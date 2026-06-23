تعززّ الخطوة تجارب الضيوف والعمليات التشغيلية المتصلة وتدعم قطاع الضيافة الذكية نحو آفاق جديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة "إي آند الإمارات" عن تحقيق إنجاز نوعي جديد من خلال التفعيل الناجح لشبكة الجيل الخامس المتقدم (5.5G) في فندق "سيل دبي مارينا"، أطول فندق في العالم والذي يقع في قلب منطقة دبي مارينا. ويوفر هذا المشروع اتصالاً داخلياً فائق السرعة وبزمن استجابة منخفض، ما يرسخ مكانة دولة الإمارات في طليعة الابتكار العالمي في مجال شبكات (5.5G)، ويؤكد التزام "إي آند الإمارات" بتوفير بنية تحتية رقمية متطورة للمعالم البارزة في دولة الإمارات.

وقال عبدالرحمن الحميدان، نائب الرئيس الأول لتطوير شبكات النفاذ في "إي آند الإمارات": «يعكس هذا الإنجاز الجديد التزام إي آند الإمارات بتزويد الوجهات السياحية والمعالم في دولة الإمارات ببنية تحتية متطورة لتقنية (5.5G). ويسهم هذا المشروع في تقديم تجارب أكثر ثراءً للضيوف وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، إلى جانب ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز رائد للبنية التحتية الرقمية المتطورة.»

صُممت هذه الشبكة لتلبية الطلب المتزايد على التجارب الرقمية السلسة في مرافق الضيافة الفاخرة، بدءاً من التصفح فائق السرعة ومكالمات الفيديو وبث المحتوى، وصولاً إلى خدمات الضيوف المتصلة وتطبيقات المباني الذكية، وأنظمة الاتصالات التشغيلية المستخدمة في بيئات قطاع الضيافة ذات الكثافة العالية والحركة المستمرة.

وبالتعاون مع إريكسون، قامت "إي آند الإمارات" بتصميم ونشر حل متطور للشبكات الداخلية يعتمد على نظام إريكسون اللاسلكي النقطي (RDS)، وهو منصة اتصال داخلية عالية الأداء لشبكات الجيل الخامس المتقدمة 5.5G صُممت لتوفير تغطية سلسة وعالية السعة مع تأثير بصري محدود، ما يجعلها الحل الأمثل لبيئات قطاع الضيافة التي تتطلب مزيجاً من الأداء العالي والجماليات المتميزة والاتصال الموثوق.

ومن خلال الجمع بين الاتصال المتقدم والتطبيقات العملية في قطاع الضيافة وبيئات الأعمال والمجتمعات الذكية، تواصل "إي آند الإمارات" دعم طموحات الدولة في ريادة التحول الرقمي والابتكار في الشبكات المستقبلية.

بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي في إي آند

للاستفسار يرجى التواصل مع:

mediaoffice@eand.com

حول "إي آند الإمارات":

تُعد "إي آند الإمارات" شركة رائدة في قطاع الاتصالات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتمكين الرقمي، حيث تستند إلى خمسة عقود من الريادة في قطاع الشبكات لتقديم خدمات اتصال آمنة وعالية الأداء، إلى جانب ابتكارات تركّز على تلبية احتياجات الأفراد والمنازل والشركات والجهات الحكومية.

وتجمع الشركة بين خدمات الاتصال الثابت والمحمول والمنصات الرقمية والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني وإنترنت الأشياء وخدمات الترفيه. ومن خلال هذا النهج المتكامل، تُسهم "إي آند الإمارات" في إثراء الحياة اليومية وتعزيز أداء الأعمال، فضلاً عن دورها في تمكين المؤسسات من العمل بمرونة وكفاءة وقدرة أكبر على التكيّف.

تدعم "إي آند الإمارات" الاقتصاد الرقمي للدولة من خلال تمكين المجتمعات الذكية والصناعات المتصلة والبنية التحتية الجاهزة للمستقبل. وبالتوازي مع تركيزها على تجربة المتعاملين وتبنّي التقنيات الحديثة وتحقيق قيمة مستدامة، تواصل "إي آند الإمارات" تمكين الأفراد والشركات والمجتمعات من الازدهار في عالم رقمي متسارع.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: eand.ae/en.

-انتهى-

#بياناتشركات