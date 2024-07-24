أعلن بنك لِشا ذ.م.م (عامة) ("البنك" أو "بنك لِشا") عن نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2024، محققًا أرباحًا صافية قدرها 54.1 مليون ريال قطري منسوبة للمساهمين، بزيادة قدرها 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

بلغ إجمالي دخل البنك خلال النصف الأول من العام 117.1 مليون ريال قطري، أي بنمو نسبته 28.6% مقارنة بالعام السابق، وذلك نتيجة لتدفقات الدخل المستدام التي تولدها محفظة الاستثمارات المتنوعة للبنك. وواصل إجمالي استثمارات البنك والأصول المدارة مسار النمو، حيث بلغ 3.2 مليار ريال قطري و6.7 مليار ريال قطري على التوالي، مسجلاً نموًا بنسبة 21% و 12% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الأساسية للبنك في هذا النمو إلى جانب طلب العملاء المتزايد على حلول الاستثمار المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الفردية.

وبلغ إجمالي أصول البنك 7.5 مليار ريال قطري، ما يمثل نموًا بنسبة 47% مقارنةً بالسنة السابقة في حين كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 20% لتصل إلى 3.7 مليار ريال قطري. وبلغ إجمالي حقوق ملكية البنك 1.3 مليار ريال قطري، ما يعكس نموًا بنسبة 8% مقارنةً بالسنة السابقة.

علاوة على ذلك، حافظ البنك على مؤشرات ربحية قوية، حيث بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية %8.65 ، بينما بلغ العائد على متوسط الأصول 1.57%. وبلغت القيمة الدفترية للسهم الواحد 1.13 ريال قطري، ووصل العائد على السهم إلى 0.097 ريال قطري. كما حافظ البنك على نسبة كفاية رأسمال قوية عند 15.69% ما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية.

أما خلال الربع الثاني من العام، فقد عزز البنك مجلس إدارته بثلاثة أعضاء جدد ليصبح المجموع تسعة أعضاء. بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج البنك ضمن أفضل 30 مدير أصول حسب تصنيف مجلة فوربس الشرق الأوسط لعام 2024.

وفي تعليقه على الأداء المالي، صرّح سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك قائلاً: "يسعدنا أن نعلن عن تحقيق أداء مالي وتشغيلي متميز مرة أخرى، مع استمرار خطتنا الاستراتيجية في تحقيق نتائج إيجابية. وبفضل القرارات التجارية الرئيسية التي اتخذناها خلال السنوات القليلة الماضية، أحرزنا تقدمًا ملحوظًا في النصف الأول من عام 2024، ولا يزال كل من مركزنا السوقي ومسار النمو واعدًا. كما يتيح لنا الطابع المرن لاستراتيجية أعمالنا أن نمضي بحذر في ظل ظروف السوق المتغيرة، وأن نواصل التركيز على تنفيذ نهجنا لخلق القيمة. وإذ نمضي قدمًا، يبقى تركيزنا الأساسي منصبًا على الاستفادة من نقاط قوتنا الأساسية وخبراتنا الواسعة لتحقيق نمو مستدام لجميع أصحاب المصلحة لدينا."

ومن جانبه، علّق السيد محمد إسماعيل العمادي، الرئيس التنفيذي لبنك لِشا، قائلًا: "في حين نحتفي بنتائج المؤشرات المالية الرئيسية المتميزة، فإن فرق أعمالنا الأساسية تكرس جهودها لبناء صفقات تركز على تحقيق تدفق مستدام للدخل والحفاظ عليه. ويعكس النمو في الأصول المُدارة، إلى جانب أداء صفقاتنا والمحافظ الاستثمارية التي نديرها التزامنا الراسخ بتنفيذ استراتيجية استباقية فعالة. ولا يزال نهجنا الذي يركز على العملاء يجذب العملاء، وقد شهدنا طلبًا متزايدًا على المنتجات الاستثمارية المصممة حسب الطلب نظرًا لطبيعة عروضنا الفريدة والمتنوعة. كما اتخذنا أيضًا العديد من القرارات الاستراتيجية الرئيسية لتعزيز المركز المالي والأداء التشغيلي للبنك بشكل أكبر، ما يتيح لنا تقديم عروض جديدة".

يرجى زيارة موقع بنك لِشا على www.leshabank.com للاطلاع على البيان الصحفي والمجموعة الكاملة للبيانات المالية. بنك لِشا ذ.م.م. (عامة)، هو أول بنك استثماري مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومرخص له من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال ومدرج في بورصة قطر تحت الرمز (QSE: QFBQ).

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