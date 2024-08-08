أسامة الفريح: مجلس الإدارة حريص على نقل عمليات المجموعة للمرحلة التالية من النمو المستدام

بدر الخرافي: "زين" تنمو بأرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات المعدلة بنسبة 13%

الأرباح الفصلية حققت قفزة كبيرة بنسبة 79% مقارنة بفترة الربع الأول من نفس العام

عمليات المجموعة تسجل إيرادات فصلية مجمعة بقيمة 1.6 مليار دولار بنسبة نمو 4%

زين الكويت تنمو بأرباحها الفصلية المعدلة بنسبة 17%.. وتستحوذ على أكبر قاعدة عملاء لشبكة الجيل الخامس

عمليات زين السودان تبدأ بالتعافي التدريجي.. والشركة تستعيد أكثر من 5 ملايين عميل

زين العراق تنمو بإيراداتها الفصلية 13%.. وارتفاع إيرادات زين الأردن بنسبة 4%

زين السعودية وزعت أرباحا نقدية 5%.. حصة المجموعة من التوزيعات 44 مليون دولار

زين تتجه للفرص المربحة في استراتيجيتها الجديدة.. للحفاظ على تدفقات نقدية صحية ودفع قيمة المساهمين

الكويت - كشفت مجموعة زين (المُدرجة في بورصة الكويت تحت الرمز:ZAIN) عن نتائجها المالية الفصلية عن فترة الربع الثاني، التي أظهرت نموا قويا في مؤشراتها المالية، إذ قفزت الأرباح الصافية الفصلية المعدلة إلى نحو 52 مليون دينار (170 مليون دولار) بنسبة نمو بلغت 55% عن نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت ربحية السهم الواحد 12 فلسا.

وأوضحت المجموعة أن الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات المعدلة ارتفعت بنسبة 13% لتصل 178 مليون دينار (579 مليون دولار)، وبلغ هامش ربحية الـ EBITDA 37%. (تم تعديل الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات وصافي الربح للمكاسب غير المتكررة من دعوى مطالبات نطاقات الأرقام لعمليات زين الكويت في الربع الثاني من العام 2023).

وأظهرت النتائج المالية المجمعة (عن فترة الربع الثاني) نموا في إيرادات عمليات المجموعة، إذ ارتفعت الإيرادات الفصلية لتصل إلى نحو 479 مليون دينار (1.6 مليار دولار) بنسبة نمو بلغت 4%، مقارنة مع نفس الفترة من العام 2023.

وأفادت زين الشركة الرائدة في الابتكارات التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أن إيرادات خدمات البيانات لعملياتها سجلت 1.2 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 1%، مقارنة مع نفس الفترة من العام الأخير، وهي تمثل 39% من إجمالي الإيرادات المجمعة، وسجلت قاعدة العملاء نموا قويا عن هذه الفترة بنسبة 13% لتصل إلى نحو 47.8 مليون عميل، مقارنة بفترة الربع الأول من العام 2024 (يُعزى ذلك إلى استعادة شبكة زين السودان لأكثر من 5 ملايين عميل خلال هذه الفترة).

وأقر مجلس إدارة مجموعة زين توزيع أرباح نقدية نصف سنوية بقيمة 10 فلوس للسهم الواحد، الجدير بالذكر أن تاريخ استحقاق الأرباح النقدية سيوافق 1 أكتوبر 2024، حيث يبدأ تاريخ توزيع الأرباح النقدية 6 أكتوبر 2024.

وعزت المجموعة نمو المؤشرات المالية الرئيسية خلال هذه الفترة إلى مبادرات تحسين الكفاءة التشغيلية لشبكاتها، وزخم عملياتها التجارية، والتوسع في قطاعت النمو الجديدة، كما جاء هذا النمو مدفوعا بمبادرات تحسين التكاليف وخفض المصروفات، وبرامج تحديث الأسعار للخدمات والمنتجات، والتوسع في قطاع المشاريع والأعمال الـ B2B، والانتشار الجغرافي الذي تحققه خدمات السحابة والخدمات المدارة والأمن السيبراني.

