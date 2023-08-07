شهدت عملية الاكتتاب على حقوق الملكية لزيادة رأس المال لمصرف عجمان بمقدار 550 مليون درهم إماراتي نجاحاً باهراً ولقيت إقبالاً هائلاً لم يسبق له مثيل، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب الحد المطلوب ب 7.4 أضعاف بإجمالي بلغ 4.1 مليار درهم إماراتي. حيث جذبت هذه الفرصة العديد من بنوك الاستثمار العالمية إلى جانب المستثمرين المحليين.

وقد قدمت حقوق الملكية للمساهمين الحاليين المسجلين وغيرهم من المستثمرين الآخرين فرصة الاكتتاب في الأسهم الجديدة التي تم إصدارها لزيادة رأس المال بسعر 1 درهم إماراتي للسهم الواحد، بما يتطابق مع القيمة الاسمية لأسهم مصرف عجمان العادية.

ومن الجدير بالذكر أن حقوق الملكية الجديدة سوف تعزز قاعدة رأس المال لمصرف عجمان وستزيد رأس المال الإجمالي إلى 2.7 مليار درهم إماراتي بعد اكتمال عملية التخصيص وانتهاء الإجراءات والمتطلبات التنظيمية.

من جانبه، علق السيد / محمد أميري، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، قائلاً: " هذا النجاح المبهر الذي حققته عملية الاكتتاب على حقوق الملكية يؤكد على الثقة العميقة والدعم الراسخ من مساهمينا، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على نجاح منظومة واستراتيجيات العمل التي رسمناها في مصرف عجمان حتى يتبوأ هذه المكانة المرموقة التي يستحقها اليوم ويحتل موقعه الاستراتيجي الذي يمكنه من متابعة تنفيذ استراتيجيات النمو ومواصلة رفع القيمة المقدمة لمساهمينا إلى مستويات غير مسبوقة.

ومما لا شك فيه بأنه كان لمستشارينا الدور الكبير في ضمان نجاح تلك الجهود والمساعي التي بذلناها سويةً. نحن اليوم نفتخر بهذا الإنجاز وننسبه إلى جهود كافة القائمين على سير الأعمال في مصرف عجمان، ونؤكد بأن هذا النجاح ما هو إلا شاهدٌ على صلابة الاقتصاد الإماراتي و نتاجٌ لبيئته المالية الغنية بالفرص والتطلعات الأمر الذي يشكل لدينا حافزاً دائماً يضعنا على المسار الصحيح لمواصلة التقدم والنمو وتقديم عوائد مستدامة."

من المتوقع أن يتم تخصيص الأسهم للمستثمرين في 9 أغسطس 2023 أو ما يقارب ذلك، مع بدء استرداد الأموال المستحقة في 11 أغسطس 2023 أو ما يقارب ذلك. كما يتوقع أن يبدأ التداول في الأسهم الجديدة في 16 أغسطس 2023 أو ما يقارب ذلك.

#بياناتحكومية

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نبذة عن مصرف عجمان

مصرف إسلامي ذو رؤية طموحة، مبني على قيم النزاهة والثقة والشفافية. يسعى إلى توفير مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية العالية الجودة والمتوافقة مع أحكام الشريعة، للعملاء من الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية على مستوى الدولة. كما ويحرص على تعيين أفضل الموظفين وتطبيق أحدث التقنيات التي من شأنها أن تضمن للعملاء تجربة مصرفية مميزة مع إعادة إحياء تلك اللمسة الإنسانية التي فقدت في عصر الخدمات المصرفية الحديث . يتخذ مصرف عجمان من إمارة عجمان مقراً له، ويحظى بدعم قوي من حكومتها، حيث يعتبر ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية الاقتصادية للإمارة. ويواصل المصرف جهوده الحثيثة لكي يصبح مؤسسةً مصرفيةً إسلاميةً مستدامة بكل معنى الكلمة، مع التأكيد على ضرورة تحقيق التوازن الأمثل في العناية بالمجتمع والموظفين، سعياً إلى توفير قيمة حقيقة وعالية للمساهمين والعملاء على حدٍ سواء لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة الموقع الالكتروني http://www.ajmanbank.ae