 2023. وقد ساهم هذا الزخم القوي في المبيعات العقارية في زيادة حجم الإيرادات من المبيعات العقارية المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز، والتي وصلت إلى 90.1 مليار درهم إماراتي (24.5 مليار دولار أمريكي) حتى نهاية يونيو 2024، بزيادة قدرها 43% عن يونيو 2023 و15% عن مارس 2024. وتمثل هذه المبيعات العقارية المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز إيرادات مستقبلية ستُحتسب على مدار 4-5 سنوات قادمة، ما يشير إلى الربحية المستدامة للمجموعة.

وقد علّق محمّد العبّار على هذا الأداء القويّ قائلاً: "حقّقت إعمار نتائج متميزة خلال النصف الأول من العام، بما يعكس التزامنا بالنجاح على المدى البعيد والتركيز على رضا العملاء. وقد حققت استثماراتنا الاستراتيجية في المواقع الرئيسية والأصول الكبرى عوائد تفوق التوقعات، حيث نسعى دائماً إلى تحقيق أعلى قيمة ممكنة لمستثمرينا من خلال رؤية واضحة ونهج واقعيّ في التنفيذ." وأضاف: "نحن واثقون من استراتيجياتنا التجارية وخطط تنفيذها ونشعر بالفخرلمساهمتنا في المشهد الاقتصادي لدبي وفي ترسيخ مكانتها العالمية الرائدة."

تطوير العقارات المعدّة للبيع في الإمارات العربية المتحدة

أطلقت إعمار للتطوير ش.م.ع - المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMAARDEV) – بنجاح 25 مشروعاً ضمن مخططات رئيسية متنوّعة وحققّت أعلى مبيعات عقارية لها على الإطلاق بلغت 29.7 مليار درهم إماراتي (8.1 مليار دولار أمريكي) خلال النصف الأول من 2024، ما يعكس نموّاً بنسبة 56% مقارنة بالنصف الأول من 2023.

وواصلت إعمار للتطوير تحقيق أداء ماليّ قويّ في الربع الثاني من 2024، حيث بلغت الإيرادات 7.3 مليار درهم إماراتي (2 مليار دولار أمريكي) وسجّلت أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بقيمة 3.4 مليار درهم إماراتي (925 مليون دولار أمريكي) خلال النصف الأول من 2024، ما يعكس نمواً ملحوظاً بنسبة 65% و47% على التوالي مقارنة بالنصف الأول من 2023. كما بلغ إجمالي إيرادات إعمار العقارية من أعمالها في مجال التطوير العقاري في الإمارات خلال النصف الأول من 2024 نحو 9 مليار درهم إماراتي (2.5 مليار دولار أمريكي)، بما في ذلك مشروع خور دبي.

كما كشفت إعمار خلال النصف الأول من 2024 عن مخطّطين رئيسيين فاخرين: "ذا هايتس كنتري كلوب أند ولنس" و"ونادي ومجتمع جراند بولو". ويمتدّ هذان المشروعان على مساحة 140 مليون قدم مربع وتبلغ قيمتهما التطويرية الإجمالية 96 مليار درهم إماراتي (26 مليار دولار أمريكي). ويتوافق هذان المخطّطان الرئيسيان مع رؤية دبي في تعزيز جودة الحياة ومستوى الرفاهية في الإمارة، ومن المتوقّع أن يساهم هذان المخططان في تعزيز مبيعات وأرباح إعمار خلال السنوات المقبلة لما يتمتعا من خيارات أكثر تنوّعاً لأسلوب الحياة الفاخر

ومع استمرار زيادة المبيعات العقارية، وصل حجم مبيعات إعمار المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز في الإمارات إلى 82.3 مليار درهم إماراتي (22.4 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 33% عن ديسمبر 2023، والتي سيتم احتسابها كإيرادات خلال السنوات المقبلة.

مراكز التسوّق والتأجير التجاري

سجّلت عمليات إعمار في مجالات مراكز التسوّق والتأجير التجاري إيرادات بلغت 2.8 مليار درهم إماراتي (760 مليون دولار أمريكي) وحققت أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بلغت 2.3 مليار درهم إماراتي (626 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من 2024. كما شهدت مبيعات المستأجرين في قطاع التجزئة نمواً تخطى 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وحافظت الأصول الرئيسية لمراكز التسوق التابعة لإعمار على معدّل إشغال يقارب 99% حتى 30 يونيو 2024.