وبينت المجموعة أن نتائجها المالية الفصلية لم تحقق الاستفادة الكاملة من الأداء التشغيلي القوي لعملياتها عن هذه الفترة بسبب التحديات المتزامنة التي تواجه عملياتها في أسوق المنطقة، المتمثلة في عدم الاستقرار الجيوسياسي، والتحديات المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، على وجه الخصوص في السودان التي دخلت الاضطرابات فيها الشهر الـ 16 في مناطق واسعة في البلاد، وهو ما زاد من تأثير ترجمة العملات الأجنبية، حيث سجلت هذه الفترة انخفاضا في قيمة العملة في السودان من متوسط (​​596 جنيه سوداني/دولار) في يونيو من العام 2023، إلى متوسط )​​1,799 جنيه سوداني/دولار) في نهاية يونيو من العام 2024.

الجدير بالذكر أن الإيرادات المالية المجمعة لفترة الستة أشهر لعمليات المجموعة بلغت 945 مليون دينار (3.1 مليارات دولار)، وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات المعدلة بنسبة 1% لتصل 325 مليون دينار (1.1 مليار دولار)، وبلغ هامش ربحية الـ EBITDA 34%، وارتفعت الأرباح المعدلة عن فترة ستة أشهر بنسبة 11% لتصل 81 مليون دينار (265 مليون دولار)، بربحية للسهم الواحد بلغت 19 فلسا (تم تعديل الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات وصافي الربح للمكاسب غير المتكررة من دعوى مطالبات نطاقات الأرقام لعمليات زين الكويت في الربع الثاني من العام 2023، والمكاسب المحققة من بيع الأبراج في الربع الأول من العام 2023).

وقال رئيس مجلس الإدارة في مجموعة زين أسامة الفريح "سجلت العمليات التشغيلية للمجموعة نموا قويا عن فترة الربع الثاني، بفضل الاستمرار في تنفيذ الخطط الاستراتيجية، وتطوير البنية التحتية، والتوسع في قطاعات النمو المربحة، والالتزام المستمر بتقديم أفضل تجربة اتصالات، وذلك رغم التحديات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية المتزايدة، على وجه الخصوص في السودان، مع ذلك بدأت عمليات زين السودان تستجيب لخطط التعافي، مع مبادرات الشركة في تحسين الكفاءة التشغيلية للشبكة".

وتابع الفريح قائلا "تشهد الأسواق الإقليمية والدولية تحولات نوعية في صناعة تكنولوجيا الاتصالات، وهي التحولات التي تقودها الابتكارات التكنولوجية التي تمثل الآن العامل المؤثر في نمو الأعمال، لذلك يحرص مجلس الإدارة على نقل عمليات المجموعة للمرحلة التالية من النمو المستدام".

وأوضح قائلا "تلتزم مجموعة زين بمبادراتها في التنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية، إذ قامت بدمج مؤشراتها البيئية والاجتماعية ومؤشراتها للحوكمة (ESG)، وتواصل تبني مبادرات التنوع والإنصاف والاشتمال، والعمل على تحفيز ثقافة الإبداع والابتكار، حيث تلتزم بتطبيق نموذج إطار عمل سليم لحوكمة الشركات".

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي "دفعت مبادرات المجموعة الاستراتيجية بالمؤشرات المالية إلى تحقيق نسب نمو قوية عن هذه الفترة، وساعدها في ذلك المرونة التشغيلية، حيث شهدت الأرباح الفصلية قفزة كبيرة بلغت 79%، مقارنة بفترة الربع الأول من نفس العام 2024".

وأضاف الخرافي قائلا "تأثرت النتائج المالية بانخفاض قيمة العملة المحلية في السودان، مع ذلك حققت عمليات زين السودان أداءً تشغيليا قويا، على الرغم من تحديات تشغيل الشبكة وآليات التوزيع في المناطق التي تشهد اضطرابات".

