الصفقة تعد الأخيرة في سلسلة مبيعات الأصول الدولية للمجموعة في إطار عملية إعادة الهيكلة التي تقوم بها

التقديرات تشير إلى اكتمال المعاملة في النصف الثاني من عام 2022

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت إن إم سي للرعاية الصحية ("إن إم سي المحدودة" أو "المجموعة") عن بيع حصتها في الشركة الوطنية للرعاية الطبية في المملكة العربية السعودية البالغة 53%، حيث من المتوقع إنجاز المعاملة خلال النصف الثاني من عام 2022 بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة واستيفاء الشروط المعتادة.

وتشكل هذه الصفقة إنجازاً استراتيجياً مهماً في سياق تركيز المجموعة على توظيف مواردها في الأصول الأساسية في الشرق الأوسط بعد تصفية جميع أصولها الدولية غير الأساسية. ويعكس مستوى الاهتمام بالصفقة جودة أصول إن إم سي ومتانة الشراكات التي تحظى بها في المنطقة.

وجدير بالذكر أنّ إن إم سي للرعاية الصحية قامت بإنشاء مشروع مشترك في المملكة العربية السعودية عام 2019، ساهمت فيه بخمسة من المستشفيات الخاصة بها وضخ نقدي إضافي، لتصل حصتها إلى 53% في الشركة الوطنية للرعاية الطبية (شركة إن إم سي العربية السعودية سابقاً). وتضم محفظة الشركة الوطنية للرعاية الطبية اليوم 7 مستشفيات و3 عيادات طبية موزعة في المملكة العربية السعودية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مايكل ديفيس، الرئيس التنفيذي لشركة إن إم سي للرعاية الصحية: "أطلقنا خطة تحول إلى الربحية في إن إم سي عام 2020 والتي تضمنت تصفية عملياتنا الدولية والتركيز على أعمالنا الأساسية في الإمارات وسلطنة

عُمان. وجاءت هذه الخطوة نتيجة إدراكنا لأهمية هذا النهج بما يعود بالفائدة على الشركة ومساهميها، ويشكل نجاحنا في بيع آخر أصولنا الدولية الكبيرة وغير الأساسية إنجازاً مهماً لا سيما مع سعينا لإنجاز المراحل الأخيرة من عملية إعادة الهيكلة، بما يضمن قوة وربحية وحيوية الشركة وتركيزها على تلبية احتياجات العملاء".

من جانبه، قال ريتشارد فليمنج، العضو المنتدب لشركة ألفاريز ومارسال وأحد الأوصياء المشتركين لشركتي إن إم سي وإن إم سي المحدودة للرعاية الصحية: "تمثل هذه الصفقة خطوة موفقة لمجموعة إن إم سي، وأحرزنا تقدماً ملموساً بفضل دعم دائنينا وشركائنا في عملية إعادة الهيكلة. وتُعد الصفقة التي تم الإعلان عنها اليوم إحدى الخطوات النهائية لتحقيق هذا الهدف، حيث ستسهم في تعزيز موقع الشركة وسعيها لإنجاز خطة نموها طويلة الأمد".

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