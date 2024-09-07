دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ أعلنت شركة جلينكس انترناشونال، وهي شركة الاستشارات التعليمية الرائدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، أن طلابها حصلوا على منح دراسية بقيمة 5.5 مليون دولار أمريكي من جامعات دولية شهيرة. تقدم شركة جلينكس مجموعة واسعة من الخدمات التي تعتني بطلابها بصورة شاملة، وهي رائدة في تمكين الطلاب الطموحين من الالتحاق بمؤسساتهم التعليمية التي يحلمون بها.

تحتفل شركة جلينكس بإنجازات الطلاب في تأمين المنح الدراسية لدراسة البرامج المرغوبة مع حصول البعض على إعفاء من الرسوم بنسبة 100 بالمائة من مؤسسات معروفة. من التحضير إلى تطوير الملف الشخصي، تلتزم الشركة الاستشارية بضمان استعداد طلابها لاحتضان المرحلة التالية من حياتهم. ترتبط شركة جلينكس حاليًا بأكثر من 170 جامعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا وأوروبا ونيوزيلندا، مما يتيح للطلاب استكشاف عدد لا يحصى من برامج الدراسة.

يشيد برابهجيت سينغ، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة جلينكس، بهذا الإنجاز المهم قائلاً: "يسعد شركة جلينكس أن تكون دليلاً دائمًا للطلاب طوال رحلتهم الأكاديمية. "نحن فخورون للغاية بطلابنا الذين التحقوا بنجاح بالجامعات الشهيرة من خلال المنح الدراسية. سيخفف هذا المسؤولية المالية عن الآباء ويحفز الطلاب على الدراسة بسهولة. توفر علاقاتنا الممتازة مع الجامعات الشريكة مجموعة كبيرة من خيارات الدراسة في الخارج للطلاب للاختيار من بينها. بصفتنا مستشارين تعليميين رائدين، نهدف إلى إضافة قيمة إلى خدماتنا الشاملة لعملائنا للحصول على أقصى قدر من الفوائد."

بصفتنا مزود حلول شامل للتعليم في الخارج، تلتزم الشركة بمعايير خدمة عالية بشكل استثنائي وتتمتع بثقة كبيرة من الطلاب والجامعات العالمية. يمتلك المستشارون الموصى بهم بشدة أحدث المعارف الصناعية لمساعدة الطلاب على تحقيق إمكاناتهم الكاملة والتفوق في حياتهم المهنية. يقومون بإجراء جلسات استشارية متعددة بما في ذلك التحليل النفسي الذي يساعد في تحديد نقاط القوة والضعف والمهارات والمعرفة التي يمتلكها الطالب قبل تقديم المشورة لهم بشأن اختيار البرنامج والبلد والمؤسسة.

يرشد المستشارون الطلاب عن كثب خلال كل مرحلة من مراحل التقديم من القبول والمنح الدراسية واختبارات الكفاءة إلى بناء الملف الشخصي وبيان الغرض والمقابلات. يتم تطبيق الهندسة العكسية لتطوير ملفات تعريف الطلاب التي يتم تحديدها وفقًا لأهدافهم وتطلعاتهم. يتيح هذا التقييم الفريد للمستشارين دعم طلابهم بخدمات مصممة خصيصًا.

تتجاوز خدمات شركة جلينكس المتطلبات الأكاديمية. تنظم الشركة الاستشارية ورش عمل للتوعية المهنية ومعسكرات صيفية، وترتب أماكن إقامة للطلاب، وتساعد في طلبات ما بعد الدراسة الأكاديمية. كما تلبي احتياجات طلاب الدراسات العليا الذين يسعون للحصول على تصاريح عمل للدراسات العليا في بلد دراستهم.

أشاد الطلاب وأولياء الأمور بالتوجيه المستمر من شركة جلينكس في تبسيط عملية التقديم.

حصلت سارة أفروز، طالبة في السنة الأولى في قسم المالية بجامعة ألبرتا، على منحة دراسية بقيمة 15000 دولار كندي بمساعدة شركة جلينكس الشاملة. بصفته والدًا فخورًا، يشارك السيد/ أفروز تجربته الممتعة مع شركة جلينكس. يقول: "لقد كان مستشارو شركة جلينكس مفيدين للغاية في تقديم المشورة لابنتي من خلال تحديد الجامعات التي تلبي احتياجاتنا المالية. منذ اليوم الأول، نصحونا بالتركيز على اثنتين أو ثلاث مؤسسات بدلاً من التقدم إلى العديد منها في وقت واحد. كان اتخاذ القرار النهائي سهلاً حيث اقترحوا جامعة ألبرتا التي كنا نفكر فيها بالفعل. لقد تواصلوا معي بسرعة وأوضحوا حتى أصغر الشكوك. لقد ضمنوا عملية تقديم طلب تأشيرة سلسة واستمروا في دعمنا حتى بعد مغادرة ابنتي إلى ألبرتا."

تقدر دينا البابا، التي تدرس حاليًا في جامعة أوتاوا، تفاني شركة جلينكس في تسهيل عملية التقديم السلسة التي ساعدتها في تأمين منحة دراسية بقيمة 70000 دولار كندي. وتقول: "لقد كانت شركة جلينكس داعمًا لا يقدر بثمن كمستشارة تعليمية. لقد ساعدني المستشارون في مواءمة أهدافي الأكاديمية والمهنية، وإرشادي خلال طلباتي الجامعية مع ضمان أن خياراتي تتوافق مع طموحاتي المهنية.لقد سمحت لي خبرتهم في هذا المجال باختيار الجامعات الأكثر ملاءمة لي. كما تأكدوا من أنني استوفيت متطلبات برنامجي بنهج شخصي ومفيد. كانوا دائمًا على استعداد للإجابة على أي استفسارات، ودعمهم الثابت أحدث فرقًا حقيقيًا في رحلتي الأكاديمية من خلال غرس الثقة في اتخاذ القرار والسماح لي بالتنقل في العملية بسلاسة تامة".

