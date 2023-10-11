دبي، الامارات العربية المتحدة: أكد لي بنغ، النائب الأول لرئيس شركة هواوي، ورئيس قسم أعمال هواوي لشركات الاتصالات خلال افتتاح الدورة الرابعة عشر من المنتدى العالمي لشبكات النطاق العريض المتنقلة في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة على الدور الحيوي والمتصاعد لتقنية الجيل الخامس في مجال تعزيز التطور التقني ودفع عجلة التحول الرقمي لشركات الاتصالات والمساهمة بالارتقاء بمستقبل أعمال وخدمات مختلف القطاعات والصناعات الأخرى.

وأوضح في خطابه الذي كان بعنوان "تعزيز الأعمال الناجحة لشبكات الجيل الخامس وتبني شبكات الجيل الخامس المتقدمة 5.5G (5G-A)" بأن الشركة تخطو في مسارها الصحيح بالفعل فيما يتعلق بنجاح الأعمال الخاصة بالجيل الخامس، مؤكدًا القول بأن تقنية شبكات الجيل الخامس المتقدمة (5G-Advanced) هي الخطوة التالية الطبيعية في ثورة الجيل الخامس. مؤكدًا القول على أن المتأمل للتاريخ، يتضح له بأن الابتكار في مجال التقنيات ذات الأغراض العامة هو أساس كل تحوُّل اقتصادي كبير. وبأننا الآن في العصر الرقمي، الذي أصبح الإنترنت فيه هو المحرّك الرئيسي للاقتصاد الرقمي.

وفي معرض حديثه، أوضح "لي" بأن شبكات الجوال المستقبلية تحتاج إلى امتلاك ست ميزات أساسية، تتمثل في سرعات تنزيل عالية تصل إلى 10 غيغابت في الثانية، وسرعات تحميل تصل إلى 1 غيغابت في الثانية، بالإضافة إلى دعم مفهوم الشبكات الحتمية، ودعم عدد هائل من عمليات الاتصال التي قد تصل إلى مئة مليار عملية اتصال بأجهزة إنترنت الأشياء، وتضمين إمكانيات الاستشعار والاتصالات المتكاملة، بالإضافة إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي الأصلية. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، فإن على شركات الاتصالات والجهات الفاعلة في الصناعة بالإضافة إلى حاجتها في مواصلة تحسين إمكاناتها في سيناريوهات الاستخدام الأساسية الثلاثة المتمثلة بالنطاق العريض المتنقل المعزز ونظام الاتصالات من نوع الجهاز الشامل وخدمة الاتصالات فائقة الموثوقية ذات زمن الوصول المنخفض، ستحتاج أيضًا إلى تطوير ثلاث إمكانات جديدة كذلك، بما في ذلك نظام الاتصال للنطاق العريض المركزي لمعدل سرعة التحميل ونظام الاتصال للنطاق العريض في الوقت الفعلي.

وفي حديثه حول تقنية 5G-Advanced، التي تمثِّل الخطوة التطويرية التالية في تقنية الجيل الخامس، أشار "لي" أيضًا إلى ضرورة تظافر الجهود من أجل تعزيز تطوير بيئة متكاملة للأجهزة والتطبيقات مع التحقق من سيناريوهات حالات الاستخدام وتسريع إضفاء الطابع التجاري على نطاق واسع على تقنيات FWA Square وPassive IoT وRedCap. مؤكدًا بأن هذه الجهود حاسمة من أجل تحقيق أقصى استفادة من الاتجاهات الرائجة الجديدة الخمسة التي من شأنها تشكيل المستقبل الرقمي الذكي.

لي بنغ يعرض للحضور الاتجاهات الخمسة التي ستشكّل المستقبل الرقمي الذكي

التقنية ثلاثية الأبعاد من دون نظارات

يتطور النظام الأيكولوجي لصناعة التقنية ثلاثية الأبعاد من دون نظارات بشكل سريع. ومن شأن التقدم الباهر في تقنيات مثل التصيير السحابي وإمكانية عرض الأشخاص الافتراضيين بشكل ثلاثي الأبعاد وفي الوقت الفعلي، إنشاء تجربة غامرة تنقلك إلى آفاق جديدة. إذ يمكن من الآن فصاعدًا للعديد من الأجهزة دعم هذه التقنية، مثل أجهزة الجوال وأجهزة التلفاز، وبالتالي تعزيز استهلاك البيانات بمعدل عشرة أضعاف مقارنة بالفيديوهات ثنائية الأبعاد.