وتابع قائلا "النتائج المالية الفصلية كشفت عن تحسن مستمر لعمليات زين السودان، وهو في حد ذاته يعد تقدما ملموسا بالنظر إلى انخفاض قيمة العملة المحلية في السودان، وتتطلع المجموعة إلى أن تبني على هذه التطورات الإيجابية المزيد من التفاؤل للمرحلة المقبلة في ظل الجهود المستمرة لتحسين خدمات الشبكة، والتوسع التدريجي في التغطية، إذ أخذت خطط التعافي التدريجي لعمليات زين السودان تقدما محرزا، وساعد في تحقيق ذلك إنشاء مركز بيانات جديد، الذي أدى إلى تحسين الكفاءة التشغيلية للشبكة، واستعادة أكثر من 5 ملايين عميل".

وأوضح الخرافي قائلا "إن تركيزنا مستمر على تسريع نمو عملياتنا في عالم يزداد فيه الاتصال، حيث أصبحت آليات الوصول إلى التقنيات الرقمية مطلبا حيويا للغاية، فتكنولوجيا الاتصالات أصبحت تتوسع وتندمج بطريقة لم تحدث من قبل، حيث أصبح النمو الاقتصادي والاجتماعي مرتبطا بالتقدم في قطاعات التكنولوجيا".

وإذ أكد أن مجموعة زين مستمرة وسط هذا المشهد في الحفاظ على تدفقات نقدية صحية، ودفع قيمة المساهمين، فقد كشف بقوله "استنادا للأداء المالي القوي الذي حققته عمليات المجموعة عن هذه الفترة، ومتانة مركزها المالي، يسُرنا الإعلان عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 10 فلوس عن فترة النصف الأول".

وبين الخرافي بقوله "كثفت المجموعة من مشاريع التطوير والتحديث التي تجريها على شبكات الجيل الرابع، والتوسعة في شبكات الألياف الضوئية، وشبكات الجيل الخامس، حيث تملك زين الآن أكبر شبكة جيل خامس في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، وقد بلغ حجم النفقات الرأسمالية عن هذه الفترة 159 مليون دولار".

وكشف الخرافي أن مجموعة زين تستعد لمرحلة جديدة من النمو، مع الإعلان عن استراتيجيتها الجديدة قبل نهاية العام الجاري، مرتكزة في ذلك على التوسعات التي حققتها في قطاعات الخدمات الرقمية، التكنولوجيا المالية، التشارك في البنية التحتية، البيع بالجملة، وقطاع المشاريع والأعمال، ومن المتوقع أن تقود الاستراتيجية الجديدة المجموعة إلى مزيد من فرص النمو المربحة.

من ناحية أخرى قامت شركة زين السعودية مؤخرا بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% عن السنة المالية 2023، وبلغ إجمالي المبالغ الموزعة 449 مليون ريال (120 مليون دولار)، تبلغ حصة مجموعة زين من هذه التوزيعات النقدية 44 مليون دولار.

وقال بدر الخرافي "وزعت زين السعودية أرباحا نقدية للعام الثاني على التوالي، إذ نجحت الشركة في تعزيز توجهاتها الاستراتيجية، وتعزيز قدراتها الرقمية، فخلال هذه الفترة نمت إيرادات قطاع المشاريع والأعمال، وشهدت عمليات الشركة زيادة في الطلب على الخدمات خلال موسم الحج، فالشركة هي أول مشغل يوفر تغطية كاملة للجيل الخامس للمشاعر المقدسة، واقترن ذلك بالتوسع في الخدمة الرقمية ياقوت، كما تحقق عمليات الشركة نموا في قطاع التكنولوجيا المالية من خلال منصة تمام".

الجدير بالذكر أن المؤشرات المالية للمجموعة جاءت مدفوعة بتحسن الأداء التشغيلي، ونمو إيرادات خدمات البيانات، والتطورات الإيجابية التي يحققها قطاع المشاريع والأعمال الـ B2B، الذي تقوده عمليات شركة ZainTECH العلامة الأشهر الآن في الخدمات الرقمية والسحابية والأمن السيبراني في أسواق الشرق الأوسط.

