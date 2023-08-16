الشركة تعتزم تسليم 688 وحدة سكنية إضافية بنهاية أكتوبر القادم

إجمالي مبيعات المشروع تجاوزت 1.76 مليار درهم

[دبي – الإمارات العربية المتحدة] - أعلنت ماج، إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تسليم 546 وحدة تاون هاوس بمشروعها ماج سيتي بمدينة محمد بن راشد آل مكتوم، ديستريكت 7 في ميدان. ويتألف المشروع من 904 وحدات سكنية تتألف من الاستوديوهات والشقق بغرفة واحدة وغرفتين، و 694 تاون هاوس من غرفتين وثلاث وأربع غرف. وستسلم الشركة أيضاً خمسة مبانٍ أخرى تضم 688 وحدة سكنية بحلول نهاية أكتوبر القادم.

وشهد المشروع مستوى عالياً من الطلب، حيث بلغ إجمالي المبيعات أكثر من 1.76 مليار درهم، ويتميز بالمرافق الحصرية، مثل الصالة الرياضية المجهزة بالكامل، والمنطقة المخصصة لملاعب الأطفال، إضافة إلى الحدائق والمناطق الترفيهية والسوبر ماركت، والعديد من المطاعم والمقاهي ومحلات التجزئة الأخرى.

وصممت غالبية وحدات التاون هاوس بألوان مختلفة، بما في ذلك الأبيض والرمادي الفاتح والبيج، وتحيط بها الحدائق والمسطحات والساحات الخلفية الواسعة والتراسات المفتوحة، لإتاحة الفرصة أمام السكان للاستمتاع بممارسة الأنشطة الخارجية. وتكون الوحدات السكنية في المشروع محاطة بالمساحات الخضراء والحدائق الطبيعية الجميلة، لتوفر أجواءً هادئة لقاطنيها. وبفضل التصميم المعاصر للوحدات، بما في ذلك التصميمات الداخلية المعززة بالإضاءة الجيدة، يبرز المشروع كوجهة سكنية مميزة للقاطنين في المشروع.

ويمتاز المشروع بموقعه المتميز وسهولة الوصول إلى المعالم الرئيسية في المدينة، الأمر الذي يُكسبه هوية فريدة، مع سهولة الوصول إلى الطرق الرئيسية في جميع أنحاء دبي، بما في ذلك شارع دبي العين السريع وشوارع الخيل والميدان والشيخ زايد.

وقال طلال موفق القداح، النائب التنفيذي الأول لرئيس مجلس الإدارة في ماج: "لقد تمكن مشروع ماج سيتي منذ إطلاقه من الاستحواذ على مستوى عالٍ من الاهتمام من جانب المستثمرين والمشترين. ويعزى ذلك إلى موقعه الاستراتيجي والتصميمات المتميزة والمرافق الحديثة. ونتطلع إلى استكمال الوحدات المتبقية لاستقبال أصحاب المنازل قبل نهاية العام. وتتمثل مهمة ماج في تطوير عقارات تلبي تطلعات السكان، إلى جانب إثراء أسلوب حياتهم، وتوفير مجمعات تكون مناسبة للعيش لجميع أفراد الأسرة".

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