وفي يونيو 2024، أعلنت إعمار مولز عن استثمار بقيمة 1.5 مليار درهم إماراتي (408 مليون دولار أمريكي) لتوسعة دبي مول، حيث ستتمّ إضافة 240 محلاً جديداً. من المتوقّع أن تجتذب التوسعة مزيداً من الزوّار وستضمّ مجموعة متنوّعة من خيارات التسوّق الفاخرة والمطاعم الدولية والمحلية. وعلاوة على ذلك، وبالتعاون مع سالك، أدرج دبي مول نظاماً جديداً للمواقف المدفوعة، وذلك بهدف تحسين تجربة الزوّار.

وكان دبي مول قد حقّق في 2023 إنجازاً بارزاً، حيث أصبح المكان الأكثر زيارة على وجه الأرض بواقع 105 ملايين زائر وسجلّ مبيعات تجزئة قوية للغاية. واستمرّ هذا الزخم في النصف الأول من 2024، حيث استقبل المركز التجاري رقماً قياسياً من الزوّار بلغ 57 مليون زائر، بزيادة بنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

إعمار الدولية

سجّلت العمليات العقارية لإعمار الدولية خلال النصف الأول من 2024 مبيعات عقارية بلغت 1.8 مليار درهم إماراتي (490 مليون دولار أمريكي)، بما يمثل نمواً قدره 50% مقارنة بالنصف الأول من 2023. سجّلت العمليات العقارية الدولية لإعمار إيرادات بلغت 800 مليون درهم إماراتي (220 مليون دولار أمريكي) مدفوعة بمشاريعها الناجحة في مصر والهند، ما يمثّل 6% من إجمالي إيرادات إعمار.

الضيافة والتسلية والترفيه

حقّقت قطاعات الضيافة والتسلية والترفيه بإعمار، خلال النصف الأول من 2024، إيرادات بلغت 1.8 مليار درهم إماراتي (490 مليون دولار أمريكي)، بإرتفاع قدره 9% مقارنة بالنصف الأول من 2023. ويأتي هذا الأداء مدفوعاً بالنموّ المستمرّ في قطاع السياحة ومعدلات قوية في الإنفاق المحلي. وسجّلت فنادق إعمار في الإمارات – بما في ذلك الفنادق التي تقوم بإدارتها الشركة - متوسّط نسبة إشغال بلغت 78% في النصف الأول من 2024. وخلال هذه الفترة، وسّعت إعمار أيضاً محفظتها الفندقية بإضافة 4 فنادق جديدة تضمّ حوالي 500 غرفة.

الأعمال ذات العوائد المستمرّة

سجّلت محفظة إعمار من الأعمال ذات الإيرادات المستمرّة، وتشمل مراكز التسوّق والضيافة والترفيه والتسلية والتأجير التجاري، إيرادات إجمالية بلغت 4.6 مليار درهم إماراتي (1.3 مليار دولار أمريكي) خلال النصف الأول من 2024 بما يمثل 32% من إجمالي إيرادات إعمار.

نبذة عن إعمار العقارية ش.م.ع.:

إعمار العقارية ش.م.ع.، شركة مدرجة في سوق دبي المالي، وهي من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري ومشاريع الحياة العصرية، وتتمتّع بحضور قويّ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا. وتعتبر إعمار من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم، ولديها رصيد كبير من الأراضي يصل إلى 1,8 مليار قدم مربّعة في الإمارات العربية المتّحدة والأسواق العالمية الرئيسية.

لدى إعمار سجلّ حافل بالإنجازات في استكمال المشاريع وفقاً للمواعيد المحدّدة، وسلّمت منذ العام 2002 حوالي 116,500 وحدة سكنية في دبي والأسواق العالمية الرئيسية. ولدى الشركة حوالي 1.4 مليون متر مربّع من الأصول التي تولّد إيرادات مستمرّة، و38 فندقاً ومنتجعاً تضمّ أكثر من 9,200 غرفة (تشمل الفنادق المملوكة من قبل الشركة والفنادق المدارة من قبلها). وتساهم عمليات الشركة في قطاعات مراكز التسوّق وتجارة التجزئة والضيافة والترفيه، بالإضافة إلى أنشطة إعمار في الأسواق العالمية، بنسبة 38% من إجمالي إيرادات الشركة.

ويعتبر كلّ من "برج خليفة"، المعلم العمراني العالمي، و"دبي مول"، أكثر وجهات التسوّق والترفيه زيارةً في العالم، ونافورة دبي، أكبر نافورة راقصة في العالم، من أبرز المشاريع التي قامت إعمار بتطويرها حتى اليوم.

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