وتسجل إيرادات عمليات زين في قطاع التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية نموا ملموسا بفضل التطوير المستمر في البينة التحتية، واستقطاب المزيد من العملاء، إذ تحقق مبادرت التحول الرقمي نموا نوعيا، التي جاءت مدفوعة بالاستحواذات التي نفذتها على عدد من الشركات المؤثرة، وتواصل شركةZOI (زين عمانتل الدولية) تنفيذ سلسلة من المشاريع الإقليمية بتوفير خدماتها إلى المشغلين الدوليين، والشركات الكبيرة، ومزودي المحتوى ومراكز البيانات في المنطقة، وتنتظر عمليات الشركة انطلاقة جديدة في قطاع البيع في الجملة.

وفي اتجاه آخر تواصل مجموعة زين تحقيق أهدافها في مجالات الاستدامة وتعزيز مبادرات التنوع بين الجنسين، واحتواء ودمج أصحاب الاحتياجات الخاصة في العمل، وتطوير الشباب، وقد عكس التقرير السنوي الذي أطلقته عن الاستدامة بعنوان "مسارات الإبداع.. لخلق قيمة مستدامة"، جهودها في معالجة مثل هذه التحديات، ومدى التقدم الذي تحرزه على مستوى عملياتها التشغيلية، كما يبرز التقرير سلسلة المبادرات التي تطلقها على مستوى السياق الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، وجهودها المستمرة في توفير اتصالية هادفة للجميع.

وداعا.. سلطان الدغيثر

ببالغ الحزن والأسى يتقدم مجلس إدارة مجموعة زين بخالص التعازي وصادق المواساة في وفاة الرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر، الذي وافته المنية هذا الأسبوع.

وأكد المجلس أن مكانة سلطان الدغيثر المشهود لها بالخلق والكفاءة ستبقى حاضرة في ذاكرة زين، فهو ابن الشركة، حيث عاصر كافة مراحلها منذ التأسيس، فقد بدأ معها حياته المهنية، إلى أن ارتقى في العمل ليقود عمليات زين السعودية في واحدة من أهم مراحلها نحو تحقيق مستويات ربحية تاريخية، بعد أن نجح في تنفيذ خطة تحول استراتيجية، ودفع عملياتها إلى مجالات الحلول والخدمات الرقمية، لتصبح من الكيانات المؤثرة في الابتكارات التكنولوجية في المملكة، خصوصا بعد أن قاد شركة زين السعودية إلى إطلاق ثالث أكبر شبكة جيل خامس على مستوى العالم، والأولى على مستوى الشرق الأوسط.

الكويت

حافظت عمليات زين الكويت على ريادتها السوقية وسط منافسة محتدمة للغاية، إذ نمت قاعدة عملاء الشركة بنسبة 1% لتصل إلى 2.7 مليون عميل، ومازالت زين الكويت تمثل أكثر العمليات ربحية للمجموعة، حيث سجلت الإيردات الفصلية نموا قويا بنسبة 9% لتصل إلى 93 مليون دينار (303 ملايين دولار)، وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات المعدلة بنسبة 11% لتصل إلى 37 مليون دينار (122 مليون دولار)، مما عكس هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 40%، وارتفعت الأرباح الصافية المعدلة بنسبة 17% لتصل 24 مليون دينار (78 مليون دولار)، تجدر الإشارة إلى أنه تم تعديل الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات، وصافي الربح للمكاسب غير المتكررة من دعوى مطالبات نطاقات الأرقام لعمليات زين الكويت في الربع الثاني من العام 2023.

وعلى الرغم من التنافسية الشديد التي يشهدها السوق، تحافظ الشركة على ريادتها في تقديم خدمات الجيل الخامس، إذ تستحوذ على أكبر قاعدة عملاء لشبكة الجيل الخامس، والحصة السوقية الأكبر على مستوى الإيرادات في قطاع الاتصالات في البلاد.

