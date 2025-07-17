بلغت قيمة الأصول الإجمالية 212 مليار ريال قطري

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف" عن نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025 حيث حقق أرباحاً صافية بقيمة 2,175 مليون ريال قطري عن النصف الأول لعام 2025، بنسبة زيادة 5.3% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024.

وبلغ العائد على السهم الأساسي 0.92 ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025 مقارنة بـ 0.87 ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024.

وقد وافق مجلس إدارة المصرف على توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بنسبة 40% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي 0.40 ريال قطري للسهم الواحد) تستحق لمساهمي المصرف كما في نهاية جلسة تداول يوم 24 يوليو 2025 خاضعة لموافقة مصرف قطر المركزي.

في 30 يونيو 2025، بلغ إجمالي موجودات المصرف 212.1 مليار ريال قطري بنسبة نمو 5.6% مقارنة بـ 200.8 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2024 وبنمو بنسبة 10.3% مقارنة بـ 30 يونيو 2024. وقد كانت أنشطة التمويل والاستثمار هي المحرك الرئيسي لنمو الموجودات حيث بلغت موجودات التمويل 130.8 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2025 محققةً نمواً بنسبة 4.4% مقارنة مع ديسمبر 2024 ونمواً بنسبة 3.1% مقارنة مع يونيو 2024. كما بلغت الإستثمارات المالية 60.1 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2025 بنسبة زيادة وقدرها 13.4% مقارنة مع ديسمبر 2024 ونمواً بنسبة 21.9% مقارنة مع يونيو 2024. وبلغت ودائع العملاء 135 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2025 مُسَجِّلَةً نمواً بنسبة 8% مقارنة مع ديسمبر 2024 ونمواً بنسبة 10% مقارنة مع يونيو 2024. كما بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 96.8% كما في 30 يونيو 2025 والتي تعتبر من أدنى المعدلات بين البنوك في قطر وتعكس مركز السيولة القوي للمصرف.

كما بلغ اجمالي الدخل عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025 مبلغ 5,642.8 مليون ر.ق. مقارنة بـ 5,609.3 مليون ر.ق. لنفس الفترة من عام 2024 مسجلاً بنسبة 0.6%. وقد بلغ صافي إيرادات أنشطة التمويل والإستثمار 5,127.8 مليون ر.ق. للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025.

بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 537.7 مليون ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025 وقد تمَكَّنَ المصرف من خلال الإحتواء الفعال للتكاليف من خفض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 16.4% والتي ما زالت الأدنى في القطاع المصرفي القطري.

كما تمكن المصرف من الإحتفاظ بنسبة التمويل المتعثر من إجمالي التمويل عند 1.75%، والتي تعتبر من أدنى المعدلات في المجال المصرفي مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإطار الفعال لإدارة المخاطر. ويواصل المصرف إتباع سياسته المتحفظة بتكوين مخصصات إحترازية لإنخفاض قيمة موجودات التمويل وموجودات أخرى ومخصصات أخرى مع الإحتفاظ بنسبة جيدة لتغطية الموجودات التمويلية المتعثرة عند 95.1% كما في 30 يونيو 2025.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 28.1 مليار ر.ق. كما في 30 يونيو 2025 بنسبة نمو 3.4% مقارنة بـ 27.2 مليار ر.ق. كما في 31 ديسمبر 2024 وبزيادة بنسبة 9.2% مقارنة بـ 30 يونيو 2024. كما بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال 22% كما في 30 يونيو 2025 وفقاً للمتطلبات الجديدة من مصرف قطر المركزي وأعلى من الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من قِبَلْ مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل.

وتجدر الإشارة إلى أنه في يونيو 2025، قامت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش" بتأكيد التصنيف الإئتماني للمصرف عند "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي يونيو 2025 أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين (موديز) تصنيف الودائع طويلة الأجل للمصرف عند"A1" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي مارس 2025 أكدت شركة كابيتال إنتليجنس (CI) تصنيف المصرف طويل الأجل (LTCR) إلى تصنيف "AA-" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

خلال النصف الأول من عام 2025، واصل المصرف ترسيخ مكانته الريادية في القطاع المصرفي، محققاً أداءً قوياً وحاصداً العديد من الجوائز المرموقة التي تعكس التزامه المستمر بالتميز.

فقد تم اختيار المصرف "أفضل بنك إسلامي في الشرق الأوسط" من مجلة ذا بانكر، كما حصل على جائزتي "أفضل بنك إسلامي في قطر" و"أفضل بنك رقمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر" ضمن جوائز يوروموني للتميّز لعام 2025، تأكيداً على مكانته الرائدة في السوق وحرصه الدائم على تقديم حلول مالية ورقمية مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ومن أبرز الإنجازات التي حققها المصرف مؤخراً، اختيار الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف كـ “أفضل مصرفي إسلامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، كما حصد المصرف جائزة "أفضل بنك للمعاملات الدولية" من مجلة MEED. بالإضافة إلى ذلك، فاز المصرف بجائزتين مرموقتين ضمن جوائز القيادة من ذا آشيان بانكر لعام 2025، وهما جائزة "أفضل إنجازات القيادة لرئيس تنفيذي في قطر" وجائزة "أفضل بنك من حيث الإدارة في قطر".

وعزز المصرف مكانته في طليعة الابتكار المصرفي القائم على الذكاء الاصطناعي في المنطقة، حيث تم تكريمه بجائزتي "أفضل بنك للأفراد" و"أفضل استشارات مالية مخصصة في قطر والشرق الأوسط " ضمن جوائز الذكاء الاصطناعي في التمويل 2025 من غلوبال فاينانس.

كما تم إدراج المصرف في قائمة فوربس الشرق الأوسط لأفضل 100 شركة مدرجة لعام 2025، حيث احتل المرتبة الثانية في قطر والمرتبة 32 في الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الجوائز استمراراً لسلسلة من التكريمات التي حصل عليها المصرف في الربع الأول من العام، من بينها جائزة "أفضل بنك في قطر"، وجائزة "أفضل بنك إسلامي في قطر"، وجائزة "أفضل بنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر" من غلوبال فاينانس، بالإضافة إلى جائزة "أفضل بنك في قطر لأصحاب الثروات" من يوروموني.

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