الصقر: أرباح الوطني-البحرين تبرهن على نجاح استراتيجية التوسع الإقليمية في دعم أرباح المجموعة وتقليل نسبة المخاطر

- المجموعة ستواصل تعزيز قوتها التنافسية واقتناص الفرص في أسواقها الدولية لضمان تأكيد ريادتها إقليمياً

فردان: نخطو بثبات نحو تعزيز مكانتنا داخل البحرين وتقديم خدمات مصرفية عالية الجودة لعملائنا

-البيئة التشغيلية في البحرين أظهرت مزيداً من إشارات الانتعاش بفضل الجهود الدؤوبة لدعم الاقتصاد

حقق بنك الكويت الوطني- البحرين أرباحاً صافية بلغت54.84 مليون دينار بحريني ) ما يعادل 44.68 مليون دينار كويتي) في النصف الأول من العام 2022، مقارنة مع 60.24 مليون دينار بحريني ) ما يعادل 48.18 مليون دينار كويتي) في نفس الفترة من العام 2021.

وبلغت الموجودات الإجمالية لبنك الكويت الوطني- البحرين 7.05 مليار دينار بحريني بنهاية يونيو 2022 مقارنة مع 7.13 مليار دينار بحريني في الفترة نفسها من العام الماضي. فيما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 10% لتبلغ 1,004.68 مليون دينار بحريني، وارتفعت ودائع العملاء بواقع 68% لتبلغ 3.080 مليار دينار بحريني مقارنة مع 1.829 مليار دينار بحريني في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي سياق تعليقه على نتائج البنك في النصف الأول من العام الحالي، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام الصقر: "حقق بنك الكويت الوطني-البحرين أرباحاً جيدة خلال النصف الأول من العام 2022 وذلك على الرغم من استمرار التحديات التي تواجه البيئة التشغيلية بفعل المخاوف الاقتصادية العالمية الناجمة عن الاضطرابات الجيوسياسية، وارتفاع مستويات التضخم."

وأكد الصقر على أن الاستثمارات الاستراتيجية التي قامت بها المجموعة في السنوات الأخيرة في المجالات الرئيسية الداعمة للنمو جنباً إلى جنب مع أداء العمليات الدولية كان له دور كبير في دعم أرباح المجموعة وتقليل نسبة المخاطر.

وأشار إلى أن مجموعة بنك الكويت الوطني تتمتع بميزة فريدة تتمثل في الانتشار الجغرافي الواسع لعملياتها وقدرتها على تقديم الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية في آنٍ واحد، حيث يوفر هذا التنوع درجة كبيرة من المرونة لأرباح المجموعة ويمنح أعمالها ميزة تنافسية قوية".

وأكد الصقر على أن الوطني- البحرين يواصل مسيرة ترسيخ موقعه في السوق البحريني، والذي يعد من أهم أسواق النمو لمجموعة بنك الكويت الوطني، نظراً لما يتمتع به هذا السوق من فرص نمو واعدة وآفاق مستقبلية إيجابية.

وشدد الصقر على أن مجموعة الوطني ستواصل تعزيز قوتها التنافسية واقتناص الفرص في أسواقها الدولية لضمان تأكيد ريادتها إقليمياً إلى جانب الاستمرار في تنفيذ استراتيجية البنك التي تركز على العملاء لضمان تعزيز النمو المستقبلي".

ومن جهته، قال مدير عام بنك الكويت الوطني- البحرين السيد/ علي فردان: "جاءت نتائج البنك في النصف الأول من العام 2022 جيدة رغم التحديات التي واجهت القطاع المصرفي وذلك بفضل مواصلة الاعتماد على الاستراتيجية الواضحة والرؤية السليمة لمجموعة بنك الكويت الوطني بالتركيز على الأنشطة المصرفية الرئيسية."

وأشار إلى أن البنك يخطو بثبات نحو تعزيز مكانته داخل مملكة البحرين وذلك عبر تقديم الخدمات المصرفية والمالية عالية الجودة لعملائه من الأفراد والمؤسسات، موضحاً أن البنك يتمتع بإمكانيات هائلة لتحقيق المزيد من النمو مستقبلاً في السوق البحرينية.

وأكد الفردان على أن البيئة التشغيلية في البحرين خلال الستة أشهر الأولى من العام أظهرت مزيداً من إشارات الانتعاش بفضل الجهود الدؤوبة لدعم الاقتصاد، وهو ما من شأنه أن يعطي مزيداً من الثقة لمناخ الأعمال، ويمنح زخماً إضافياً لأداء النشاط الاقتصادي.

وأشاد فردان بجهود مصرف البحرين المركزي بشكل خاص والجهات الحكومية بشكل عام التي دعمت أداء البنك والقطاع المصرفي عموماً في البحرين. مؤكداً في الوقت ذاته أن دعم مجموعة بنك الكويت الوطني للبنك في البحرين من خلال شبكة فروعها الإقليمية والعالمية الأوسع انتشاراً، قد ساهم بشكل واضح في تعزيز نشاط البنك في السوق البحرينية، مستفيداً من تصنيفاته الائتمانية المرتفعة وشبكة علاقاته الواسعة وسمعته الرائدة كأحد أفضل البنوك على مستوى الشرق الأوسط وأحد أكثر البنوك أماناً على مستوى العالم.

#بياناتشركات

- انتهى -

· نبذة عن بنك الكويت الوطني

تأسس بنك الكويت الوطني في العام 1952 كأول بنك وطني وأول شركة مساهمة على مستوى دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي. حقق بنك الكويت الوطني أرباحاً بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي (362.2 مليون دينار كويتي) في العام 2021، في حين بلغت موجودات البنك 109.9 مليار دولار أمريكي (33.3 مليار دينار كويتي) بنهاية العام 2021، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين - مليار دولار أمريكي (3.5 مليار دينار كويتي).

- يعد بنك الكويت الوطني أكبر مؤسسة مالية في الكويت ويتمتع بهيمنة فعليه على قطاع البنوك التجارية. وحافظ بنك الكويت الوطني على أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كافة البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني المعروفة: موديز، وستاندرد آند بورز وفيتش. كما يتميز بنك الكويت الوطني من حيث شبكته المحلية والعالمية، والتي تمتد لتشمل أفرع وشركات زميلة وتابعة في كل من الصين، وجينيف، ولندن، وباريس، ونيويورك، وسنغافورة، بالإضافة إلى تواجدها الإقليمي في لبنان، ومصر، والبحرين، والسعودية، والعراق، والامارات..

- تصنيف بنك الكويت الوطني طويل الأجل

· وكالة موديز للتصنيف الائتماني: A1

· وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: A+

· وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني: A