مسقط، : أعلنت مجموعة "ليڤا للتأمين" (المُدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية بالرمز Liva)، الشركة الرائدة في قطاع التأمين متعدد الخدمات في دول مجلس التعاون الخليجي، عن نتائجها الأولية للربع الثالث من عام 2024، ووصل صافي الأرباح قبل الضريبة إلى 5.3 مليون ريال عماني، بزيادة بنسبة 274 % على أساس سنوي.

وفي بيان نُشر عبر سوق مسقط للأوراق المالية، أعلنت المجموعة أيضاً تحسّناً في نتائج خدمات التأمين التي. بلغت 8.2 مليون ريال عماني، بزيادة بنسبة 190 % مقارنة مع الربع الثالث من عام 2023.

كما أظهرت النتائج المالية الأولية غير المدققة للمجموعة والشركة الأم خلال الربع الثالث من عام 2024 نمو إيرادات التأمين ودخل الاستثمار على أساس سنوي بنسبة 8% و 13 % على التوالي، ويُعزى هذا النمو بحسب المجموعة إلى التحسينات المستمرة في العمليات التشغيلية واعتماد المبادرات الاستراتيجية.

وتؤكد النتائج الأولية للمجموعة استمرار الأداء القوي لقطاع أعمالها الرئيسي، ومضيها بخطوات ثابتة نحو تنفيذ استراتيجيتها للتنويع والتوسّع والنمو، سواء عبر القطاعات المختلفة أو بدخول مناطق جغرافية جديدة. ورغم الأحوال المناخية القاسية التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان خلال النصف الأول من العام الجاري، نجح قطاع الأعمال الرئيسي في المجموعة بالحفاظ على مرونته وقدرته على التكيف. وساهم الأداء القوي خلال الربع الثالث في تقليص الخسارة بعد الضريبة البالغة 15.9 مليون ريال عماني في النصف الأول من عام 2024 ، لتصل إلى 10.6 مليون ريال عماني، مما يعكس قوة ومرونة مجموعة ليڤا للتأمين وجهودها المستمرة لتحقيق الأرباح، وتعزيز الثقة في مسار نموها المستقبلي.

وفي بيانها لسوق مسقط للأوراق المالية، أشارت المجموعة إلى نقل وحدة أعمال التأمين التابعة للشركة الأم في سلطنة عُمان إلى ليڤا للتأمين ش.م.ع.ع.، الشركة المملوكة لها بالكامل في سلطنة عُمان، اعتباراً من 1 أكتوبر 2023. ومن شأن النتائج القوية التي حققتها مجموعة ليڤا أن تدعم توجهها الاستراتيجي ومضيها قداًمً نحو المزيد من النمو والتوسع عبر أسواق متعددة.

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