المركبات ذاتية التوجيه

بحلول عام 2025، سيكون هناك أكثر من 500 مليون مركبة ذكية على الطرقات. وبفضل الشبكات ذات النطاق الترددي العالي وزمن الوصول المنخفض، ستتمكن المركبات الذكية من مشاركة المعلومات مع الأشخاص والمركبات والطرق والسحابة في الوقت الفعلي. وفي سيناريوهات المساعدة في القيادة، ستسهلك المركبات الذكية أكثر من 300 غيغابايت من البيانات في كل شهر مقابل التدرب على النماذج السحابية وتحديثات الخوارزمية الأسبوعية. أما في سيناريوهات القيادة الذاتية، فإن معدل استهلاك البيانات سيزيد بمعدل 100 مرة.

طرق تصنيع جديدة

مع التقدم الباهر في القدرات مثل تجزئة الشبكة والحوسبة الطرفية، ارتفع عدد شبكات الجيل الخامس الخاصة باستخدام المؤسسات بمقدار مئة ضعف، وشهد حجم السوق نموًا هائلًا، إذ بلغ أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي. ومع ذلك، ونظرًا إلى أن خطوط الإنتاج أصبحت أكثر مرونة وتعتمد بشكل متزايد على الشبكات اللاسلكية، ونتيجة لوجود العديد من أنظمة الإنتاج الأساسية على السحابة، فإن كل هذا يفرض متطلبات أعلى على شبكات الجيل الخامس.

وقد تعاونت هواوي مع إحدى شركات الاتصالات وأحد شركاء الصناعة من أجل إنشاء أول خط إنتاج تجريبي مرن يعمل بشبكات الجيل الخامس المتقدمة. حيث يدعم الجيل المتقدم من شبكات الجيل الخامس عمليات اتصال بتزامن عالٍ والشبكات الحتمية بشكل كبير، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على توصيل طاقة الحوسبة بشكل أكثر فاعلية بين السحابة والشبكة الطرفية.

تعميم اتصال أجهزة إنترنت الأشياء

هناك ما يزيد على ثلاثة مليارات اتصال عبر أجهزة إنترنت الأشياء في جميع أنحاء العالم، وتربط تقنية الجيل الخامس الآن الأشياء أكثر مما تربط الأشخاص. وفي المستقبل القريب، ستدعم تقنية الجيل الخامس مجموعة أكبر من تقنيات إنترنت الأشياء، مثل RedCap متوسط السرعة وPassive IoT، الأمر الذي من شأنه توفير خيارات أكثر لسيناريوهات إنترنت الأشياء المختلفة، مما يسمح بتدفق أكثر فاعلية للبيانات والمعلومات وطاقة الحوسبة.

حوسبة ذكية مضمونة في كل مكان

بفضل بزوغ التطورات الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، كالنماذج الأساسية مثلاً، سيشهد الطلب على قوة الحوسبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي نموًا هائلاً. إذ من المتوقع أن يزيد مستوى الطلب بحلول عام 2025 بحوالي 100 مرة عن المستويات الحالية. ومن أجل إطلاق العنان لقدرات قوة الحوسبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بالكامل، تُعد قدرات الشبكة الأكثر تقدمًا أمرًا أساسيًا. إذ ستحتاج الشبكات إلى نطاق ترددي أكبر وزمن وصول أقل لتشغيل الاتصال الذكي. ونظرًا إلى بدء تغير نماذج استهلاك البيانات، ستحتاج الشبكات في المستقبل إلى أن تكون أكثر استقلالية وذكاءً لتقديم تجربة موثوقة.

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نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" هي شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات تأسست عام 1987. ندير أعمالنا اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال أكثر من 207,000 موظف، ونخدم أكثر من 3 مليار شخص حول العالم.

تتمثل رؤيتنا بإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال توفير الاتصال في كل مكان وتعزيز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لجميع أنحاء العالم لتزويدكم بقوة حاسوبية فائقة أينما كنتم ومتى أردتم؛ وبناء منصات رقمية تساعد جميع القطاعات والمؤسسات على تعزيز مرونتها وكفاءتها؛ وتغيير مفهوم تجربة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتناسب الاحتياجات الخاصة لكل فرد وفي مختلف جوانب حياته، سواء في المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل.