الإيرادات التشغيلية: 14.2 مليون د.ك.

الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء: 9.9 مليون د.ك.

اجمالي الأصول: 526.7 مليون د.ك.

أبرز المؤشرات المالية للشركة للفترات المنتهية في 30 يونيو 2022 (مليون دينار كويتي) البيان الربع الثاني 2022 الربع الثاني 2021 التغيير (٪) النصف الأول 2022 النصف الأول 2021 التغيير (٪) الإيرادات 5.9 6.4 -7٪ 14.2 12.1 18٪ صافي الإيرادات 3.5 4.1 -16٪ 7.1 7.7 -8٪ الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 4.9 9.6 -49٪ 9.9 12.8 -22٪ صافي الأرباح 2.1 7.7 -72٪ 5.4 9.1 -40٪ ربحية السهم (فلس) 1.21 4.34 -72٪ 3.06 5.09 -40٪

الكويت : أعلنت الشركة الوطنية العقارية، والتي تعمل حالياً على تطوير مشاريع ضخمة مختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نتائجها المالية والتشغيلية للفترات المنتهية في 30 يونيو 2022. وقد حققت الشركة صافي أرباح خاص بمساهمي الشركة الأم بقيمة 5.4 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 3.06 فلس كويتي لكل سهم، عن النصف الأول من عام 2022، مقارنةً بصافي أرباح خاص بمساهمي الشركة الأم بقيمة 9.1 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 5.09 فلس كويتي لكل سهم، عن النصف الأول من عام 2021.

وقد بلغت الإيرادات التشغيلية للشركة 14.2 مليون دينار كويتي، للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2022، أي ما يعادل زيادة بنسبة 18٪ مقارنةً بنفس الفترة من العام 2021. وقد بلغ اجمالي الأصول 526.7 مليون دينار كويتي كما في 30 يونيو 2022.

وقد سجلت الشركة في الربع الثاني من عام 2022 صافي ربح قدره 2.1 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 1.21 فلس كويتي لكل سهم، وإيرادات تشغيلية قدرها 5.9 مليون دينار كويتي.

وفي سياق تعليقه على نتائج الشركة، قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي، السيد/ فيصل جميل سلطان العيسى: "إن الزيادة في الإيرادات التشغيلية للشركة في النصف الأول من عام 2022 مقارنةً بالنصف الأول من عام 2021 كانت مدعومةً بأداء مشروع الشركة جراند هايتس في مصر".

"ومع ذلك، فإن الأداء العام للنصف الأول من عام 2022 قد شهد تأثيرًا سلبيًا نتيجةً للظروف الجيوسياسية والاقتصادية السائدة في السوق".

وأضاف سلطان: "سوف يستمر تركيزنا بشكل مكثف على التميز التشغيلي وإدارة التكاليف، وعلى الوفاء بوعودنا لأصحاب المصلحة لدينا، على الرغم من التحديات المستمرة للتضخم، وآفاق الاقتصاد الكلي العالمي غير المؤكدة".

الإستثمار الإستراتيجي للشركة الوطنية العقارية في شركة أجيليتي للمخازن العمومية

قال سلطان: "بالإضافة إلى عملياتها الرئيسية في قطاع العقار، فإن الشركة الوطنية العقارية هي أكبر مساهم بحصة نسبتها 22.3٪ في شركة أجيليتي للمخازن العمومية. تعمل أجيليتي وتستثمر في الشركات التي تطور سلاسل الامداد وتجعلها ذكية، وأكثر سرعة واستدامة وعدلا وكفاءة".

"قامت أجيليتي مؤخرا باستكمال عملية الاستحواذ على شركة جون مينزيز بي إل سي ومقرها المملكة المتحدة، والتي سوف يتم ضم عملياتها إلى عمليات شركة ناشيونال لخدمات الطيران ”ناس“ التابعة لأجيليتي. و فور دمج الشركتين، سوف تبدأ الشركة الجديدة عملياتها باسم شركة مينزيز للطيران وسوف تصبح أكبر مزود خدمات طيران في العالم من حيث عدد البلدان وثاني أكبر شركة من حيث عدد المطارات التي تقدم فيها خدماتها".

وأضاف سلطان: "إن استثمار شركة أجيليتي في قطاع الطيران سوف يضيف المزيد من القيمة لمساهميها، وبالتالي سوف يساهم في خلق قيمة مستدامة لمساهمي الشركة الوطنية العقارية".

توقيع إتفاقيتي تسهيلات مصرفية جديدتين

قال سلطان: "إنطلاقاً من حرصنا على مصلحة مساهمينا، قامت الشركة بتوقيع اتفاقيتي تسهيلات مصرفية مع بنكين محليين بمبلغ إجمالي قدره 116 مليون دينار كويتي، يتضمن تسهيلات مصرفية بمبلغ قدره 73 مليون دينار كويتي تم التوقيع على اتفاقيتها في الربع الثاني من عام 2022 وتسهيلات مصرفية أخرى بمبلغ قدره 43 مليون دينار كويتي تم التوقيع على اتفاقيتها في يوليو 2022، وذلك لغرض سداد تسهيلات مصرفية قائمة سبق للشركة الحصول عليها من بنك محلي، وتمويل عمليات الشركة".

وقد صرح سلطان: "إن الهدف من ذلك هو تعزيز مركزنا المالي من خلال تقليل مخاطر السيولة، خفض مصروفات الفائدة، وزيادة التدفقات النقدية، استعداداً لاقتناص فرص استثمارية جديدة".

وأضاف سلطان: "نتيجةً لذلك، تم تمديد آجال استحقاق الديون، وإعادة تبويب جزء من التسهيلات طويلة الأجل من التزامات متداولة الى التزامات غير متداولة".

تركيز الشركة على المدى القصير: التخارج من بعض الأصول وتخفيض الديون

صرح سلطان قائلاً: "يستمر تركيز الشركة على المدى القصير على التخارج من بعض الأصول، والتي ستخصص عائداتها نحو تخفيض جزء كبير من ديون الشركة".

الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة

"تستثمر الشركة الوطنية العقارية في المشاريع التي لها تأثير إيجابي اجتماعيا وبيئيا ، وتتخذ مبادرات مختلفة لدعم الاستدامة الاجتماعية والبيئية. وقال سلطان "إن الممارسات المتبعة في هذا الصدد تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة".

وأضاف سلطان: "تمتثل الشركة الوطنية العقارية أيضا وتلتزم بقواعد حوكمة الشركات المعمول بها".

تأسست الشركة الوطنية العقارية عام 1973 وهي شركة مدرجة في بورصة الكويت. وتقوم الشركة بالاستثمار وتطوير وإدارة العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تُركز الشركة على مزيج من القطاعات تضم عقارات مجمعات التجزئة، والعقارات التجارية والسكنية في المنطقة.

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