السعودية

سجلت الإيرادات الفصلية لعمليات زين السعودية نموا بنسبة 7% لتصل إلى 680 مليون دولار، وحققت الشركة أرباحا قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات 208 ملايين دولار، مما عكس هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 31%، وسجلت الشركة أرباحا صافية فصلية بلغت 28 مليون دولار مقارنة بـ 30 مليون دولار عن نفس الفترة من العام 2023، وتمثل إيرادات البيانات لشبكة الجيل الخامس - التي تغطي أكثر من 66 مدينة - 40% من إجمالي إيرادات الشركة، وبلغت قاعدة عملائ الشركة العملاء الذين 9 ملايين عميل.

العراق

سجلت الإيرادات الفصلية لعمليات زين العراق نموا بنسبة 13% لتصل إلى 263 مليون دولار، مقارنة مع نفس الفترة من العام الأخير، وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 28% لتصل إلى 115 مليون دولار، مما عكس هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 44%، وقفز صافي الربحية للشركة بنسبة 196% لتصل إلى 39 مليون دولار، وسجلت عمليات الشركة نموا في إيرادات البيانات عن فترة النصف الأول من العام 2024 بنسبة 29%، وهي تمثل 38% من إجمالي الإيرادات، وبلغت قاعدة عملاء الشركة 19 مليون عميل مع الحفاظ على مكانتها السوقية الرائدة.

السودان

في ضوء الاضطرابات الجارية في السودان، يُشار إلى الربع السابق (الربع الأول من العام 2024) باعتباره الفترة المقارنة، وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية والانخفاض الكبير لسعر صرف الجنيه السوداني، نمت الإيرادات الفصلية للشركة بنسبة 41% لتصل إلى 71 مليون دولار، مع تحقيق عمليات الشركة نموا قويا على مستوى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 195% لتصل إلى 34 مليون دولار، وهو ما عكس هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 49%، وقفزت الأرباح الصافية الفصلية بنسبة 51% مقارنة بفترة الربع الأول من العام 2024، لتصل 33 مليون دولار، وارتفعت قاعدة العملاء بنسبة 92% لتصل 10 ملايين عميل، مقارنة بـ 5.2 ملايين في الربع الأول من العام 2024، ويعزى ذلك إلى خطة التعافي، ومركز البيانات الجديد.

نظرا للتطورات السريعة للأوضاع في السودان، تمت مقارنة أداء الربع الثاني من العام 2024 مع الربع الأول من العام 2024، كما تم تخفيض قيمة ممتلكات ومعدات في السودان بمبلغ 20 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2024.

الأردن

نمت الإيرادات الفصلية لشركة زين الأردن بنسبة 4% لتصل إلى 137 مليون دولار، ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 3% لتصل إلى 56 مليون دولار، مما عكس هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 41%، وسجلت عمليات الشركة أرباحا صافية فصلية بقيمة 17 مليون دولار، وبفضل التوسع المستمر في خدمات الجيل الخامس، وشبكة الألياف الضوئية المنزلية وشبكة الجيل الرابع في جميع أنحاء المملكة، وارتفعت إيرادات البيانات بنسبة 7% عن فترة النصف الأول، لتمثل 51% من إجمالي إيرادات الشركة، وارتفعت قاعدة عملاء زين الأردن بنسبة 5% لتصل إلى 4 ملايين عميل، محافظة بذلك على ريادتها السوقية.

البحرين

استقرت الإيرادات الفصلية لعمليات زين البحرين عند 50 مليون دولار، وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 12% لتصل إلى 16 مليون دولار، مقارنة مع نفس الفترة من العام الأخير، مما عكس هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 32%، وارتفعت الأرباح الصافية الفصلية بنسبة 3% لتصل إلى 3.6 ملايين دولار، ونمت إيرادات البيانات عن فترة النصف الأول بنسبة 6%، لتمثل 46% من إجمالي إيرادات الشركة.

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