بينما يمكن للطلاب التقدم للبرامج بأنفسهم، يلاحظ مستشارو التعليم أن فرص الرفض أعلى إذا لم يتم تنظيم الطلبات وفقًا لمتطلبات الجامعة. ويعزون السبب إلى نقص المعرفة الكافية أو المعلومات المفرطة التي تخلق ارتباكًا، مما يدفع الطلاب إلى تشبع طلباتهم ببيانات غير ذات صلة من المرجح أن تتجاهلها أقسام القبول. مع أكثر من 14 عامًا من الخبرة في دول مجلس التعاون الخليجي، يستنتج خبراء شركة جلينكس أن الطلاب يحتاجون إلى إرشادات إضافية من مستشارين محترفين لاختيار أفضل طلب يجذب مسؤولي القبول.

يضيف برابهجيت سينغ، "يقوم قسم القبول في الجامعة بفحص عدد لا يحصى من الطلبات خلال فترة القبول. يعكس الطلب الأداء الشامل للطالب في الأوساط الأكاديمية. تقوم الجامعات التنافسية بتحليل الطلبات بشكل نقدي؛ لذلك، يحتاج الطلاب إلى التعامل مع طلباتهم بدقة للحصول على فرص أعلى للنجاح. في شركة جلينكس، نقوم بتصفية كل طلب لترك انطباع دائم لدى مسؤولي القبول."

يتمتع الطلاب المحتملون الذين يخططون لمواصلة التعليم العالي في الخارج بفرصة رائعة لمقابلة مستشاري التعليم ومسؤولي الجامعة في "معرض شركة جلينكس الدولي للتعليم"، وهو أكبر معرض تعليمي سنوي يوم الأحد 8 سبتمبر 2024، في فندق شيراتون جراند، شارع الشيخ زايد، دبي. ويشهد المعرض مشاركة مسؤولين من المؤسسات التعليمية من أكثر من 25 جامعة لمناقشة عملية التسجيل وفرص المنح الدراسية مع أكثر من 1000 طالب في الإمارات العربية المتحدة الذين يسعون للحصول على القبول في جامعات في كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأيرلندا ونيوزيلندا والإمارات العربية المتحدة.

سيضم المعرض ممثلين من مؤسسات مرموقة مثل جامعة أكاديا، وكلية بو فالي، وكلية برونتي، وجامعة بروك، وجامعة كلارك، وكلية كولومبيا، وحرم غرينفيل - جامعة ميموريال، ومعهد إدارة الفنادق والسياحة في سويسرا، وجامعة هورون في ويسترن، وجامعة ماكماستر، وجامعة ميدلسكس دبي، وكلية نورث آيلاند، وكلية شيريدان، وجامعة سانت فرانسيس كزافييه، والجامعة التكنولوجية في شانون في أيرلندا، وجامعة تومسون ريفرز، وجامعة إسيكس في المملكة المتحدة، وجامعة مانيتوبا، وجامعة نيو برونزويك، وجامعة أوتاجو في نيوزيلندا، وجامعة ساسكاتشوان، وجامعة واترلو، وجامعة وندسور، وجامعة ويلفريد لورييه.

من الساعة 2 ظهرًا حتى 7 مساءً، يمكن لطلاب البكالوريوس والماجستير المحتملين، بالإضافة إلى المهنيين الذين يتطلعون إلى تطوير حياتهم المهنية، استكشاف عالم من الفرص الأكاديمية والوصول إلى الخدمات الاستشارية من خبراء شركة جلينكس وممثلي الجامعات. سيتم توزيع قسائم رسوم التقديم بقيمة 150 دولارًا على الحضور الذين يرغبون في التسجيل في البرامج التي تقدمها الجامعات المشاركة.

نبذة عن مجموعة جلينكس

تتميز شركة جلينكس، الشركة الاستشارية التعليمية الرائدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بتقديم حلول تعليمية شاملة للطلاب في الخارج، حيث نجحت في توظيف أكثر من 11000 طالب في أكثر من 170 جامعة وكلية ومؤسسة تعليمية في أكثر من 17 دولة.

تؤمن الشركة بأن الدراسة في الخارج هي وسيلة تحويلية للنمو وتجربة الثقافات المتنوعة، وتعزيز القبول والمعرفة. يعمل التعليم في الخارج على تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن حياتهم المهنية المستقبلية.

تفتخر شركة جلينكس بالعلاقات التي تزرعها. تبني الشركة علاقات قوية مع طلابها، وتربطهم بمستشارين متخصصين يرشدونهم في كل خطوة: من اختيار وجهة الدراسة والبرنامج إلى الحصول على تصاريح الدراسة، وترتيب السفر والسكن.

مع أكثر من 14 عامًا من الخبرة العملية، تعمل شركة جلينكس كمزود حلول شامل للتعليم في الخارج. تلتزم الشركة بمعايير خدمة عالية بشكل استثنائي وتتمتع بثقة كبيرة من الطلاب والجامعات العالمية.

تقدم شركة جلينكس انترناشونال خدمات استشارية للدراسة في الخارج على مستوى عالمي للطلاب الذين يهدفون إلى توسيع آفاقهم الأكاديمية من خلال التعرض العالمي. يتمتع مستشاروها الموصى بهم بشدة بأحدث المعارف الصناعية لمساعدة كل طالب على تحقيق إمكاناته الكاملة والتفوق في حياته المهنية.

الموقع الإلكتروني: https://glinksgroup.com/

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