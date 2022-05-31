دبي : أعلنت أمانة كابيتال، منصة الوساطة المالية الرائدة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمتخصصة في التداول الإلكتروني، أن مرحلة التسجيل المسبق في تطبيقها الجديد للهاتف المحمول والمقرر إطلاقه في شهر يونيو من هذا العام، قد شهدت إقبالاً كبيراً فاق التوقعات من جانب العملاء، حيث سجلت قاعدة مشتركي المنصة ارتفاعاً لافتاً بنسبة 53٪ وذلك بالتزامن مع التحولات التي شهدتها الشركة في أعقاب تطوير منصات رقمية جديدة لإثراء تجارب العملاء واستقطاب عددٍ من الكفاءات الجديدة في فريقها القيادي، هذا بالإضافة إلى مضاعفة الشركة لمحفظتها المتنوعة من الأسهم التي يمكن للعملاء تداولها عبر المنصة في وقت سابق من هذا العام.

وقال محمد رسول، الرئيس التنفيذي لشركة أمانة كابيتال: "بالتزامن مع استعداداتنا لإطلاق تطبيقنا الجديد للتداول عبر الهاتف المحمول خلال الشهر المقبل، يسرنا رؤية هذا المستوى الكبير من الاهتمام من جانب العملاء. ويشكل الارتفاع الكبير الذي شهدته قاعدة عملائنا دليلاً ملموساً على نجاح خارطة الطريق الاستراتيجية التي شرعنا في تنفيذها أواخر العام الماضي والتي شملت تعيينات قيادية جديدة، وتوسيع نطاق جاذبية خدماتنا لمزيد من الفئات العمرية، والتأكد من وصول جميع عملائنا إلى الأسواق الإقليمية والعالمية بكل سهولة ويُسر، هذا إلى جانب التطورات التي حققناها على مستوى منصاتنا وأدواتنا الرقمية، حيث ساعدتنا كل هذه الجهود مجتمعةً في الوصول إلى شريحة جديدة من العملاء لم نتمكن من الوصول إليها في السابق".

وكانت أمانة كابيتال قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن إتاحة المجال أمام عملائها للوصول مباشرةً إلى محفظة جديدة ومتنوعة من أسهم أفضل الشركات العالمية أداءً وذلك بدون عمولة، ليصل إجمالي الأسهم التي توفرها الشركة إلى 500 – والتي سترتفع إلى آلاف الأسهم بمجرد إطلاق التطبيق الجديد رسمياً في السوق. وتشمل الإضافات الجديدة في محفظة أمانة كابيتال أسهم شركات عملاقة مثل Tesla وApple وAnghami وCarrefour وSantander وSiemens وHSBC وDeutsche Bank وBarclays وUnilever وBMW وRenault. إضافة إلى ذلك، فإن أسهم شركات Apple وMicrosoft وNetflix وDisney وSnapchat وPfizer وGlaxoSmithKline وAstraZeneca وUniCredit وSainsbury وOrange وL'Oréal وBritish American Tobacco وRolls-Royce وFerrari وHermes وBurberry جميعها متاحة للتداول إضافة إلى أسهم مجموعة أخرى من الشركات عالية الأداء.

علاوة على ذلك، سيتم توسيع محفظة أمانة كابيتال من الأسهم عبر تطبيقها للهاتف المحمول مع توفير إمكانية وصول العملاء إلى أسهم نحو 400 شركة إقليمية قوية، بما في ذلك أرامكو السعودية، وشركة الاتصالات السعودية، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة إعمار، وقطر للبترول، وغيرها من العلامات التجارية الناشطة عبر مختلف القطاعات، ما يتيح للعملاء فرصة تنمية مهاراتهم في إدارة ثرواتهم واستغلال الفرص المتزايدة التي توفرها المنطقة.

يُشار إلى أن أمانة كابيتال شهدت أيضاً تحولاً على مستوى فريقها القيادي على مدار الأشهر الماضية، حيث تم تعيين محمد رسول في منصب الرئيس التنفيذي للشركة في أواخر عام 2021، كما تم تعيين ماني ساهوتا في منصب الرئيس التنفيذي للمعلومات، وجوي ضبيط في منصب الرئيس التنفيذي للتسويق، ومات كارستينز في منصب مدير تجربة المنتج، وجوستين بيبيل في منصب مدير عمليات تنفيذ المنتجات.

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نبذة عن أمانة كابيتال

أمانة كابيتال هي منصة الوساطة المالية الرائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمتخصصة بالتداول الإلكتروني، حيث تعمل على تزويد عملائها من الأفراد والمؤسسات – حول العالم – بوصولٍ مباشر إلى الأسواق المالية العالمية وتقدم خدماتها للعملاء في أكثر من 70 دولة في جميع أنحاء العالم مع شبكة مكاتب في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وقبرص ولبنان وموريشيوس وماليزيا.

و"أمانة" هي شركة مرخصة ومنظّمة في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، وفي المملكة المتحدة من قبل هيئة الرقابة المالية (FCA)، وفي أوروبا من قبل هيئة الأوراق المالية القبرصية (CYSEC)، وفي لبنان من قبل هيئة الأسواق المالية (CMA)، وفي ماليزيا من قبل سلطة لابوان للخدمات المالية (LFSA)، وفي موريشيوس من قبل لجنة الخدمات المالية (FSC).