· تدريب 556 سائق حافلة مدرسية و150 مُشرف

· إطلاق الحفل في مدرسة جيمس الهندية المتحدة بأبوظبي

· تحظى الحملة بدعم مركز النقل المتكامل بأبوظبي وشرطة أبوظبي ومنصة RoadSafetyUAE

· تركّز الحملة على ستة مجالات رئيسية للقيادة الآمنة لسائقي الحافلات المدرسية

· يتبع فعالية الإطلاق حملات أسبوعية وشهرية لإشراك سائقي الحافلات المدرسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وضعت مجموعة خدمات النقل المدرسي "إس تي إس" منذ تأسيسها سلامة الركاب والموظفين على رأس أولوياتها. وباعتبارها شركة مشغلة مسؤولة لخدمات النقل، تنشط مجموعة "إس تي إس" في تنفيذ برامج تدريبية مكثفة لجميع موظفيها. وتغطي هذه البرامج الممارسات والسياسات المرتبطة بالسلامة على الطرق، والمهارات الشخصية، والقواعد السلوكية في "إس تي إس".

وتلقّى 556 سائق حافلة مدرسية و150 مُشرفاً تدريباً خلال حفل إطلاق الحملة الذي أقيم في مدرسة جيمس الهندية المتحدة بأبوظبي. وفي إطار فعاليات هذا الحدث، شارك متحدثون من مركز النقل المتكامل في أبوظبي وشرطة أبوظبي والإدارة العليا لمجموعة "إس تي إس" مع القوى العاملة التي تضمّ مئات السائقين ومُرافقي و/ أو مُشرفي الحافلات المدرسية وناقشوا عدداً من المسائل المرتبطة بترسيخ مبادئ السلامة التشغيلية لمجموعة "إس تي إس"، وممارسات القيادة الآمنة، فضلاً عن قوانين ولوائح النقل.

وفي هذا السياق، قال ستيف بورنيل، المدير الإداري لمجموعة "إس تي إس": "ستبقى سلامة عملائنا وموظفينا دائماً على رأس أولوياتنا. فالسلامة في الحافلات المدرسية تبدأ بسلوك قيادة إيجابي ومحترف. تعمل حملة السائق الآمن ’سايف درايفر‘ كمنصة لضمان أن تحظى قيمنا الآمنة المتمثلة في نقل الطلاب من وإلى المدرسة بأمان، في الوقت المناسب، وبذكاء بالأصداء المرجوة لدى جميع أفراد القوى العاملة".

وفي حين تستثمر مجموعة "إس تي إس" في أحدث أنظمة الحافلات الذكية المصممة لضمان سلامة الركاب والموظفين على متن الحافلات، فإنّها تؤكّد على الدور الرئيسي لسائقي الحافلات المدرسية في سلامة الحافلات المدرسية. وتركّز حملة السائق الآمن "سايف درايفر" على المجالات الرئيسية التالية:

1. كاميرات حافلة لا يحجبها مجال رؤيتها شيء.

2. عدم استخدام الهواتف الجوالة أثناء القيادة.

3. الاستخدام الإلزامي لحزام الأمان.

4. عملية تواصل باستخدام جهاز تنبيه.

5. إدارة الوقت الشخصي للسائقين وتأثير الإرهاق.

6. إجراءات السلامة عند إطفاء المركبة.

من جهته، قال توماس إيدلمان، المدير الإداري لمنصة (RoadSafetyUAE): "تُشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 90 في المائة من حوادث الطرق تقع نتيجةً لأخطاء بشرية. ولذلك، فيجب على مشغلي أساطيل حافلات النقل المسؤولين على غرار مجموعة ’إس تي إس‘ تثقيف فرقهم من سائقي الحافلات المدرسية بشأن توقع الأخطاء المحتملة التي قد يرتكبها مستخدمو الطرق الآخرين ومواصلة التدريب على مهاراتهم في القيادة الدفاعية".

