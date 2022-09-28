الناقلة الوطنية لدولة قطر ستسيَر 25 رحلة اضافية في أيام مباريات منتخب كرة القدم السعودي

يسرَ الخطوط الجوية القطرية الإعلان عن زيادة عدد رحلاتها اليومية خلال بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 بين الدمام والدوحة، لتوفر بذلك خيارات سفر متعددة لمشجعي كرة القدم في المملكة العربية السعوية لدعم وتشجيع فريق كرة القدم السعودي أثناء مباريات البطولة.

وبالإضافة إلى الخمس رحلات اليومية التي ستشغلها الناقلة القطرية لجدول فصل الشتاء، ستضيف الناقلة خمس رحلات أخرى في أيام مباريات منتخب كرة القدم السعودي وهي: مبارة السعودية مع الأرجنيتن في 22 نوفمبر، مباراة السعودية مع بولندا في 26 نوفمبر، ومباراة السعودية مع المكسيك في 30 نوفمبر.

وتمّ تصميم هذه الرحلات الإضافية بهدف تمكين المشجعين من السفر بسلاسة إلى الدوحة ليتمكّنوا من حضور مبارياتهم، والاستمتاع بالأجواء الاستثنائية التي تتألّق بها دولة قطر احتفالاً بهذه البطولة. ويمكن لمشجعي كرة القدم الراغبين بمعرفة المزيد من التفاصيل، وحجز رحلاتهم، زيارة الرابط التالي: www.qatarairways.com

وتسيّر الخطوط الجوية القطرية حالياً أكثر من 100 رحلة أسبوعية إلى خمس مدن في المملكة العربية السعودية وهي: الرياض وجدة والمدينة والدمام والقصيم. كما يمكن للمشجعين حجز رحلاتهم من جميع هذه المدن للقدوم إلى الدوحة لتشجيع منتخبهم الوطني أو لمجرد الاستمتاع بالأجواء الاستثنائية لهذه البطولة.

وبصفتها شريك الطيران الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم منذ عام 2017، قامت الخطوط الجوية القطرية برعاية فعاليات ضخمة بما في ذلك نسختي 2019 و2020 من كأس™ العالم للأندية TMFIFA، وكأس العرب FIFA، والتي استضافتها قطر جميعاً. وتترقب الناقلة بفارغ الصبر بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢ المقبلة، الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، والتي تقدم رحلةً سلسةً من أكثر من 150 وجهةً حول العالم إلى المشجعين الذين يحضرون هذا الحدث العالمي.

وفي إطار سعيها إلى الجمع بين المجتمعات من خلال الرياضة، تمتلك أفضل شركة طيران في العالم محفظة واسعة من الشراكات الرياضية العالمية التي تشمل الهيئات الحاكمة لكرة القدم مثل FIFA والكونكاكاف والكونميبول. كما ترعى الشركة بعضاً من أشهر الفرق والتخصصات الرياضية في العالم، بما في ذلك باريس سان جيرمان، وبايرن ميونيخ، ونادي السد، والفروسية، وركوب الأمواج الشراعي، وباديل، والتنس، وغيرها.

أُعلن مؤخراً فوز شركة الخطوط الجوية القطرية، الحائزة على العديد من الجوائز، بجائزة "أفضل شركة طيران في العالم 2022" وذلك في حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2022. وتواصل الناقلة القطرية تصدر قطاع الطيران حيث فازت بالجائزة الأخيرة للمرة السابعة في تاريخها في إنجازٍ غير مسبوق لتضيفها إلى حصيلة الجوائز في الأعوام (2011، 2012، 2015، 2017، 2019، 2021 و2022). كما حصلت أيضاً على جائزة "أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال في العالم" وجائزة "أفضل خدمات طعام على درجة رجال الأعمال في العالم" وجائزة "أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط".

وتسيّر الناقلة الوطنية لدولة قطر رحلاتها حاليّاً إلى 150 وجهة عالمية، عبر مطار حمد الدولي، مقر عملياتها في الدوحة والحائز على جائزة "أفضل مطار في العالم" من شركة سكاي تراكس العالمية2022 .

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