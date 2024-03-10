الصخير، مملكة البحرين: أبرمت شركة إنفستريد، الشركة الرائدة في مجال الاستثمار وإدارة الأصول، مؤخرا صفقة استراتيجية، للاستحواذ على حصة قدرها 53 بالمائة في مشروع فندق العرين والحديقة المائية ضمن مشروع العرين التطويري الرئيسي في جنوب مملكة البحرين.

تمت مراسم توقيع الصفقة في مشروع العرين بحضور سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل خليفة، رئيس مجلس الإدارة التنفيذية لشركة إنفستريد، والسيد هشام الريس، رئيس مجلس إدارة شركة العرين القابضة، وعدد من المسئولين من كلتا الشركتين.

يضم مشروع فندق منتزه العرين والحديقة المائية فندقاً فاخراً تابعاً لشركة العرين للضيافة، بالإضافة إلى مجموعة من الفلل والشقق السكنية، ليوفر بذلك مدينة جديدة تمتد على مساحة إجمالية قدرها 2 مليون متر مربع، وتستوعب حوالي 25 ألف نسمة. يتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي بالقرب من جسر الملك فهد، مركز البحرين العالمي للمعارض، وحلبة البحرين الدولية، والمدينة الرياضية الجديدة في الصخير، وحديقة العرين للحياة البرية، وبلاج الجزائر، وغيرها من المعالم.

بهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل خليفة: "يسعدنا الاستحواذ على أغلبية الحصص في فندق منتزه العرين والحديقة المائية. تعكس هذه الصفقة التزامنا- طويل الأمد- بالاستثمار في مملكة البحرين من خلال الاستفادة من عروضها الفريدة، كما سيشكل هذا المشروع تحالفاً استراتيجياً مهماً مع مجموعة جي إف إتش المالية في هذا المشروع التاريخي، الذي يهدف لأن يصبح وجهة إقليمية رائدة".

من جانبه، أضاف الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، العضو المنتدب لشركة العرين القابضة: "يسعدنا أن نرحب بشركة إنفستريد كشركاء في فندق منتزه العرين والحديقة المائية، وهما من المعالم الرئيسية لمشروع العرين، الذي من المقرر أن يصبح أحد المشاريع الرائدة في المملكة، للحياة الراقية والسياحة والضيافة والترفيه. نحن فخورون بجذب هذا المستثمر المتميز والاستراتيجي للمشروع بما يتماشى مع التزامنا ومساهماتنا في رؤية البحرين 2030 ورسالتها الرامية إلى زيادة نمو قطاع السياحة في المملكة. تعكس هذه الصفقة المكانة العالية للمشروع والفرصة الاستثمارية التي أوجدتها جي إف إتش وشركاؤنا. ونحن نتطلع إلى العمل معاً لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات العالية لهذه الأصول ومواصلة تعزيز رؤية العرين والمزايا الاجتماعية والاقتصادية الواسعة والإيجابية التي ستقدمها للمملكة والمجتمع ككل."

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