وفي إطار هذا الحدث، تم عرض مقطع فيديو قصير وغني بالمعلومات طورته مجموعة "إس تي إس" حول أهم ممارسات القيادة الآمنة. وتناول الفيديو بالتفصيل نصائح وتحذيرات بشأن القيادة الآمنة وأوصى سائقي الحافلات المدرسية باتّباع بروتوكولات السلامة والالتزام بها أثناء رحلات الحافلات. وفي المرحلة المُقبلة، سيُشكّل فيديو الحملة أرضيةً ومنصةً للتعليم أثناء تدريب الموظفين. كما تم تطوير منصة تحليل الأداء لقياس فعالية ورش العمل التدريبية.

لمُشاهدة فيديو الحملة، يُرجى النقر هنا: فيديو حملة السائق الآمن (باللغة الالنكليزية) – على موقع "يوتيوب"

وتتوافق حملة السائق الآمن مع النهج الشامل الذي تتبعه مجموعة "إس تي إس" لبناء ثقافة تتمحور حول السلامة داخل الشركة وتعكس قيمها الأساسية المتمثلة في نقل الطلاب من وإلى المدرسة بأمان، في الوقت المناسب، وبذكاء.

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لمحة عن RoadSafetyUAE:

تتمثّل رؤية RoadSafetyUAE في المساهمة في خفض عدد الوفيات والإصابات والحوادث المرورية في دولة الإمارات العربية المتحدة. أما رسالة RoadSafetyUAE فهي رفع مستوى الوعي لدى مستخدمي الطريق في الإمارات العربية المتحدة لممارسة السلوكيات الملائمة على الطرقات على أساسٍ مستدامٍ وعلى أعلى مستويات التواصل. وتعمل منصة RoadSafetyUAE الحائزة على جوائز مع أصحاب المصلحة من مستخدمي الطريق، والجهات الحكومية، والإعلام، وشركات ذات الوعي حيال المسؤولية الاجتماعية للشركات. ونقدّم في قائمة "نصائح وحيل"، والتي نعتبرها أساس المحتوى التوعوي على منصتنا، أكثر من 60 موضوعاً مرتبطاً بالسلامة

المرورية وتتعلق بدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص. ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني التالي: www.RoadSafetyUAE.com

لمحة عن مجموعة "إس تي إس" للنقل المدرسي

تقدم مجموعة "إس تي إس" سلسلة واسعة من خدمات النقل والخدمات التقنية لقطاعي التعليم والشركات. يتمثّل هدفنا في رسم معالم عالم أفضل كوننا الشريك الموثوق والمفضل لحلول نقل الركاب عبر دول مجلس التعاون الخليجي من خلال قيمنا الرئيسية المتمثلة في نقل الطلاب من وإلى المدرسة بأمان، في الوقت المناسب، وبذكاء.

وتعدّ مجموعة خدمات النقل المدرسي "إس تي إس" جزءاً من مجموعة شركات "إس تي إس"، وهي تقدّم خدماتها يومياً إلى أكثر من 81 ألف طالب في 83 مدرسة في 3,200 حافلة ذكية تابعة لها في الإمارات العربية المتحدة. وتعد "إس تي إس" شركة تركّز على العملاء حصلت على العديد من الأوسمة والجوائز لتنفيذ أفضل المعايير والممارسات ضمن فئتها للسلامة والأمن والنقل الفعال للطلاب.

وتؤمن مجموعة "إس تي إس" بدمج المسؤولية الاجتماعية في قلب عمليات الشركة. وتلتزم بدعم الهدف المتمثل في خفض الانبعاثات الكربونية والحد من تلوث الهواء من خلال تحسين الطرق التي تسلكها الحافلات وتشجيع استخدام خدمات النقل، مقابل تقليل عدد السيارات على الطرق. واتخذت الشركة، على مر السنين، بعض التدابير مثل إعادة التدوير وتقليل النفايات وتعزيز مجتمع خالٍ من المواد البلاستيكية.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الالكتروني التالي group.com-www.sts أو الاتصال بالسيد نيتو ديشوال، مدير شؤون التسويق والاتصالات عبر البريد الالكتروني: group.com-neetu.deshwal@sts

الاتصال:

توماس إيدلمان

المؤسس والمدير الإداري

RoadSafetyUAE

البريد الالكتروني: Thomas@RoadSafetyUAE.com

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